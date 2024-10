La storia del cambiamento climatico

Gli anni '50 e '60 hanno inaugurato un'era in cui i modelli computerizzati sono diventati uno strumento fondamentale per i climatologi. Uno dei più influenti è stato il modello creato dai ricercatori Syukuro Manabe e Richard Wetherald del Geophysical Fluid Dynamics Laboratory, che fa parte della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). In un articolo del 1967 che documentava i risultati del loro modello, Manabe e Wetherald conclusero che se la CO2 atmosferica raddoppiasse rispetto ai livelli attuali, un tale aumento comporterebbe un aumento della temperatura globale di 2,3 gradi Celsius.7 La loro previsione, fatta agli albori dell'informatica digitale, si è dimostrata sorprendentemente vicina ai risultati successivi forniti da modelli più avanzati.

Nel 1969, la tecnologia utilizzata per studiare i cambiamenti climatici avanzò su un ulteriore fronte, con il lancio del satellite della NASA Nimbus III. Le apparecchiature del satellite meteorologico hanno fornito misurazioni della temperatura senza precedenti per diverse parti dell'atmosfera, offrendo agli scienziati un quadro più olistico dei cambiamenti di temperatura del pianeta. Oggi, i satelliti continuano a essere uno strumento fondamentale per la raccolta di dati sui cambiamenti climatici: recentemente, la NASA ha avviato una collaborazione con IBM per utilizzare la tecnologia di intelligenza artificiale (AI) per estrarre informazioni dai dati satellitari.

Mentre alcuni scienziati continuano ad analizzare i dati provenienti dallo spazio, altri sfruttano le informazioni disponibili sotto terra. A partire dagli anni '60, i paleoclimatologi hanno studiato la composizione delle carote di ghiaccio, ovvero dei cilindri di ghiaccio estratti da calotte glaciali e ghiacciai in luoghi come l'Antartide e la Groenlandia. Le carote di ghiaccio profonde includono particelle come aerosol e bolle d'aria catturate migliaia di anni fa, che forniscono informazioni storiche sul sistema climatico del pianeta. Le prove fornite dalla ricerca sulle carote di ghiaccio dell'Antartico indicano che l'anidride carbonica variava da 180 a 300 parti per milione (ppm) durante un periodo di 800.000 anni, nettamente inferiore alle concentrazioni di CO2 misurate oggi, aggiungendo ulteriore credito alle preoccupazioni che il pianeta stia vivendo condizioni senza precedenti.8