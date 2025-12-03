Governance, rischio e conformità (GRC) sono tradizionalmente la rete di sicurezza delle organizzazioni. Garantiscono che le politiche siano rispettate, che i rischi siano registrati e i report di conformità vengano consegnati puntualmente. In un mondo basato sull'AI, questo non è più sufficiente.

Man mano che le organizzazioni adottano rapidamente strumenti AI in diversi dipartimenti, il panorama del rischio si sta trasformando. Quello che una volta era un processo prevedibile e basato su politiche è ora una sfida dinamica e in tempo reale che richiede maggiore velocità, visibilità e lungimiranza strategica.

Questa analisi esamina come l'AI non stia solo cambiando ciò che fanno i team di GRC, ma stia rimodellando in modo sostanziale il loro modo di operare.