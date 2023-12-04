Il settore dell'aviazione è sotto pressione per migliorare la sostenibilità dei viaggi aerei, migliorando al contempo l'efficienza operativa in un mercato sempre più complesso che si sta ancora riprendendo dall'impatto della pandemia di COVID-19. In un settore in cui la sicurezza è fondamentale e le nuove tecnologie richiedono il massimo controllo, l'AI generativa promette di potenziare le aziende aeronautiche e i loro partner di settore.

Esistono moltissimi potenziali casi d'uso per l'AI generativa. Alcuni richiedono tempo per l'integrazione con i sistemi e i processi aziendali esistenti, tuttavia i leader di settore dovrebbero puntare alle aree più adatte ai punti di forza dell'AI generativa. Queste includono il miglioramento dell'esperienza del cliente attraverso consigli e promozioni di viaggio migliori e più personalizzati, nonché il miglioramento del servizio clienti creando assistenti virtuali più efficaci. L'AI generativa può anche aiutare i tecnici addetti alla manutenzione, riparazione e revisione (MRO), consentendo loro di recuperare le informazioni pertinenti in modo più efficace per le riparazioni o automatizzando la creazione di ordini di parti di ricambio e attrezzature in modo che la riparazione o la manutenzione possano iniziare non appena un aereo atterra.

Alcune compagnie aeree stanno già utilizzando l'AI generativa nelle comunicazioni e nel servizio clienti, inclusa l'automazione delle traduzioni, la produzione di materiale di marketing e la stesura dei testi. AAR Corp, un fornitore privato di servizi aeronautici, sta valutando l'uso dell'AI generativa per ottimizzare l'inventario, fornire manutenzione predittiva, migliorare le operazioni di magazzino e automatizzare gli ordini delle parti di ricambio.