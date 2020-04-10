Il futuro della blockchain

American Banker ha pubblicato cinque domande che analizzano la direzione intrapresa dal settore blockchain. La risposta a queste domande, tuttavia, è molto più semplice di quanto si possa immaginare: la blockchain è pronta per essere utilizzata da aziende e governi!

D: Cosa aspettano le banche?

R: Gli istituti finanziari si sono posizionati all'avanguardia della tecnologia blockchain. I soli risparmi sui costi, secondo alcuni, potrebbero ammontare a decine di miliardi di dollari all'anno. I tempi di liquidazione potrebbero ridursi da diversi giorni a pochi minuti, avvicinandosi quasi a T+0.

D: Le autorità di regolamentazione si uniranno?

R: Come ha affermato Jerry Cuomo, Vice President di IBM Blockchain Technology, al congresso durante l'audizione, Beyond Bitcoin: Emerging Applications for Blockchain Technology, «I potenziali usi della tecnologia blockchain sono molto più ampi delle criptovalute. IBM ha partecipato a oltre 400 progetti blockchain nei settori quali supply chain, governo, sanità, trasporti, assicurazioni, chimica, petrolio e altro ancora. Da queste esperienze, IBM ha sviluppato tre vantaggi fondamentali: crediamo che la blockchain sia una tecnologia trasformativa che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui aziende e governo interagiscono, la blockchain deve essere aperta per incoraggiare un'ampia adozione, innovazione e interoperabilità e, infine, la blockchain è pronta per l'uso aziendale e governativo oggi stesso.» Queste osservazioni e le raccomandazioni successive sono state accolte molto bene con uno dei co-presentatori di Jerry, Frank Yiannas, selezionato per diventare Deputy Commissioner, Food Policy and Response per la US Food and Drug Administration.

D: Una sandbox blockchain statunitense potrebbe essere utile?

R: «Una sandbox può essere utile», ha affermato Hester Peirce, commissario della Securities and Exchange Commission. «Ma non vuoi che siano i genitori nella "sandbox" a costruire il castello di sabbia. Di solito si vuole che siano i bambini a capire da soli come fare. Cambia il processo creativo quando hai gli enti di controllo che ti osservano.»

D: Le banche sono davvero necessarie in un mondo blockchain?

R: La mania per i Bitcoin ha portato alcuni a credere che le banche non siano più necessarie per trasferire denaro in modo sicuro a livello globale. Le banche, tuttavia, non sono d'accordo. Ricerche hanno mostrato, in un report congiunto tra IBM Blockchain e OMFIF, «Oltre l'orizzonte immediato, molti operatori del settore vedono un potenziale significativo per la DLT per aumentare l'efficienza e ridurre i costi di riconciliazione nella compensazione e liquidazione dei titoli. Una recente joint venture tra la Deutsche Bundesbank e la Deutsche Borse, che ha sviluppato un prototipo funzionale di una piattaforma di regolamento titoli basata su DLT che consente la consegna rispetto al pagamento di monete e titoli digitali, rappresenta un progresso in questo settore.»

D: Chi è da biasimare se la blockchain va male?

R: American Banker afferma: "Se la blockchain dovesse sostituire l'attuale sistema finanziario, gli sviluppatori potrebbero affrontare la stessa responsabilità fiduciaria delle banche. Come dovrebbe essere questo dovere è oggetto di un acceso dibattito all'interno del settore. Alcuni sostengono che si tratti di stabilire le priorità tra "dovere di diligenza" e "dovere di lealtà". Il primo riguarda il non arrecare alcun danno, il secondo riguarda il servire al meglio gli interessi del cliente".