Esploriamo la blockchain come base per le app di nuova generazione sul Web 3.0

Dal punto di vista del marketing, il termine web è molto più facile da usare e leggere rispetto a "sistema globale di computer interconnessi" o addirittura "world wide web". Dal punto di vista etimologico, il termine Web 3.0 deriva dalla parola Web 2.0, di tendenza nel marketing e resa popolare dal marketer e tecnologo Tim O'Reilly. Nel suo articolo (link esterno a ibm.com), O'Reilly ha usato il termine per descrivere il cambio di paradigma tra le generazioni del web.

L'evoluzione di questa parola in Web 3.0 è controversa e ancora in via di definizione (link esterno a ibm.com) dai professionisti del marketing di oggi. Quindi, dal mio punto di vista di blockchain marketer e autoproclamato tecnologo evoluzionista, farò del mio meglio per ampliare il corpus di conoscenze esistente.

Partendo dalla radice dell'albero evolutivo, iniziamo con la nascita del World Wide Web all'inizio degli anni '90, in cui una rete interconnessa di computer che utilizza i protocolli TCP/IP e HTTP ci ha portati da zero a 1.0. Il Web 1.0 ha rivoluzionato la nostra capacità di comunicare rendendo possibile uno scambio di informazioni senza attriti. Questa prima iterazione del web era unidirezionale, utilizzata solo per la comunicazione unidirezionale di base. Aziende come Netscape, Yahoo! e AOL sono cresciute in questa nascente piattaforma di scambio di informazioni in cui le applicazioni più popolari erano pagine web statiche che pubblicavano informazioni a partire da una fonte centrale e messaggi di e-mail.

Le esuberanti speculazioni su questa nuova tecnologia hanno dato origine al boom degli investimenti nelle dot-com tra la metà e la fine degli anni '90. Lo scoppio di questa bolla nell'autunno del 2001 ha fatto crollare la maggior parte delle società (link esterno a ibm.com) del NASDAQ almeno del 75 percento. Dalle ceneri di questo crollo, sono fiorite piattaforme che hanno reso il flusso di informazioni bidirezionale. Durante questa rinascita, soprannominata a posteriori Web 2.0 o social web, il web è diventato più sociale e dinamico. Wikipedia ha reso open source le conoscenze dei suoi utenti, eBay ha collegato acquirenti e venditori da tutto il mondo e LinkedIn ha permesso alle persone di condividere il capitale sociale.

Man mano che la tecnologia continua ad avanzare lungo la curva esponenziale posta dalla Legge di Moore, come sarà l'evoluzione del Web 2.0? Molte teorie sono state postulate dai tecnologi evoluzionisti, ma analogamente alla speciazione biologica, probabilmente non sapremo come sarà la nuova generazione del web senza il senno di poi. Tuttavia, possiamo ipotizzare che probabilmente ci sarà una convergenza delle tecnologie emergenti di oggi come componenti principali del Web 3.0: