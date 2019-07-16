Che cos'è una piattaforma di integrazione ibrida (HIP)?

I leader aziendali sono costantemente alla ricerca di nuovi modi per trasformare le proprie organizzazioni utilizzando tecnologia e dati per promuovere l'innovazione e i risultati aziendali. Ma prima di poter ricavare insight o creare esperienze del cliente senza interruzioni, devi prima connettere e standardizzare tutti i dati dell'intero panorama dell'applicazione.
Dai sistemi on-premise consolidati alle applicazioni software-as-a-service (SaaS) di nuova adozione, l'integrazione delle applicazioni è un passo critico ma sempre più complicato verso la business transformation.
Negli ultimi anni, la domanda di nuove integrazioni ha superato di gran lunga la capacità che la maggior parte delle aziende è in grado di gestire. Gli approcci tradizionali all'integrazione non riescono a restare al passo con le richieste. Ridurre il costo per integrazione ed è essenziale per creare un modello flessibile e scalabile.
Nessuno può permettersi di mettere in pausa la propria attività o di sostituire l'intera infrastruttura. Le aziende sono invece alla ricerca di modi per semplificare i processi, distribuire le competenze tra una gamma più ampia di persone, ristrutturare la loro architettura di integrazione e utilizzare nuove tecnologie per rendere l'integrazione più semplice ed efficiente. L'adozione di una strategia di integrazione agile aiuta a gestire questi cambiamenti tra persone, processi e architettura. E, man mano che le aziende cercano opzioni di tecnologia per un'integrazione semplificata, le piattaforme di integrazione ibride (HIP) stanno diventando sempre più diffuse.
Secondo Ovum, una piattaforma di integrazione ibrida è "un insieme coeso di prodotti software di integrazione (middleware) che consente agli utenti di sviluppare, proteggere e governare i flussi di integrazione che collegano diverse applicazioni, sistemi, servizi e storage dei dati, oltre a consentire la creazione/composizione rapida delle API e la gestione del ciclo di vita per soddisfare i requisiti di una serie di caso d'uso di integrazione ibrida".
In altre parole, una piattaforma di integrazione ibrida dovrebbe fornire alle organizzazioni tutti gli strumenti necessari per rendere più semplice e facile l'integrazione di dati e applicazioni in qualsiasi ambiente on-premise e multicloud. Con la suddivisione dei silo di dati, le aziende hanno un'incredibile opportunità di trasformare i propri dati in insight fruibili, consentendo loro di prendere decisioni migliori più rapidamente.
I team di integrazione di oggi hanno bisogno di accedere a un mix di strumenti che consentano loro di bilanciare gli stili di integrazione tradizionali e moderni. Quando si valutano le piattaforme di integrazione ibride, ecco le funzionalità più importanti da considerare.
Essere in grado di inviare, condividere, trasmettere e sincronizzare file di grandi dimensioni in modo affidabile e ad alta velocità è fondamentale per fornire i tipi di risposte in tempo reale ai dati che le organizzazioni moderne stanno cercando.
Fino a poco tempo fa, le piattaforme di integrazione ibrida erano per lo più considerate qualcosa che le organizzazioni dovevano realizzare riunendo le funzionalità chiave degli strumenti esistenti (come API management, soluzioni iPaaS ed ESB) di diversi fornitori in un sistema coeso.
Tuttavia, questo può essere un processo costoso e macchinoso, e spesso porta a un risultato finale che non soddisfa tutti i requisiti. Alcune caratteristiche o funzionalità verranno duplicate tra le offerte di più fornitori, mentre altre funzionalità di integrazione moderne, come lo streaming di eventi o il trasferimento di dati ad alta velocità, saranno tralasciate.
Le aziende devono invece prendere in considerazione soluzioni complete, come IBM® Cloud Pak for Integration, che combinano tutte le funzionalità richieste per gli stili di integrazione tradizionali e moderni in una piattaforma unificata e containerizzata. Funzionalità come il single sign-on, la registrazione comune, il tracciamento, un archivio di risorse e un dashboard unificato aiutano a riunire tutte le funzionalità e a rendere più efficienti i workflow di integrazione.
Utilizzando un approccio di integrazione agile combinato con una solida piattaforma di integrazione ibrida, le organizzazioni possono fornire ai propri team tutto ciò di cui hanno bisogno per accelerare le nuove integrazioni riducendo i costi. Se eseguita bene, le organizzazioni saranno in grado di utilizzare l'infrastruttura esistente e gli stili di integrazione tradizionali introducendo nuove competenze, endpoint, casi d'uso e modelli di distribuzione/implementazione ai propri ritmi.
Una piattaforma di integrazione ibrida dovrebbe consentire una maggiore collaborazione, democratizzazione e riutilizzo degli asset attraverso caratteristiche come gli archivi di asset, aiutando i team di integrazione a creare e supportare il volume delle integrazioni richieste dalle iniziative di trasformazione digitale.
