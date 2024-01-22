Ora che ha isolato i dispositivi interessati, probabilmente sei ansioso di sbloccare i dispositivi e recuperare i dati. Sebbene l'eliminazione delle infezioni da ransomware possa essere complicata da gestire, in particolare per i ceppi più avanzati, i seguenti passaggi possono avviarti verso il percorso di ripristino.

Determinare la variante di attacco

Diversi strumenti gratuiti possono aiutare a identificare il tipo di ransomware che infetta i dispositivi. Conoscere il ceppo specifico può aiutarti a comprendere diversi fattori chiave, tra cui come si diffonde, quali file blocca e come puoi rimuoverlo. Basta caricare un campione del file criptato e, se ne disponi, una nota di riscatto e le informazioni di contatto dell'aggressore.

I due tipi più comuni di ransomware sono gli screen locker e gli encryptor. Gli screen locker bloccano il sistema ma mantengono i file al sicuro finché non paghi, mentre gli encryptor sono più difficili da gestire perché trovano e crittografano tutti i dati sensibili e li decrittografano solo dopo aver pagato il riscatto.

Cerca strumenti di decrittazione

Una volta identificato il ceppo del ransomware, valuta la possibilità di cercare strumenti di decrittazione. Esistono anche strumenti gratuiti per aiutare in questo passaggio, inclusi siti come No More Ransom . Basta inserire il nome del ceppo di ransomware e cercare la decrittazione corrispondente.