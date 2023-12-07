Le industrie pesanti, in particolare quelle di cemento, acciaio e prodotti chimici, sono quelle che emettono più gas serra, contribuendo al 25% delle emissioni globali di CO2. In molti dei loro processi utilizzano il calore ad alta temperatura, principalmente alimentato da combustibili fossili. Per combattere il cambiamento climatico è necessario ridurre le emissioni dei settori pesanti. Tuttavia, le sfide da affrontare per ridurre le emissioni di gas serra sono enormi. La sostituzione dell'attrezzatura non è una strada praticabile per ridurre le emissioni, poiché questi settori richiedono molto capitale e hanno cicli di vita degli asset di oltre 40 anni. Stanno anche provando combustibili alternativi, che comportano le loro sfide di disponibilità di carburante alternativo e la capacità di gestire i processi con miscele di combustibili. L'accordo di Parigi sul cambiamento climatico impone inoltre che questi settori debbano ridurre le emissioni annuali del 12-16% entro il 2030. L'AI generativa, quando applicata ai processi industriali, può migliorare la resa di produzione, ridurre la variabilità della qualità e ridurre il consumo specifico di energia (riducendo così i costi operativi e le emissioni).

Una maggiore variabilità nei processi e nelle operazioni produce risultati di maggiore consumo specifico di energia (SEC) e maggiori emissioni. Questa variabilità deriva dall'incoerenza dei materiali (che provengono dalla terra), dalle diverse condizioni meteorologiche, dalle condizioni delle macchine e dall'incapacità umana di far funzionare i processi con la massima efficienza 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana. La tecnologia dell'intelligenza artificiale può prevedere la variabilità futura dei processi e il conseguente impatto su resa, qualità e consumo energetico. Ad esempio, supponiamo di prevedere in anticipo la qualità del clinker, quindi siamo in grado di ottimizzare l'energia termica e la combustione nel forno per cemento in modo tale che il clinker di qualità venga prodotto al minimo consumo energetico. Tale ottimizzazione dei processi riduce il consumo di energia e, a sua volta, riduce sia le emissioni di energia che quelle di processo.

I foundation model rendono l'AI più scalabile consolidando i costi e gli sforzi della formazione dei modelli fino al 70%. L'uso più comune dei foundation model è nelle applicazioni di elaborazione del linguaggio naturale (NLP). Tuttavia, se adattati di conseguenza, i foundation model consentono alle organizzazioni di modellare con successo processi industriali complessi in modo accurato, creando un gemello digitale del processo. Questi gemelli digitali acquisiscono relazioni multivariate tra variabili di processo, caratteristiche dei materiali, requisiti energetici, condizioni meteorologiche, azioni dell'operatore e qualità del prodotto. Grazie ad essi, possiamo simulare condizioni operative complesse per ottenere punti di regolazione operativi precisi per i "punti ottimali" del processo. Ad esempio, il gemello digitale del forno da cemento consiglierebbe il combustibile, l'aria, la velocità e l'alimentazione ottimali del forno che riduca al minimo il consumo di energia termica e produca comunque la giusta qualità di clinker. Quando questi punti fissi ottimizzati vengono applicati al processo, vediamo miglioramenti dell'efficienza e riduzioni di energia che non sono mai stati visti o realizzati prima. La maggiore efficienza e la SEC non si traducono solo in un valore dell'EBITDA, ma anche in una riduzione delle emissioni di energia e delle emissioni di processo.