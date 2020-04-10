Il futuro della blockchain

Nel marzo 2010, il Bitcoin aveva un valore inferiore a un centesimo. Meno di un decennio dopo, ogni Bitcoin aveva un valore di quasi 20.000 dollari e i primi investitori guidavano delle Lamborghini. E sebbene l'entusiasmo relativo al Bitcoin sarà sempre intrinsecamente legato al prezzo, la sua ubiquità ha portato la blockchain, la tecnologia che protegge le criptovalute, sotto i riflettori tecnologici.
Le competenze blockchain sono diventate tra le più ricercate al mondo, con una crescita della domanda di quasi il 2.000% dal 2017 al 2020.
David Furlonger, Distinguished Research VP presso Gartner, ha affermato: «Il 60% dei CIO, secondo il Gartner 2019 CIO Agenda Survey, ha dichiarato di aspettarsi un certo livello di adozione delle tecnologie blockchain nei prossimi tre anni.» Che tu sia ottimista o pessimista riguardo al Bitcoin, è innegabile che ogni nuovo caso d'uso della blockchain alimenti l'entusiasmo per il futuro di questa tecnologia.
Secondo Blockchain for Dummies, «La blockchain è un libro mastro condiviso e immutabile che facilita il processo di registrazione delle transazioni e di monitoraggio degli asset in una rete aziendale. Un asset può essere tangibile (casa, auto, denaro, terreno) o intangibile (proprietà intellettuale, brevetti, diritti d'autore, branding). Praticamente qualsiasi cosa di valore può essere tracciata e scambiata su una rete blockchain, riducendo il rischio e i costi per tutti i soggetti coinvolti.»
Esistono diversi modi per costruire una rete blockchain: può essere pubblica, dove chiunque può partecipare, privata, in cui un'organizzazione gestisce la rete, autorizzata, in cui i partecipanti devono ottenere un invito o un permesso per entrare, oppure costruita e gestita da un consorzio di organizzazioni.
Forrester Research, una società di ricerca, ha identificato quattro domande che organizzazioni e settori devono porsi prima di prendere in considerazione una soluzione blockchain:
Se la risposta a tutte queste domande è "sì", una soluzione basata sulla blockchain potrebbe avere senso. Forrester consiglia inoltre ai settori di pensare in grande, ma di iniziare in piccolo. I clienti IBM® stanno già trasformando i loro settori utilizzando la tecnologia IBM Blockchain e vedendo risultati reali per il business.
American Banker ha pubblicato cinque domande che analizzano la direzione intrapresa dal settore blockchain. La risposta a queste domande, tuttavia, è molto più semplice di quanto si possa immaginare: la blockchain è pronta per essere utilizzata da aziende e governi!
R: Gli istituti finanziari si sono posizionati all'avanguardia della tecnologia blockchain. I soli risparmi sui costi, secondo alcuni, potrebbero ammontare a decine di miliardi di dollari all'anno. I tempi di liquidazione potrebbero ridursi da diversi giorni a pochi minuti, avvicinandosi quasi a T+0.
R: Come ha affermato Jerry Cuomo, Vice President di IBM Blockchain Technology, al congresso durante l'audizione, Beyond Bitcoin: Emerging Applications for Blockchain Technology, «I potenziali usi della tecnologia blockchain sono molto più ampi delle criptovalute. IBM ha partecipato a oltre 400 progetti blockchain nei settori quali supply chain, governo, sanità, trasporti, assicurazioni, chimica, petrolio e altro ancora. Da queste esperienze, IBM ha sviluppato tre vantaggi fondamentali: crediamo che la blockchain sia una tecnologia trasformativa che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui aziende e governo interagiscono, la blockchain deve essere aperta per incoraggiare un'ampia adozione, innovazione e interoperabilità e, infine, la blockchain è pronta per l'uso aziendale e governativo oggi stesso.» Queste osservazioni e le raccomandazioni successive sono state accolte molto bene con uno dei co-presentatori di Jerry, Frank Yiannas, selezionato per diventare Deputy Commissioner, Food Policy and Response per la US Food and Drug Administration.
R: «Una sandbox può essere utile», ha affermato Hester Peirce, commissario della Securities and Exchange Commission. «Ma non vuoi che siano i genitori nella "sandbox" a costruire il castello di sabbia. Di solito si vuole che siano i bambini a capire da soli come fare. Cambia il processo creativo quando hai gli enti di controllo che ti osservano.»
R: La mania per i Bitcoin ha portato alcuni a credere che le banche non siano più necessarie per trasferire denaro in modo sicuro a livello globale. Le banche, tuttavia, non sono d'accordo. Ricerche hanno mostrato, in un report congiunto tra IBM Blockchain e OMFIF, «Oltre l'orizzonte immediato, molti operatori del settore vedono un potenziale significativo per la DLT per aumentare l'efficienza e ridurre i costi di riconciliazione nella compensazione e liquidazione dei titoli. Una recente joint venture tra la Deutsche Bundesbank e la Deutsche Borse, che ha sviluppato un prototipo funzionale di una piattaforma di regolamento titoli basata su DLT che consente la consegna rispetto al pagamento di monete e titoli digitali, rappresenta un progresso in questo settore.»
R: American Banker afferma: "Se la blockchain dovesse sostituire l'attuale sistema finanziario, gli sviluppatori potrebbero affrontare la stessa responsabilità fiduciaria delle banche. Come dovrebbe essere questo dovere è oggetto di un acceso dibattito all'interno del settore. Alcuni sostengono che si tratti di stabilire le priorità tra "dovere di diligenza" e "dovere di lealtà". Il primo riguarda il non arrecare alcun danno, il secondo riguarda il servire al meglio gli interessi del cliente".
Sebbene guardare al lontano futuro della blockchain sia estremamente entusiasmante, nuove innovazioni entrano costantemente nel mercato promettendo usi più ampi e audaci della tecnologia. Mentre le reti blockchain attive continuano a portare cambiamenti reali e trasformativi in diversi settori, il team IBM Blockchain ha previsto le seguenti cinque tendenze nel prossimo futuro:
Nel 2020 inizieremo a vedere nuovi modelli di governance che consentiranno a consorzi ampi e diversificati di affrontare in modo più efficiente il processo decisionale, i programmi di autorizzazione e persino i pagamenti. Questi modelli aiuteranno a standardizzare le informazioni provenienti da fonti diverse e a catturare nuovi e più robusti set di dati. Il 68% dei CTO e dei CIO prevede addirittura che, in un periodo prossimo che va da uno a tre anni, un modello di governance scalabile per le interazioni tra più reti blockchain diventerà una caratteristica importante dell'ambiente blockchain della propria organizzazione.
Anche se il raggiungimento dell'interconnettività al massimo livello potrebbe essere lontano anni (e la definizione di interoperabilità può assumere molte forme) scopriamo che l'83% delle organizzazioni oggi ritiene che la garanzia di una governance e di standard che permettano l'interconnettività e l'interoperabilità tra le reti blockchain, autorizzate e non autorizzate, sia un fattore importante per entrare a fare parte di una rete blockchain a livello di settore, con più di un quinto che lo ritiene essenziale. Anche se c'è ancora del lavoro da fare su questo fronte, quest'anno, man mano che sempre più reti emergenti raggiungeranno la massa critica, scopriremo che più membri di una singola rete si aspetteranno (se non richiederanno) indicazioni sull'integrazione tra diversi protocolli.
Combinare tecnologie adiacenti con la blockchain ci aiuterà a fare cose mai fatte prima. Dati più affidabili provenienti dalla blockchain informeranno e rafforzeranno meglio gli algoritmi sottostanti. La blockchain aiuterà a mantenere quei dati sicuri e a verificare ogni singola fase nel processo decisionale, consentendo di ottenere insight più approfonditi basati su dati di cui i partecipanti alla rete si fidano.
Con la necessità di meccanismi di protezione dei dati rafforzati, quest'anno le soluzioni blockchain utilizzeranno strumenti di convalida insieme a crypto-anchor, beacon IoT e oracle, meccanismi che collegano gli asset digitali al mondo fisico iniettando dati esterni nelle reti. Ciò migliorerà la fiducia e rimuoverà la dipendenza dall'inserimento dei dati da parte dell'uomo, che spesso è soggetto a errori e frodi.
Paesi dell'Asia, del Medio Oriente e dei Caraibi che hanno iniziato a sperimentare i CBDC in tempo reale, continueranno sicuramente a guadagnare slancio nel nuovo anno e a ridefinire i pagamenti in diversi modi. Per esempio, le CBDC vedranno una continua continua espansione nelle wholesale CBDC, con alcune iniziali incursioni nelle retail CBDC. Inoltre, riteniamo che ci sarà un maggiore interesse per la tokenizzazione e la digitalizzazione di altri tipi di asset e titoli, come le obbligazioni centrali per i buoni del tesoro.
