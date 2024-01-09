L'emergere dell'AI generativa ha spinto diverse importanti aziende a limitarne l'uso a causa della cattiva gestione dei dati interni sensibili. Secondo la CNN, alcune aziende hanno imposto divieti interni agli strumenti di AI generativa mentre cercano di comprendere meglio la tecnologia e molte hanno anche bloccato l'uso interno di ChatGPT.

Le aziende accettano ancora spesso il rischio di utilizzare dati interni quando esplorano modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) perché questi dati contestuali sono ciò che consente agli LLM di passare dalla conoscenza generica a quella specifica del dominio. Nell'AI generativa o nel ciclo di sviluppo dell'AI tradizionale, la data ingestion serve come punto di ingresso. Qui, i dati non elaborati che sono personalizzati in base alle esigenze di un'azienda possono essere raccolti, pre-elaborati, mascherati e trasformati in un formato adatto per LLM o altri modelli. Attualmente, non esiste un processo standardizzato per superare le sfide della data ingestion, ma l'accuratezza del modello dipende da questo.