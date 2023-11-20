Integrazione di app e dati sanitari con FHIR + HL7

Gli operatori sanitari di oggi utilizzano una vasta gamma di applicazioni e dati in un ampio ecosistema di partner per gestire i loro workflow quotidiani. Integrare queste applicazioni e i dati è fondamentale per il successo, permettendo loro di fornire assistenza ai pazienti in modo efficiente ed efficace.

Nonostante le moderne funzionalità di trasformazione dei dati e Integrazione che hanno reso lo scambio dati tra applicazioni più rapido e semplice, il settore sanitario è rimasto indietro a causa della riservatezza e complessità dei dati coinvolti. Infatti, alcuni dati sanitari vengono ancora trasmessi in formato fisico, ostacolando la capacità dei fornitori di trarre vantaggio dall'integrazione e dall'automazione.