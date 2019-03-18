Esploriamo la blockchain come base per le app di nuova generazione sul Web 3.0

Il Web 3.0 è la raccolta di applicazioni web di nuova generazione che utilizzano tecnologie emergenti come blockchain, AI, IoT, realtà aumentata e realtà virtuale (AR/VR) come parte del loro stack di tecnologia di base. Queste tecnologie emergenti daranno forma alle interazioni che gli utenti avranno in questa nuova generazione del web. Internet ci ha portato da zero a uno, consentendo agli esseri umani di accedere alle informazioni nel regno digitale.
Da allora, il web ha continuato a evolversi a un ritmo esponenziale. La transizione al Web 2.0, soprannominato social web, è stata inaugurata dai progressi della tecnologia mobile come l'app store di Apple e caratterizzata dalla raccolta di applicazioni di social media come Facebook e YouTube, che hanno liberato la nostra capacità di avere interazioni sociali nel regno digitale. Mentre lo sviluppo della tecnologia di nuova generazione continua ad avanzare, siamo ora all'apice dell'evoluzione del web verso il Web 3.0.
Questa è la prima parte di una serie di post in cui esplorerò il Web 3.0, ripercorrendo la storia e l'evoluzione della tecnologia coinvolta dalla nascita al suo stato futuro. Successivamente, analizzerò l'anatomia di un'app di nuova generazione per eccellenza e delineerò il ruolo della blockchain come elemento fondamentale. Infine, evidenzierò come iniziare a costruire il web del futuro con piattaforme di tecnologia blockchain e cloud.
Una specie chiave è definita come (link esterno a ibm.com) una specie che ha un impatto sproporzionato sul suo ambiente rispetto alla sua biomassa. Nonostante il nostro periodo relativamente breve sulla terra, alcuni biologi sostengono che l'Homo sapiens abbia raggiunto una categoria ecologica gerarchicamente più impattante di una specie chiave: una specie iperchiave.
Ci siamo guadagnati questa classificazione grazie alla nostra capacità innaturale di influenzare l'ambiente che ci circonda utilizzando la tecnologia. Negli ultimi 10.000 anni, abbiamo trasformato radicalmente il nostro panorama fisico, economico e sociale attraverso rivoluzioni agricole, industriali e dell'informazione. Alcuni storici sostengono che ciò sia dovuto alla nostra naturale capacità di far evolvere la tecnologia in modo esponenziale, quantificata solo di recente dalla Legge di Moore.
Direi che questa capacità come estensione della nostra attitudine mentale e sociale si è manifestata nell'invenzione tecnologica chiave della storia umana: il sistema globale di computer interconnessi, meglio noto come web.
Dal punto di vista del marketing, il termine web è molto più facile da usare e leggere rispetto a "sistema globale di computer interconnessi" o addirittura "world wide web". Dal punto di vista etimologico, il termine Web 3.0 deriva dalla parola Web 2.0, di tendenza nel marketing e resa popolare dal marketer e tecnologo Tim O'Reilly. Nel suo articolo (link esterno a ibm.com), O'Reilly ha usato il termine per descrivere il cambio di paradigma tra le generazioni del web.
L'evoluzione di questa parola in Web 3.0 è controversa e ancora in via di definizione (link esterno a ibm.com) dai professionisti del marketing di oggi. Quindi, dal mio punto di vista di blockchain marketer e autoproclamato tecnologo evoluzionista, farò del mio meglio per ampliare il corpus di conoscenze esistente.
Partendo dalla radice dell'albero evolutivo, iniziamo con la nascita del World Wide Web all'inizio degli anni '90, in cui una rete interconnessa di computer che utilizza i protocolli TCP/IP e HTTP ci ha portati da zero a 1.0. Il Web 1.0 ha rivoluzionato la nostra capacità di comunicare rendendo possibile uno scambio di informazioni senza attriti. Questa prima iterazione del web era unidirezionale, utilizzata solo per la comunicazione unidirezionale di base. Aziende come Netscape, Yahoo! e AOL sono cresciute in questa nascente piattaforma di scambio di informazioni in cui le applicazioni più popolari erano pagine web statiche che pubblicavano informazioni a partire da una fonte centrale e messaggi di e-mail.
Le esuberanti speculazioni su questa nuova tecnologia hanno dato origine al boom degli investimenti nelle dot-com tra la metà e la fine degli anni '90. Lo scoppio di questa bolla nell'autunno del 2001 ha fatto crollare la maggior parte delle società (link esterno a ibm.com) del NASDAQ almeno del 75 percento. Dalle ceneri di questo crollo, sono fiorite piattaforme che hanno reso il flusso di informazioni bidirezionale. Durante questa rinascita, soprannominata a posteriori Web 2.0 o social web, il web è diventato più sociale e dinamico. Wikipedia ha reso open source le conoscenze dei suoi utenti, eBay ha collegato acquirenti e venditori da tutto il mondo e LinkedIn ha permesso alle persone di condividere il capitale sociale.
Man mano che la tecnologia continua ad avanzare lungo la curva esponenziale posta dalla Legge di Moore, come sarà l'evoluzione del Web 2.0? Molte teorie sono state postulate dai tecnologi evoluzionisti, ma analogamente alla speciazione biologica, probabilmente non sapremo come sarà la nuova generazione del web senza il senno di poi. Tuttavia, possiamo ipotizzare che probabilmente ci sarà una convergenza delle tecnologie emergenti di oggi come componenti principali del Web 3.0:
A differenza dei film Ice Cube dei primi anni 2000, il web sarà senza tempo e, sebbene siamo più lontani di quanto pensiamo, non abbiamo ancora raggiunto un punto di svolta. Molti pionieri e incumbent sono in competizione in una corsa all'evoluzione del web. In effetti, le tecnologie emergenti che costituiscono i componenti di un'archetipica app Web 3.0 sono già parti integranti delle app che utilizziamo oggi.
Dagli assistenti personali come Siri e Alexa agli algoritmi di machine learning che correggono automaticamente queste frasi mentre scrivo questo articolo, l'AI sta rapidamente guadagnando terreno nelle app moderne. Inoltre, l'ubiquità delle app più popolari di oggi come Facebook e Spotify nei dispositivi connessi a Internet, come orologi e automobili, parla dello stato attuale dell'integrazione IoT.
Inoltre, le applicazioni della blockchain come i pagamenti tramite Bitcoin e il monitoraggio della supply chain stanno guadagnando terreno tra gli utenti mainstream e le istituzioni affermate come Fidelity (link esterno a ibm.com) e Walmart (link esterno a ibm.com).
Infine, lo sviluppatore moderno sta implementando rapidamente app integrate con questi componenti Web 3.0 utilizzando piattaforme tecnologiche come IBM® Cloud. Quindi, come si presenta un modello di app Web 3.0? Non lasciarti sfuggire la seconda parte di questa serie, in cui analizzerò l'architettura di un'app Web 3.0 archetipica.
Nel frattempo, prendi una tazzina di caffè e alcuni di questi modelli di codice (il link si trova all'esterno di ibm.com) e inizia subito a creare le app di domani.
