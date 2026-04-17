Gli strumenti di AI stanno diventando sempre più autonomi e proattivi. Cosa significa questo per le pipeline di observability?
Secondo un rapporto del 2026 della società di consulenza Neurones IT, meno di 1 applicazione aziendale su 10 è completamente osservabile. Questa statistica evidenzia un problema di lunga data: i processi di observability tradizionali non sono stati progettati per la complessità dei workflow odierni basati sull'AI.
Prendiamo in considerazione un assistente di viaggio basato sull'AI in cui i tempi di risposta aumentano improvvisamente. Gli strumenti di observability tradizionali potrebbero segnalare un aumento della latenza a livello di servizio, costringendo i team a setacciare manualmente log, tracce e dashboard per determinare se il problema derivi dal modello stesso, da un'API a valle o da un agente che effettua chiamate inefficienti agli strumenti. Questo approccio reattivo può lasciare i team nell'incertezza, specialmente negli ambienti IT moderni, frammentati e dinamici.
"Sempre più clienti non desiderano una dashboard. Non vogliono qualcosa che dica loro: 'Ehi, ecco come si sta comportando il tuo sistema'", ha dichiarato Vikram Murali, VP of Product Development per IBM Automation, nel podcast AI in Action di IBM. Vogliono invece sapere: "Quali azioni posso intraprendere per migliorare le prestazioni del sistema?"
Al di là delle raccomandazioni statiche, i team ITOps hanno bisogno di soluzioni in grado di prevedere e auto-adattarsi, anticipando gli errori e i tempi di inattività e rispondendo autonomamente. Poiché l'agentic AI può valutare continuamente il comportamento, le prestazioni e il contesto del sistema, i team possono andare oltre i segnali a superficiali per comprendere le cause principali, indagare sui sintomi e identificare le dipendenze con una supervisione umana limitata. Secondo lo studio di Neurones, queste funzionalità possono ridurre i costi ITOps fino al 35% grazie alla riduzione dello sforzo umano, dei tempi di inattività e dei costi operativi.
Tuttavia, di pari passo con le nuove sfide operative legate all'integrazione dell'AI, si assiste all'ampliamento del divario tra le funzionalità basate sull'AI e la capacità dei team di monitorare e modellare i comportamenti degli agenti.
In risposta, i team ITOps stanno riprogettando i propri processi di observability da zero, implementando agenti per ottimizzare l'utilizzo delle risorse, automatizzare le attività e individuare gli errori in modo proattivo, il tutto affrontando le sfide specifiche dell'AI in materia di governance, interpretabilità e dati. Gli strumenti di monitoraggio basati sull'AI possono accelerare i processi agentici, mentre gli agenti, a loro volta, possono migliorare l'observability, contribuendo insieme a un ambiente IT più agile, efficiente e sicuro.
Secondo un rapporto della piattaforma di cybersecurity Vectra, i team di sicurezza ricevono in media 4.500 avvisi al giorno, ma riescono a rispondere solo a circa un terzo di essi, lasciando le organizzazioni vulnerabili ad attacchi e disallineamenti.
Tuttavia, un numero eccessivo di avvisi può essere sintomo di un problema più ampio. I microservizi, le architetture ibride e i sistemi distribuiti possono sovraccaricare i meccanismi di monitoraggio tradizionali, e molte organizzazioni faticano a distinguere i segnali utili dal rumore di fondo. Gli agenti aggravano questa sfida introducendo set di dati completamente nuovi (come alberi decisionali end-to-end, log di interazione degli strumenti e metriche sull'utilizzo della memoria) che i team devono raccogliere e analizzare.
A complicare ulteriormente gli sforzi di observability, i dati provenienti dalle fonti di AI sono spesso più difficili da decifrare: i modelli AI possono generare dati incoerenti o inaccurati (allucinazioni) o nascondere gli output dietro alberi decisionali opachi (il problema della black box o "scatola nera)". I modelli possono anche rivelare involontariamente informazioni sensibili (fuga di dati), e ciò può rappresentare un problema per le aziende che operano in settori altamente regolamentati, come quello sanitario e finanziario. Alla luce di tutto questo, uno studio del 2025 dell'IBM Institute for Business Value (IBV) ha rilevato che il 45% dei dirigenti cita la mancanza di visibilità come uno dei principali ostacoli all'integrazione degli agenti.
Tali lacune di visibilità possono comportare rischi di non conformità, impedendo ai team di mantenere un registro dettagliato e verificabile dei comportamenti degli agenti. Secondo l'IBV, quasi il 70% dei dirigenti prevede che la propria azienda andrà incontro a una sanzione normativa legata all'integrazione della gen AI, suggerendo che i framework di governance interna non sono riusciti a tenere il passo con i workflow multi-agente.
Anche gli LLM e altri strumenti di AI possono mettere a dura prova i budget. L'utilizzo dei token da parte dei team può variare notevolmente da un mese all'altro, rendendo difficile per gli strumenti di observability anticipare la domanda. E poiché i fornitori di AI aggiornano, riaddestrano e ridistribuiscono regolarmente i modelli, i team IT devono riconfigurare ripetutamente le pipeline di observability e gli ambienti di sviluppo per adattarsi alle nuove versioni.
Sebbene gli LLM aggiungano complessità ai processi di observability, possono anche essere parte della soluzione. Dotando le piattaforme di observability con funzionalità agentiche, le organizzazioni possono non solo rispondere alle sfide dell'adozione dell'AI aziendale, ma anche migliorare le proprie capacità di monitoraggio oltre quanto possibile con gli strumenti di observability tradizionali. Gli strumenti di observability agentici possono supportare e migliorare le prestazioni, la resilienza e la sicurezza IT:
Il futuro dell'observability potrebbe essere definito tanto da un cambiamento strategico quanto da uno tecnologico. Man mano che le responsabilità dell'observability si spostano dalla mera raccolta di dati al supporto decisionale e, infine, all'azione preventiva, le organizzazioni rispondono:
Poiché l'AI si basa su informazioni provenienti da diversi ambienti e fonti di dati, le organizzazioni possono puntare all'eliminazione dei silos di dati per migliorare la visibilità e consentire ai team tradizionalmente isolati (tra cui sviluppatori, personale ITOps e DevOps e ingegneri AI) di operare da una singola fonte affidabile. Questa strategia contribuisce a garantire che i modelli abbiano accesso a dati di addestramento di alta qualità e possano valutare ogni interdipendenza prima di diagnosticare un errore o raccomandare misure correttive.
Le piattaforme di observability moderne possono semplificare le operazioni di observability orchestrando una gerarchia di agenti, ciascuno con un insieme distinto di responsabilità. In un modello emergente, un motore decisionale identifica un problema, crea istruzioni su come risolverlo e assegna un agente o un gruppo di agenti per rispondere in modo autonomo. Un agente di supervisione potrebbe quindi esaminare queste azioni e fornire un feedback prima di inviare le attività completate a un essere umano per la revisione o la correzione finale.
Man mano che l'AI diventa più sofisticata, le organizzazioni devono trovare il giusto equilibrio tra l'autonomia degli agenti e la sicurezza e protezione. Molti team ITOps stanno progettando nuove misure di sicurezza e strutture di autorizzazione che consentono agli agenti di rispondere in modo efficiente agli incidenti, mantenendo al contempo la supervisione e la conformità ai workflow human-in-the-loop (HITL). I team possono anche sottoporre gli agenti a stress test in ambienti di staging prima delle implementazioni su larga scala.
I workload degli agenti e le app di AI richiedono spesso nuovi investimenti in strumenti di observability nativi per l'AI, aggiornamento delle competenze e gestione del cambiamento, nonché data storage scalabili, oltre ad altri costi. A lungo termine, tuttavia, l'integrazione dell'AI può portare a significativi risparmi sui costi, poiché i processi di observability ottimizzati riducono lo sforzo operativo, contribuiscono a una correzione più rapida dei problemi e aiutano a garantire un tempo di attività costante.
L'observability dell'AI è in grado di supportare un'esperienza di qualità superiore, in cui i clienti possono fidarsi che i servizi funzioneranno come previsto, con latenza minima, comportamenti prevedibili e risoluzione degli errori rapida e trasparente.
I team IT e gli sviluppatori, a loro volta, possono dedicare più tempo all'innovazione dei prodotti e all'ottimizzazione di alto livello. Anziché essere meno coinvolti nel processo di observability, gli esseri umani ottengono una comprensione più profonda dei comportamenti del sistema e sono in grado di prendere decisioni più intelligenti per migliorare la sicurezza, il tempo di attività e le prestazioni.
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