L'emergere dell'AI generativa ha spinto diverse importanti aziende a limitarne l'uso a causa della cattiva gestione dei dati interni sensibili. Secondo la CNN, alcune aziende hanno imposto divieti interni agli strumenti di AI generativa mentre cercano di comprendere meglio la tecnologia e molte hanno anche bloccato l'uso interno di ChatGPT.
Le aziende accettano ancora spesso il rischio di utilizzare dati interni quando esplorano modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) perché questi dati contestuali sono ciò che consente agli LLM di passare dalla conoscenza generica a quella specifica del dominio. Nell'AI generativa o nel ciclo di sviluppo dell'AI tradizionale, la data ingestion serve come punto di ingresso. Qui, i dati non elaborati che sono personalizzati in base alle esigenze di un'azienda possono essere raccolti, pre-elaborati, mascherati e trasformati in un formato adatto per LLM o altri modelli. Attualmente, non esiste un processo standardizzato per superare le sfide della data ingestion, ma l'accuratezza del modello dipende da questo.
La data ingestion deve essere eseguita correttamente fin dall'inizio, poiché una cattiva gestione può portare a una serie di nuovi problemi. Il lavoro di base sui dati di addestramento in un modello AI è paragonabile al pilotaggio di un aereo. Se l'angolo di decollo è sbagliato anche di un solo grado, potresti atterrare su un continente completamente diverso da quello previsto.
L'intera pipeline di AI generativa si basa sulle pipeline di dati che la potenziano, il che rende imperativo prendere le precauzioni corrette.
IBM DataStage semplifica l'integrazione dei dati combinando vari strumenti, consentendo di estrarre, organizzare, trasformare e memorizzare facilmente i dati necessari per i modelli di addestramento AI in un ambiente hybrid cloud. I professionisti dei dati di tutti i livelli di competenza possono interagire con lo strumento utilizzando GUI no-code o accedere alle API con codice personalizzato guidato.
La nuova opzione di tempo di esecuzione DataStage as a Service Anywhere offre la flessibilità necessaria per eseguire le trasformazioni dei dati. Ti consente di utilizzare il motore parallelo da qualsiasi luogo, offrendoti un controllo senza precedenti sulla sua posizione. DataStage as a Service Anywhere si manifesta come un container leggero, che consente di eseguire tutte le funzionalità di trasformazione dei dati in qualsiasi ambiente. Questo ti permette di evitare molte delle insidie di una scarsa data ingestion mentre esegui l'integrazione, la pulizia e la pre-elaborazione dei dati all'interno del tuo cloud privato virtuale. Con DataStage, mantieni il controllo completo sulla sicurezza, la qualità dei dati e l'efficacia, soddisfacendo tutte le tue esigenze di dati per le iniziative di AI generativa.
Sebbene non ci siano praticamente limiti a ciò che può essere ottenuto con l'AI generativa, ci sono limiti ai dati utilizzati da un modello e quei dati possono anche fare la differenza.
