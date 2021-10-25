Come IBM ha trasformato il suo framework globale per la privacy dei dati

I ruoli, i processi e le politiche legate alla privacy necessari per creare un framework unificato per la privacy di IBM richiedevano un insieme completo di tecnologie come supporto. Il CPO e il GCDO hanno quindi creato una suite di strumenti sviluppati su misura, soluzioni software IBM e servizi di terze parti orientati a garantire la conformità in materia di privacy a livello aziendale.

Il CPO ha collaborato per oltre dodici mesi con i team legali mondiali di IBM e il GCDO per creare una tassonomia completa delle informazioni personali. Ciò ha richiesto valutazioni dettagliate degli obblighi di conformità normativa e settoriale e la creazione di un vocabolario aziendale riutilizzabile. La tassonomia è stata utilizzata per sviluppare una linea di base per la privacy aziendale che aggrega i requisiti globali in materia di privacy in un unico insieme di punti di controllo che a sua volta sostiene l'intero processo di conformità.

Il CPO ha anche istituito un nuovo ruolo di leader della privacy dell'unità di business (BPL) con la responsabilità di implementare i processi e monitorare le azioni di correzione all'interno delle unità di business. Il CPO supporta le attività di conformità delle unità di business attraverso lo sviluppo di servizi comuni per la privacy, processi standardizzati e formazione dei dipendenti.

Tre esempi di soluzioni chiave di supporto tecnico sono: