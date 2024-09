L'Arizona State Land Department ha iniziato a valutare le ultime tecnologie di archiviazione disponibili sul mercato. Bill Reed spiega: "La soluzione che avevamo in mente doveva accelerare l'accesso ai dati, consentire l'accesso sul campo tramite dispositivi mobili ed essere cognitive-ready.

"Dopo un test esaustivo e comparativo dell'installazione di prova in cui abbiamo creato diverse varietà e configurazioni di macchine virtuali per collaudare velocità e prestazioni, abbiamo scelto IBM FlashSystem V9000 con switch Cisco Nexus 9000, switch MDS e server UCS.



“Oltre a offrire la tecnologia di archiviazione più adatta alle nostre esigenze, IBM è anche un business partner di prim'ordine, con il quale abbiamo ormai un rapporto consolidato di lungo corso. Scegliere di lavorare con IBM a questo complesso progetto è stata semplicemente la scelta giusta. Abbiamo anche ricevuto un grande supporto dal partner di IBM, QCM Technologies. Il loro staff esecutivo e tecnico ha dimostrato di possedere conoscenze specialistiche ed esperienza sui prodotti e servizi IBM per tutta la durata del progetto."



Il reparto ha implementato un singolo array FlashSystem come ambiente primario di archiviazione a bassa latenza per la sua VDI. La nuova piattaforma offre la velocità, l'agilità e l'efficienza che il dipartimento stava cercando, permettendo di fornire servizi IT con la rapidità richiesta dal personale delle varie unità di business.



Per completare l'ambiente, il dipartimento ha inoltre implementato IBM Storwize V3700 per una capacità di archiviazione aggiuntiva, altro requisito cruciale per supportare le applicazioni grafiche avanzate e sofisticate utilizzate dall'organizzazione.



"La soluzione IBM ci ha permesso di offrire ai nostri dipendenti un accesso completo e sempre attivo alle loro VDI ovunque e in qualsiasi momento", commenta Bill Reed. "Un membro del personale potrebbe trovarsi sul campo per un'ispezione o in uno dei nostri cinque uffici remoti ed essere comunque in grado di accedere rapidamente alla propria macchina virtuale tramite un dispositivo mobile, svolgendo le attività in modo efficiente e sicuro."



La combinazione di tecnologie IBM e Cisco scelta dall'Arizona State Land Department è stata successivamente convalidata come soluzione VersaStack. VersaStack è un concetto di infrastruttura integrata di Cisco e IBM, che combina Cisco UCS Integrated Infrastructure, che include componenti server, di rete e software, con sistemi di archiviazione IBM Storwize per una piattaforma di eccellenza destinata alle soluzioni aziendali.



"Avevamo scelto i server Cisco UCS e Nexus come soluzioni ottimali per le nostre tecnologie FlashSystem e Storwize", commenta Bill Reed. “Vedere la configurazione da noi scelta diventare una soluzione VersaStack ufficialmente convalidata da Cisco è stato fantastico per due motivi. In primo luogo, riconosce l'ottimo lavoro che abbiamo svolto nei nostri processi di benchmarking e selezione e, in secondo luogo, significa che godiamo del supporto completamente integrato di IBM e Cisco."



Aggiunge: “Questo progetto rappresenta un cambiamento di paradigma nel modo in cui affrontiamo la fornitura di servizi IT. La nostra soluzione virtualizzata e convergente VersaStack con IBM FlashSystem V9000 ci ha reso agili, efficienti e in grado di rispondere rapidamente alle richieste di assistenza. Ha inoltre semplificato la nostra infrastruttura IT e accelerato lo sviluppo e le prestazioni delle applicazioni Oracle e GIS. Di conseguenza, possiamo implementare rapidamente nuovi servizi IT ovunque e ogni volta che le unità aziendali ne hanno bisogno."