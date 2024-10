A seconda delle dimensioni, del settore e delle priorità di un'azienda per il disaster recovery, ci sono molti piani diversi da prendere in considerazione. Dopo aver eseguito l'analisi dell'impatto aziendale (BIA) e l'analisi dei rischi (RA), un'azienda potrebbe decidere di aver bisogno di piani di DR diversi per asset diversi, come magazzini, data center, apparecchiature critiche o altro.

Indipendentemente da ciò che bisogna proteggere, l'obiettivo generale di un buon DRP dovrebbe essere il ripristino dei normali processi aziendali nel modo più rapido e sicuro possibile. Ecco cinque casi d'uso del disaster recovery aziendale per aiutare a comprendere meglio l'importanza di scegliere la soluzione giusta e creare un piano solido.

Calamità naturali (alluvioni, terremoti, incendi, ecc.)

Calamità naturali come inondazioni, incendi e terremoti possono minacciare vite umane ed edifici, attrezzature e software di valore. Si immagini di arrivare al lavoro e scoprire che un uragano, dall'altra parte del mondo, ha devastato un magazzino dove sono custodite le tue apparecchiature più preziosa. Secondo Forbes, il 40% delle piccole e medie imprese (PMI) non riapre più dopo un disastro naturale. Solidi piani di disaster recovery (DRP) aiutano le aziende ad affrontare una serie di disastri naturali e a garantire la sicurezza delle loro infrastrutture più critiche, compresi i dipendenti.

Una pratica che sta diventando sempre più popolare per i piani di ripristino in caso di calamità naturali è la ridondanza geografica. Questo metodo, in cui importanti risorse aziendali vengono spostate fuori sede e persino distribuite in più sedi, aiuta a ridurre le probabilità che lo stesso evento non pianificato abbia un impatto su diverse sedi.

Attacchi informatici

A causa della sua natura costosa e di alto profilo, un attacco informatico è uno dei tipi di interruzione più devastanti e costosi che un'azienda possa affrontare. Per riprendersi da un attacco informatico, le aziende si rivolgono spesso a un fornitore di Disaster Recovery as a Service (DRaaS). Le aziende che adottano un approccio DRaaS alla creazione di un DRP stanno essenzialmente esternalizzando il proprio DRP a un fornitore di servizi. Il fornitore di DRaaS ospita e gestisce l'infrastruttura necessaria per il ripristino, quindi crea e gestisce i piani di risposta e garantisce una rapida ripresa delle operazioni business-critical dopo l'attacco.

Secondo un recente rapporto di Global Market Insights (GMI) (link esterno a ibm.com), il mercato del DRaaS nel 2022 valeva 11,5 miliardi di dollari con una prospettiva di crescita del 22% nel 2023. I fornitori di DRaaS possono aiutare le aziende a risolvere un'ampia gamma di problemi causati dagli attacchi informatici, tra cui il ripristino dell'accesso ai sistemi interessati, la riduzione dei tempi di inattività, il ripristino della fiducia degli investitori e la garanzia della conformità in settori fortemente regolamentati.

Interruzioni del server cloud o locale

Per mitigare i danni causati da un'interruzione di un provider cloud o di un provider di server locale, molte aziende utilizzano un processo di failover/failback. In caso di interruzione in un server cloud, multicloud o locale, un sistema che esegue il failover/failback come parte del suo DRP passerà immediatamente a un ambiente di backup. In questo ambiente, le operazioni aziendali possono continuare a eseguire servizi cloud a tempo indeterminato. In alcuni casi, gli utenti non si accorgeranno nemmeno di non utilizzare il loro tipico ambiente di cloud computing. Quando il server primario sa`ra di nuovo attivo e funzionante, le operazioni ritorneranno alla normalità e il server secondario si spegnerà. Questo trasferimento senza interruzioni aiuta a prevenire la perdita di dati e mantiene online servizi preziosi durante l'interruzione.

Guasti alla connettività di rete

Insieme agli attacchi informatici, una rete che non funziona può costare milioni di tempi di inattività e generare cicli di notizie dannosi per le aziende. La messa in atto di solidi piani di ripristino della rete aiuta le aziende a riprendersi da una serie di interruzioni critiche, tra cui l'accesso a Internet, le comunicazioni cellulari, le LAN (Local Area Network) e le WAN (Wide Area Network).

Con così tante aziende che si affidano ai servizi in rete per le loro operazioni core business, i piani e le soluzioni di ripristino della rete devono documentare chiaramente le procedure e le responsabilità necessarie per ripristinare il servizio. Come i DRP per gli attacchi informatici, i DRP per i guasti di rete vengono sempre più esternalizzati a fornitori di DRaaS con risorse e competenze specializzate.

Crash del data center

Un data center che non funziona può causare tutti i tipi di problemi per un'azienda. Alcune minacce comuni al data storage includono interruzioni di corrente, sovraccarico del personale che può portare a errori umani e difficoltà nel rispettare i requisiti di conformità. I piani di disaster recovery dei data center si concentrano sulla sicurezza della struttura e sulla capacità dei dipendenti di tornare operativi dopo un incidente non pianificato.

I DRP dei data center valutano il rischio e analizzano i componenti chiave, come l'ambiente fisico, la connettività, le fonti di energia e la sicurezza. Poiché i data center devono affrontare un'ampia gamma di potenziali minacce, i loro DRP tendono ad avere una portata più ampia rispetto ad altri.