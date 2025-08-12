Il laboratorio di superintelligenza di Meta trasforma la speculazione in ingegneria

Meta sta investendo miliardi in un nuovo laboratorio di ricerca per sviluppare un AI che, secondo lei, potrebbe rivaleggiare o superare le capacità umane tra discipline, supportata da un data center e da una campagna globale di reclutamento per i migliori scienziati.
La superintelligenza, un tempo discussa principalmente negli ambienti accademici, è ora parte della strategia aziendale. Gli investimenti di Meta in infrastrutture, finanziamenti e team di ricerca suggeriscono che stia affrontando questa forma avanzata di AI come un obiettivo concreto, simile alle iniziative in corso in aziende come OpenAI e Anthropic.
La superintelligenza si riferisce a un'AI che supera le persone in ogni ambito, dalla creatività scientifica alla comprensione emotiva. Kunal Sawarkar, Distinguished Engineer e Chief Data Scientist di IBM, ha dichiarato a IBM Think in un'intervista che la superintelligenza sarebbe "più intelligente degli esseri umani in ogni ambito, non solo nella memoria o nella matematica, ma anche nel ragionamento, nella creatività, nell'intelligenza emotiva e persino nella manipolazione sociale." È questo il livello di funzionalità che Meta e altri giganti della tecnologia stanno cercando di raggiungere, investendo risorse in programmi di ricerca volti a trasformare quella che un tempo era fantascienza in una realtà ingegneristica.
L'infrastruttura AI pianificata da Meta per rafforzare gli sforzi di superintelligenza include data center "supercluster" di più gigawatt, uno dei quali coprirà un'area paragonabile alla maggior parte dell'isola di Manhattan. Queste strutture, con nomi in codice Prometheus e Hyperion, sono progettate per supportare l'addestramento su larga scala con modelli.
Il recruiting per l'iniziativa ha attirato i migliori talenti provenienti da Google, DeepMind, OpenAI e altri istituti di ricerca. Meta ha anche coinvolto Alexandr Wang, fondatore di Scale AI, per guidare alcune parti dello sforzo. Si dice che l'azienda stia offrendo consistenti pacchetti di compenso, in alcuni casi superiori a 100 milioni di dollari in valore totale, per garantire ricercatori esperti in AI.
Il CEO Mark Zuckerberg ha descritto l'obiettivo come la costruzione di una "superintelligenza personale", un'AI integrata in dispositivi come gli smart glasses, in grado di gestire le informazioni, anticipare i bisogni e assistere nel raggiungimento di obiettivi personali e professionali.
Sawarkar afferma che raggiungere la superintelligenza sarà molto più difficile e costoso rispetto ai progressi visti con i sistemi di AI odierni. Modelli attuali come ChatGPT, Claude e Gemini hanno fatto notevoli progressi nella generazione di testo, immagini e codice. Tuttavia, osserva che l'arrivo della vera superintelligenza potrebbe non arrivare come una singola svolta, ma come una serie di sviluppi, come modelli che risolvono problemi precedentemente ritenuti irrisolvibili o la produzione di nuovi framework, traguardi che richiederanno enormi risorse tecniche, finanziarie e organizzative del tipo che Meta ora sta cercando di mobilitare.
"La scalabilità a quel livello richiede progressi significativi nell'efficienza informatica, negli algoritmi di apprendimento e nell'uso sostenibile dell'energia", ha detto Sawarkar. L'addestramento dei modelli più grandi costa già milioni di dollari per esecuzione, e sostenere questo livello di sviluppo richiede un'attenta ottimizzazione sia dell'hardware che del software. I ricercatori stanno esplorando architetture ibride che combinano modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) con ragionamento simbolico e retrieval-augmented generation, puntando a sistemi in grado di gestire in modo affidabile compiti di ragionamento più complessi.
"Anche la memoria a lungo termine e la conservazione del contesto rappresentano sfide fondamentali", ha affermato Sawarkar. I modelli attuali operano su input sessione per sessione e mancano di una consapevolezza persistente nel tempo. I ricercatori stanno studiando moduli di memoria e sistemi di apprendimento continuo per affrontare questa limitazione.
L'investimento di Meta la colloca in un piccolo gruppo di aziende che perseguono obiettivi altrettanto ambiziosi. OpenAI ha annunciato il suo programma "Safe SuperIntelligence", descritto come un percorso dedicato alla costruzione di sistemi più potenti con misure di sicurezza integrate fin dall'inizio.
Roman Yampolskiy, Associate Professor of Computer Science and Engineering alla University of Louisville che studia la sicurezza dell'AI, considera l'adozione pubblica della superintelligenza da parte di Zuckerberg come un cambiamento significativo nella retorica dei settori. "Ciò che un tempo veniva liquidato come speculativo, ora viene normalizzato dalla dirigenza tecnologica tradizionale", ha dichiarato a IBM Think in un'intervista.
Ha detto di ritenere che le grandi piattaforme di tecnologia stiano già accelerando il progresso. "Con abbastanza capitale, dati e disallineamento degli incentivi, il progresso verso la superintelligenza non è un'aspirazione: sarà inevitabile". Gli esperti, tra cui Yampolskiy, hanno avvertito che senza barriere di protezione, i sistemi superintelligenti potrebbero diventare incontrollabili e causare danni su larga scala. "La questione non è se sono in grado, ma se dovrebbero essere autorizzati a farlo, e questa domanda non viene posta abbastanza forte."
Sebbene i tempi per raggiungere la superintelligenza siano ancora poco chiari, Sawarkar resta ottimista sulle sue prospettive a lungo termine. "La superintelligenza non è fantascienza", ha affermato. "È una questione di progettazione."
