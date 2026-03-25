ITOps raggiunge un punto di svolta con l'agentic AI

Per molti team ITOps, qualsiasi investimento nell'AI potrebbe essere meglio di nulla, secondo un nuovo rapporto della società di ricerche di mercato Omdia, intitolato "Moderninizing IT Operations in the Agentic Era".

Il rapporto commissionato da IBM rivela che, anche tra le organizzazioni che affidano meno del 10% dei loro compiti ITOps all'AI, il 92% osserva miglioramenti operativi. Questo risultato rafforza una strategia sempre più comune: iniziare con semplici successi di integrazione prima di passare a implementazioni di AI più complesse.

Tuttavia, decidere a quali aree dell'ITOps dare la priorità può essere scoraggiante, soprattutto quando i team IT devono già garantire una riduzione dei costi, una maggiore efficienza operativa e una consegna più rapida attraverso architetture e servizi sempre più distribuiti.

Inoltre, i workflow di AI e agenti hanno ulteriormente complicato le implementazioni IT. Alcuni team hanno difficoltà a fornire modelli con dati proprietari sufficienti. Altri non dispongono delle competenze tecniche necessarie per progettare e mantenere nuove automazioni e workflow. Nel frattempo, senza un monitoraggio e una supervisione adeguati, gli agenti possono eseguire azioni non autorizzate o indesiderate, introducendo rischi di sicurezza e conformità. E anche nei casi d'uso più semplici, gli investimenti sbagliati nelle iniziative di AI possono produrre errori costosi.

Nonostante queste sfide, l'integrazione dell'AI sta alimentando l'innovazione ITOps a un ritmo senza precedenti. Per il 39% delle organizzazioni, l'AI svolge ora almeno la metà delle mansioni ITOps insieme agli esseri umani. I primi utilizzatori riferiscono di aver migliorato il rilevamento delle minacce, la manutenzione predittiva, l'automazione del workflow e le funzionalità di ottimizzazione dei costi, tra gli altri benefici.