Al di là delle raccomandazioni statiche, i team ITOps hanno bisogno di soluzioni in grado di prevedere e auto-adattarsi, anticipando gli errori e i tempi di inattività e rispondendo autonomamente. Poiché l'agentic AI può valutare continuamente il comportamento, le prestazioni e il contesto del sistema, i team possono andare oltre i segnali a superficiali per comprendere le cause principali, indagare sui sintomi e identificare le dipendenze con una supervisione umana limitata. Secondo lo studio di Neurones, queste funzionalità possono ridurre i costi ITOps fino al 35% grazie alla riduzione dello sforzo umano, dei tempi di inattività e dei costi operativi.

Tuttavia, di pari passo con le nuove sfide operative legate all'integrazione dell'AI, si assiste all'ampliamento del divario tra le funzionalità basate sull'AI e la capacità dei team di monitorare e modellare i comportamenti degli agenti.

In risposta, i team ITOps stanno riprogettando i propri processi di observability da zero, implementando agenti per ottimizzare l'utilizzo delle risorse, automatizzare le attività e individuare gli errori in modo proattivo, il tutto affrontando le sfide specifiche dell'AI in materia di governance, interpretabilità e dati. Gli strumenti di monitoraggio basati sull'AI possono accelerare i processi agentici, mentre gli agenti, a loro volta, possono migliorare l'observability, contribuendo insieme a un ambiente IT più agile, efficiente e sicuro.