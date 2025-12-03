Intelligenza artificiale Compute e server Automazione IT

Ripensare governance, rischio e conformità (GRC) nell'era dell'AI: cambiamenti pratici per il rischio e la conformità in tempo reale

Pubblicato il 3 dicembre 2025
Quattro cubi collegati per completare un processo di dati
By Amit Sharma

Governance, rischio e conformità (GRC) sono tradizionalmente la rete di sicurezza delle organizzazioni. Garantiscono che le politiche siano rispettate, che i rischi siano registrati e i report di conformità vengano consegnati puntualmente. In un mondo basato sull'AI, questo non è più sufficiente.

Man mano che le organizzazioni adottano rapidamente strumenti AI in diversi dipartimenti, il panorama del rischio si sta trasformando. Quello che una volta era un processo prevedibile e basato su politiche è ora una sfida dinamica e in tempo reale che richiede maggiore velocità, visibilità e lungimiranza strategica.

Questa analisi esamina come l'AI non stia solo cambiando ciò che fanno i team di GRC, ma stia rimodellando in modo sostanziale il loro modo di operare.

Le ultime notizie nel campo della tecnologia, supportate dalle analisi degli esperti

Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e oltre con la newsletter Think. Leggi l' Informativa sulla privacy IBM.

Perché gli approcci GRC tradizionali non funzionano più

Partiamo dalle basi: il ritmo del cambiamento ha superato i framework statici.

  • Processi isolati e manuali: il GRC tradizionale si basa fortemente su fogli di calcolo, e-mail e sistemi disconnessi. Questo approccio frammentato porta a sforzi duplicati, rischi non identificati e tempi di risposta più lenti.
  • Incapacità di scalare con la complessità: i cambiamenti normativi, le minacce informatiche e le operazioni globali si stanno evolvendo troppo rapidamente per essere gestiti dai sistemi GRC legacy. Questi strumenti non possono fornire la visibilità o la scalabilità in tempo reale richieste nell'ambiente complesso di oggi.
  • Mancanza di insight e automazione in tempo reale: senza automazione e dati in tempo reale, le organizzazioni devono reagire ai rischi a posteriori. Il processo decisionale rallenta e si perdono le opportunità di prevenire i problemi.

L'attuale ambiente di rischio è complesso. Il GRC basato sull'AI trasforma i sistemi obsoleti in operazioni di rischio e conformità più intelligenti, veloci e predittive.

AI Academy

Ascesa dell'AI generativa nel mondo del business

Scopri di più sull'ascesa dell'AI generativa e cosa comporta per le aziende.
Vai all'episodio

Come l'AI sta cambiando le regole del gioco per la GRC

1. Il GRC sta diventando in tempo reale

L'AI consente il monitoraggio continuo dei rischi e dei controlli, trasformando la GRC da audit periodici a una supervisione costante, che comprende:

  • Rilevamento in tempo reale delle violazioni delle politiche
  • Avvisi immediati per guasti ai sistemi di controllo.
  • Aggiornamenti automatici dei registri dei rischi al variare delle condizioni

Invece di rivedere le violazioni del controllo degli accessi trimestralmente, l'AI segnala in tempo reale anomalie come escalation di privilegi o attività di login insolite.

2. L'AI consente una gestione predittiva del rischio

I modelli di machine learning possono identificare i primi indicatori di rischi emergenti, anche prima che si verifichi un problema di conformità. Forniscono ulteriore protezione attraverso i seguenti metodi:

  • I modelli predittivi possono segnalare i fornitori di terze parti ad alto rischio
  • L'analytics comportamentale può individuare potenziali violazioni dei controlli interni
  • Gli strumenti di elaborazione del linguaggio naturale (NLP) possono interpretare le nuove normative e mapparle automaticamente ai controlli pertinenti

Questo cambiamento trasforma la gestione del rischio da reattiva a proattiva. Ad esempio, i modelli predittivi possono rilevare un picco insolito nell'attività degli account privilegiati, che segnala una potenziale minaccia interna prima che si aggravi.

3. L'automazione elimina il lavoro manuale di conformità

Non è più necessario raccogliere prove per gli audit o aggiornare manualmente i registri delle politiche.

I sistemi basati sull'AI ora possono:

  • Scansionare automaticamente i documenti per individuare eventuali lacune di conformità
  • Generare report di audit personalizzati per diversi organismi di regolamentazione
  • Mappare dinamicamente le modifiche normative ai controlli e alle politiche interne

Il risultato è un significativo risparmio di tempo e una riduzione degli errori umani, ancora oggi uno dei principali rischi di conformità. Ad esempio, l'AI può scansionare migliaia di documenti di policy per individuare clausole non conformi prima di un audit esterno.

Il nuovo ruolo dei team GRC in un mondo di AI

Poiché l'AI presuppone più lavoro manuale, i professionisti GRC devono evolvere i loro ruoli. Ecco cosa richiede il futuro:

  • Pensiero strategico: l'attenzione si sposta dall'incasellamento alla valutazione delle vulnerabilità aziendali e alla gestione dell'esposizione in un ambiente volatile.
  • Alfabetizzazione tecnologica: anche se i leader GRC non devono saper codificare, capire come funzionano (e come non funzionano) i sistemi AI è essenziale per la supervisione e la governance.
  • Collaborazione interfunzionale: i team GRC devono collaborare strettamente con i team legali, IT, di sicurezza, di prodotto e di AI per integrare i principi di governance nella progettazione e nella distribuzione dei sistemi.

Il problema: anche l'AI ha bisogno di governance

L'AI sta trasformando la GRC, ma sta anche creando sfide di governance completamente nuove.

Le questioni che la GRC deve ora risolvere includono:

  • Chi è responsabile quando un sistema AI prende una decisione sbagliata?
  • Le decisioni basate sull'AI possono essere spiegate ai revisori e alle autorità di regolamentazione?
  • Come identifichiamo e mitighiamo i bias nei modelli AI?

Per affrontare queste sfide, le organizzazioni devono sviluppare framework specifici per l'AI insieme alle pratiche tradizionali GRC. Questo approccio include:

  • Politiche per la gestione del rischio dei modelli
  • Principi etici di utilizzo dell'AI
  • Standard di trasparenza e auditabilità
  • Governance durante tutto il ciclo di vita dell'AI

GRC come abilitatore, non come gatekeeper

L'AI non è solo un altro strumento aziendale, è un moltiplicatore di forza. Ma senza una governance adeguata, può rapidamente diventare una vulnerabilità.

I team GRC che adottano l'AI, sia come rischio che come strumento, sono meglio attrezzati per muoversi più velocemente, operare in modo più intelligente e favorire l'innovazione piuttosto che rallentarla.

Il futuro della GRC non riguarda il controllo fine a se stesso, ma il diventare un partner strategico per scalare un'AI affidabile in tutta l'azienda.

Autore

Amit Sharma

MDR - Cyber Threat Responder
Soluzioni correlate
Soluzioni per le operazioni di business

Crea un business più resiliente con le soluzioni basate sull'AI per la gestione intelligente degli asset e per la supply chain.

 Esplora le soluzioni per le operazioni
Servizi di consulenza per le operazioni aziendali

Trasforma le operazioni aziendali con IBM utilizzando dati completi e potenti tecnologie basate sull'AI per integrare i processi di ottimizzazione.

 Scopri i servizi per le operazioni aziendali
IBM Cloud Pak for Business Automation

IBM Cloud Pak for Business Automation è un set modulare di componenti software integrati per la gestione dell'esercizio dell'automazione.

 Esplora la business automation
Fai il passo successivo

Trasforma le tue operazioni di business con soluzioni IBM all'avanguardia nel settore. Migliora la produttività, l'agilità e l'innovazione attraverso workflow intelligenti e tecnologie di automazione.

 

  1. Esplora le soluzioni per le operazioni
  2. Esplora i servizi di intelligenza artificiale