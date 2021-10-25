Come IBM ha trasformato il suo framework globale per la privacy dei dati

Con l'aumento della regolamentazione sulla privacy dei dati a livello mondiale, è più importante che mai che le organizzazioni istituiscano un framework globale per la conformità in materia di privacy dei dati.
Il Chief Privacy Office (CPO) di IBM®, in collaborazione con il Global Chief Data Office (GCDO) di IBM, ha affrontato questa sfida oltre tre anni fa, in preparazione all'applicazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'UE. Il risultante framework unificato per la privacy di IBM ha contribuito a snellire le operazioni di conformità globale in materia di privacy di IBM e a ridurre il rischio normativo. Le lezioni apprese da questa esperienza sono state utilizzate per rafforzare le offerte per i clienti IBM e hanno aiutato le aziende ad accelerare l'adozione del proprio framework globale per la privacy dei dati. Tutti i dettagli si trovano nel case study, parti del quale sono state riassunte di seguito.
L'80% di tutte le organizzazioni dovrà conformarsi ad almeno una normativa incentrata sulla privacy nei prossimi anni[1].
La vastità delle operazioni commerciali internazionali di IBM è stata una sfida chiave nella creazione di una soluzione globale:
I ruoli, i processi e le politiche legate alla privacy necessari per creare un framework unificato per la privacy di IBM richiedevano un insieme completo di tecnologie come supporto. Il CPO e il GCDO hanno quindi creato una suite di strumenti sviluppati su misura, soluzioni software IBM e servizi di terze parti orientati a garantire la conformità in materia di privacy a livello aziendale.
Il CPO ha collaborato per oltre dodici mesi con i team legali mondiali di IBM e il GCDO per creare una tassonomia completa delle informazioni personali. Ciò ha richiesto valutazioni dettagliate degli obblighi di conformità normativa e settoriale e la creazione di un vocabolario aziendale riutilizzabile. La tassonomia è stata utilizzata per sviluppare una linea di base per la privacy aziendale che aggrega i requisiti globali in materia di privacy in un unico insieme di punti di controllo che a sua volta sostiene l'intero processo di conformità.
Il CPO ha anche istituito un nuovo ruolo di leader della privacy dell'unità di business (BPL) con la responsabilità di implementare i processi e monitorare le azioni di correzione all'interno delle unità di business. Il CPO supporta le attività di conformità delle unità di business attraverso lo sviluppo di servizi comuni per la privacy, processi standardizzati e formazione dei dipendenti.
Tre esempi di soluzioni chiave di supporto tecnico sono:
Il framework unificato per la privacy consente a IBM di prepararsi alle nuove normative in una frazione del tempo e dello sforzo richiesti per il GDPR. Ha inoltre contribuito a ridurre il tempo necessario per rispondere alle richieste complesse da parte di clienti che continuano a chiedere maggiore trasparenza riguardo alla conformità normativa.
Il reporting in tempo reale e i processi di gestione del rischio dei fornitori aiutano l'azienda ad adempiere ai propri doveri in modo più informato e coerente, il che rafforza ulteriormente la reputazione di IBM come gestore responsabile dei dati.
Diversi asset e approcci sviluppati come parte del framework unificato per la privacy di IBM sono ora utilizzati per rafforzare l'offerta di IBM, in modo da permettere ai clienti IBM di accelerare lo sviluppo dei loro framework globali per la privacy. Le aziende che seguono l'esempio di IBM potrebbero ottenere:
La tassonomia delle informazioni personali di IBM è inclusa come un Knowledge Accelerator all'interno di IBM Cloud Pak for Data. Fornisce un elenco strutturato di oltre 150 tipi di dati che contengono informazioni personali o informazioni personali sensibili, e dati dei dipendenti e dei clienti. Utilizzando questa tassonomia, i clienti possono ottimizzare i loro sforzi sin da subito, classificando opportunamente i dati in modo automatizzato e su larga scala.
IBM Watson Knowledge Catalog è uno strumento di catalogazione dati che consente la scoperta self-service e intelligente di dati, modelli e altro ancora. Viene utilizzato per classificare automaticamente gli asset di dati aziendali e arricchire il vocabolario core business. Consente inoltre l'inserimento sicuro ed efficiente di grandi quantità di nuovi asset di dati.
Per le DataOps è necessario un repository centralizzato di conoscenze aziendali che funga da base su cui i responsabili dei dati e i consumatori di dati possano coordinarsi per sviluppare e implementare modelli avanzati di AI e machine learning all'interno di workflow intelligenti.
L'aumento delle normative relative ai dati non accenna a diminuire, quindi utilizza al meglio il framework di privacy globale di IBM, che comprende il nostro blueprint per le persone, l'organizzazione e i processi di cambiamento e i nostri strumenti avanzati di automazione della privacy, leader di settore.
Una combinazione del Knowledge Accelerator per la tassonomia delle informazioni personali all'interno di IBM Cloud Pak for Data, delle funzionalità unificate di governance, rischio e conformità offerte da IBM OpenPages with Watson, e delle funzionalità di catalogazione e gestione attiva in IBM Watson Knowledge Catalog può aiutare la tua azienda a costruire in modo efficiente una soluzione completa di cui ti puoi fidare.
Leggi il case study del CPO di IBM per conoscere l'approccio di IBM alla conformità globale in materia di privacy dei dati e contatta uno dei nostri esperti di privacy dei dati per discutere di come IBM può aiutarti ad accelerare il tuo percorso verso un framework completo per la privacy dei dati.
Nota: tutti i numeri sono approssimativi e soggetti a modifiche nel tempo
