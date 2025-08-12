Il laboratorio di superintelligenza di Meta trasforma la speculazione in ingegneria

Sawarkar afferma che raggiungere la superintelligenza sarà molto più difficile e costoso rispetto ai progressi visti con i sistemi di AI odierni. Modelli attuali come ChatGPT, Claude e Gemini hanno fatto notevoli progressi nella generazione di testo, immagini e codice. Tuttavia, osserva che l'arrivo della vera superintelligenza potrebbe non arrivare come una singola svolta, ma come una serie di sviluppi, come modelli che risolvono problemi precedentemente ritenuti irrisolvibili o la produzione di nuovi framework, traguardi che richiederanno enormi risorse tecniche, finanziarie e organizzative del tipo che Meta ora sta cercando di mobilitare.

"La scalabilità a quel livello richiede progressi significativi nell'efficienza informatica, negli algoritmi di apprendimento e nell'uso sostenibile dell'energia", ha detto Sawarkar. L'addestramento dei modelli più grandi costa già milioni di dollari per esecuzione, e sostenere questo livello di sviluppo richiede un'attenta ottimizzazione sia dell'hardware che del software. I ricercatori stanno esplorando architetture ibride che combinano modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) con ragionamento simbolico e retrieval-augmented generation, puntando a sistemi in grado di gestire in modo affidabile compiti di ragionamento più complessi.

"Anche la memoria a lungo termine e la conservazione del contesto rappresentano sfide fondamentali", ha affermato Sawarkar. I modelli attuali operano su input sessione per sessione e mancano di una consapevolezza persistente nel tempo. I ricercatori stanno studiando moduli di memoria e sistemi di apprendimento continuo per affrontare questa limitazione.