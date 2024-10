Esistono diversi tipi di deduplicazione dei dati che dipendono dal momento in cui si verificano i processi di deduplicazione:

Deduplicazione in linea: questa forma di deduplicazione dei dati avviene in tempo reale, mentre i dati si spostano all'interno del sistema di storage. Il sistema di deduplicazione in linea trasporta meno traffico dati, in quanto non trasferisce né memorizza dati duplicati. Ciò può portare ad una riduzione della quantità totale di larghezza di banda necessaria all'organizzazione.

Deduplicazione post-elaborazione: questo tipo di deduplicazione avviene dopo che i dati sono stati scritti e collocati su un dispositivo di storage.

Bisogna specificare che entrambi i tipi di deduplicazione dei dati sono influenzati dai calcoli hash inerenti alla procedura di deduplicazione. Questi calcoli crittografici sono fondamentali per l'identificazione di schemi ripetuti nei dati. Durante la deduplicazione in linea, questi calcoli vengono eseguiti al momento, il che può sovraccaricare temporaneamente la funzionalità del computer. Nelle deduplicazioni post-elaborazione, i calcoli hash possono essere eseguiti in qualsiasi momento dopo l'aggiunta dei dati in modo e in un momento che non sovraccarichi le risorse informatiche dell'organizzazione.

Le sottili differenze tra i tipi di deduplicazione non finiscono qui. Un altro modo per classificarli si basa sul luogo in cui si verificano tali processi.

Deduplicazione all'origine : questa forma di deduplicazione avviene vicino al punto in cui vengono effettivamente generati i nuovi dati. Il sistema esegue la scansione di quell'area e rileva nuove copie dei file, che vengono poi rimosse.

Deduplicazione alla destinazione: questo tipo di deduplicazione è fondamentalmente l'opposto della deduplicazione all'origine. Nella deduplicazione alla destinazione, il sistema deduplica tutte le copie che si trovano in aree diverse da quella in cui sono stati creati i dati originali.

Poiché esistono diversi tipi di metodi di deduplicazione praticati, un'azienda lungimirante deve prendere decisioni attente e ponderate in merito alla tipologia scelta, deliberando la scelta in base alle proprie esigenze particolari.

In molti casi d'uso, la scelta del metodo di deduplicazione da parte di un'organizzazione può dipendere da diverse variabili interne, come le seguenti: