Il livello etico

Il boom dell'AI generativa ha prodotto di tutto, dai chatbot virali alle valutazioni multimiliardarie. Ma il fondamento etico su cui si fonda tutto questo resta tremendamente debole.

In un solo mese, OpenAI ha vinto e perso cause sui marchi in tribunale federale e Anthropic ha silenziosamente ritirato un blog generato dal proprio modello Claude dopo che gli utenti hanno criticato la scrittura definendola vaga e fuorviante. Man mano che i sistemi di AI si espandono attraverso settori e interfacce, le questioni su responsabilità, sicurezza e integrità non sono più teoriche. Sono operativi.

Quel divario tra funzionalità e credibilità è al centro di una crescente riflessione etica all'interno del mondo dell'AI. L'etica è solitamente trattata come una sovrapposizione, piuttosto che come uno strato strutturale. Tuttavia, all'interno di IBM, alcuni team stanno cercando di invertire questo schema incorporando direttamente vincoli etici nella formazione, nel marketing e nella distribuzione dei sistemi.

PJ Hagerty, veterano della comunità degli sviluppatori con radici negli strumenti open-source e nell'evangelizzazione dei prodotti, è uno degli individui coinvolti in questo lavoro. In qualità di AI Advocacy Lead presso IBM, il suo compito è aiutare gli sviluppatori a utilizzare l'AI in modo più efficace e responsabile. In pratica, però, questo significa qualcosa di più ampio: sfidare l'hype, chiarire i limiti e stabilire aspettative realistiche. "Non stiamo costruendo menti", mi ha detto. "Stiamo costruendo strumenti. Comportiamoci di conseguenza."