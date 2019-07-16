Che cos'è una piattaforma di integrazione ibrida (HIP)?

Negli ultimi anni, la domanda di nuove integrazioni ha superato di gran lunga la capacità che la maggior parte delle aziende è in grado di gestire. Gli approcci tradizionali all'integrazione non riescono a restare al passo con le richieste. Ridurre il costo per integrazione ed è essenziale per creare un modello flessibile e scalabile.

Nessuno può permettersi di mettere in pausa la propria attività o di sostituire l'intera infrastruttura. Le aziende sono invece alla ricerca di modi per semplificare i processi, distribuire le competenze tra una gamma più ampia di persone, ristrutturare la loro architettura di integrazione e utilizzare nuove tecnologie per rendere l'integrazione più semplice ed efficiente. L'adozione di una strategia di integrazione agile aiuta a gestire questi cambiamenti tra persone, processi e architettura. E, man mano che le aziende cercano opzioni di tecnologia per un'integrazione semplificata, le piattaforme di integrazione ibride (HIP) stanno diventando sempre più diffuse.