La tecnologia GIS fornisce informazioni fondamentali per molti settori e discipline.

Pianificazione urbanistica

I governi utilizzano i dati e le soluzioni basate su GIS per la pianificazione urbana: progetti di zonizzazione e uso del territorio, risposta a calamità naturali ed emergenze sanitarie, progettazione di reti stradali ed edifici, distribuzione di servizi pubblici, produzione di energia e gestione di rifiuti e risorse. Ad esempio, i pianificatori della California, uno stato molto soggetto agli incendi, utilizzano strumenti che incorporano telerilevamento, dati vettoriali e immagini satellitari per formulare piani di risposta alle catastrofi e determinare il posizionamento ottimale degli idranti antincendio. L'Arizona utilizza la tecnologia GIS per gestire gli oltre 36.000 kmq sotto la sua responsabilità.

Previsioni meteo

Poiché gli eventi meteorologici estremi aumentano di intensità e frequenza in tutto il mondo, la pianificazione e la preparazione sono fondamentali sia per i governi che per le organizzazioni. Le soluzioni software che combinano dati geospaziali, mappatura GIS e analisi ambientale avanzate consentono alle organizzazioni di rendere fruibili diversi tipi di dati relativi alle condizioni meteorologiche. Le previsioni più accurate utilizzano dati in tempo reale e mappe digitali per aiutare le aziende a prevedere e rispondere meglio agli eventi meteorologici, riducendo l'impatto sull'operatività.

Processo decisionale aziendale

Il software GIS consente di prendere decisioni aziendali strategiche in aree quali la gestione dei trasporti e delle consegne, la gestione del portafoglio immobiliare, la segmentazione dei clienti e altro ancora.

Ad esempio, le aziende utilizzano la tecnologia GIS per garantire che le risorse, comprese le attrezzature e i dipendenti, siano dove devono essere, internamente o fuori dalla proprietà. L'integrazione di GIS, intelligenza artificiale (AI), Internet of Things (IoT), cloud e tecnologie mobili nella gestione dell'assistenza sul campo (FSM) rende disponibili le informazioni più aggiornate ai tecnici preposti. L'efficiente gestione dell'assistenza sul campo garantisce che i tecnici risolvano rapidamente i problemi dei clienti, riducendo i tempi di inattività e i costi del servizio e aumentando la soddisfazione del cliente.

Agricoltura

La tecnologia GIS rende possibile un'agricoltura produttiva e sostenibile fornendo dati accurati e completi. Le informazioni relative ai cambiamenti dei terreni, che influiscono sulla salute delle colture e sui luoghi in cui determinate colture cresceranno meglio, aiutano a migliorare il processo decisionale e a rendere più efficiente la gestione delle colture.

Ad esempio, le piccole aziende agricole sono fondamentali per un approvvigionamento alimentare globale sicuro, ma sono anche particolarmente vulnerabili alle variabili legate alle condizioni meteorologiche e climatiche. Una soluzione tecnica realizzata da Plan21 Foundation e IBM mostra come le informazioni provenienti da una varietà di fonti, tra cui dati meteorologici e agronomici, aiutino gli agricoltori ad adattarsi meglio ai cambiamenti climatici. Leggi di più sull'iniziativa qui.

Inoltre, IBM e Texas A&M AgriLife hanno creato uno strumento per contribuire a migliorare le strategie di gestione delle colture. Dei sensori a basso costo posizionati nel terreno registrano i livelli di umidità e temperatura per fornire informazioni su quando e quanta acqua hanno bisogno le colture. I dati di questa analisi del suolo e dell'acqua aiutano gli agricoltori a migliorare i raccolti, riducendo i costi e il deflusso delle sostanze inquinanti.

Servizi di pubblica utilità

La tecnologia GIS e i dati geospaziali forniscono previsioni accurate per aiutare le aziende di servizi pubblici a prevedere, pianificare e riprendersi meglio da eventi meteorologici gravi, riducendo al minimo le interruzioni di corrente e migliorando i tempi di ripristino. La visione sulle reti consente alle società di servizi di migliorare l'efficienza operativa e l'affidabilità delle fonti di energia tradizionali e rinnovabili, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

Le aziende possono anche operare in modo più efficiente quando comprendono i modelli di domanda basati sulle condizioni meteorologiche, utilizzando la location intelligence.

Inoltre, la tecnologia GIS consente alle aziende di servizi di ispezionare migliaia di chilometri di linee elettriche per garantire le massime prestazioni. L'ottimizzazione degli orari del personale e il passaggio alla manutenzione proattiva aiuta a ridurre al minimo i tempi di inattività aumentando la soddisfazione del cliente.

Cambiamento climatico

La tecnologia GIS può essere uno strumento efficace nella lotta contro il cambiamento climatico, fornendo una visione completa dei problemi ambientali attuali e di come si evolveranno. Le visualizzazioni dettagliate consentono alle organizzazioni di monitorare i rischi, anticipare i problemi potenziali e cercare soluzioni.

Ad esempio, gli strumenti GIS aiutano gli scienziati a comprendere meglio i cambiamenti dei modelli meteorologici, il che aiuta i governi e le organizzazioni a prendere decisioni strategiche migliori. I dati basati sull'intelligence e sulle immagini satellitari garantiscono che le squadre di soccorso siano dove è più necessario e, quando la crisi è sotto controllo, il GIS può aiutare a garantire che le strutture e i servizi siano di nuovo attivi e funzionanti.

Inoltre, mentre sempre più governi e organizzazioni cercano di ridurre la propria impronta di carbonio, a domande come: «qual è il posto migliore per installare un parco eolico?» o "questo edificio riceve abbastanza luce solare per installare pannelli solari?" è possibile dare risposta mediante i dati geospaziali e GIS.