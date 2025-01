Cos'è lo stack MEAN?

Quando si crea un'applicazione da zero, è fondamentale utilizzare uno stack software coerente e standardizzato. La creazione del back-end con un set di strumenti progettati per funzionare insieme riduce i tempi di sviluppo e ottimizza le risorse.

Tuttavia, il mondo degli stack sta diventando sempre più affollato. Da LAMP a Ruby on Rails, ci sono diverse opzioni. Ogni stack ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi ed è orientato a progetti diversi. Non esiste una stack di sviluppo adatta a tutti.

MEAN è uno stack web open source che viene utilizzato principalmente per creare applicazioni ospitate nel cloud. Le applicazioni MEAN stack sono flessibili, scalabili ed estensibili, il che le rende il candidato ideale per l'hosting cloud.

Lo stack include un proprio server web, per cui può essere implementato facilmente, e il database può essere ridimensionato su richiesta per adattarsi a picchi di utilizzo temporanei. Un'applicazione MEAN entra nel mondo ottimizzata per utilizzare al meglio tutti i risparmi sui costi e le prestazioni del cloud.

JavaScript è stato a lungo un linguaggio popolare per lo sviluppo web front-end: è flessibile, dinamico e facile da usare. Ma da alcuni anni è un'opzione solo per lo sviluppo di back-end e database, consentendo agli sviluppatori di creare applicazioni che utilizzano JavaScript end-to-end. Poiché ogni parte di MEAN utilizza lo stesso linguaggio, puoi semplificare i tuoi team di sviluppo.

MEAN elimina la necessità di assumere diversi specialisti per sviluppare ogni parte di un'applicazione. Invece, puoi utilizzare un singolo pool di sviluppatori JavaScript per lavorare in modo adattivo, dove e quando necessario. La standardizzazione su JavaScript offre anche l'opportunità di riutilizzare il codice nell'intera applicazione, riducendo le reinvenzioni non necessarie.