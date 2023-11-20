Integrazione di app e dati sanitari con FHIR + HL7

Gli operatori sanitari di oggi utilizzano una vasta gamma di applicazioni e dati in un ampio ecosistema di partner per gestire i loro workflow quotidiani. Integrare queste applicazioni e i dati è fondamentale per il successo, permettendo loro di fornire assistenza ai pazienti in modo efficiente ed efficace.
Nonostante le moderne funzionalità di trasformazione dei dati e Integrazione che hanno reso lo scambio dati tra applicazioni più rapido e semplice, il settore sanitario è rimasto indietro a causa della riservatezza e complessità dei dati coinvolti. Infatti, alcuni dati sanitari vengono ancora trasmessi in formato fisico, ostacolando la capacità dei fornitori di trarre vantaggio dall'integrazione e dall'automazione.
Health Level Seven (HL7) è una serie di standard internazionali progettati per affrontare questa sfida. Introdotti per la prima volta nel 1989, gli standard sono stati creati da Health Level Seven International, un gruppo di leader nella tecnologia e nella sanità con l'obiettivo di fornire un migliore supporto ai workflow degli ospedali. HL7 ha fornito un insieme standard di attributi dei pazienti ed eventi clinici per migliorare l'interoperabilità nell'assistenza sanitaria.
Fast Healthcare Interoperability Resource (FHIR) è la versione più recente di HL7.
La specifica FHIR definisce gli standard per lo scambio di dati sanitari, incluso il modo in cui le informazioni sanitarie possono essere condivise tra diversi sistemi informatici, indipendentemente dal modo in cui sono memorizzate. Lo standard FHIR descrive elementi dati, formati di messaggistica e documenti, oltre a un'application programming interface (API) per lo scambio di fascicoli sanitari elettronici (EHR) e cartelle cliniche elettroniche (EMR). Il FHIR è open source e fornisce API aperte che consentono lo scambio continuo di dati in tempo reale.
Il FHIR semplifica la gestione delle cure per i pazienti, anche se si rivolgono a più fornitori in diverse organizzazioni sanitarie e utilizzano più piani (più pagatori che utilizzano più EHR). Creando una cartella clinica personale unificata e individuale che integra dati di diversi formati, gli standard FHIR offrono una visione completa delle informazioni dei pazienti per migliorare il coordinamento complessivo dell'assistenza e il supporto alle decisioni cliniche. Tutti beneficiano di soluzioni sanitarie più efficaci, personalizzate, integrate ed economiche.
Il FHIR si basa su standard precedenti come HL7 Versione 2 (V2) e HL7 Versione 3 (V3) e utilizza standard web comuni come API RESTful, XML, JSON e HTTP. L'uso delle API REST rende il FHIR più efficiente poiché permette ai consumatori di dati di richiedere informazioni su richiesta, invece di abbonarsi a un feed che condivide tutti i dati, sia che siano necessari immediatamente (come avveniva nelle versioni precedenti di HL7) o meno.
L'API REST HL7 FHIR può essere utilizzata con app mobili, comunicazioni basate su cloud, condivisione dati basata su EHR, comunicazione server in tempo reale e altro ancora. Utilizzando il FHIR, gli sviluppatori di software possono sviluppare applicazioni standardizzate basate su browser che permettono agli utenti di accedere ai dati clinici da qualsiasi sistema sanitario, indipendentemente dai sistemi operativi e dai dispositivi utilizzati.
Il FHIR è più facile da apprendere e implementare rispetto alle versioni precedenti e offre interoperabilità pronta all'uso. Lo standard FHIR consente inoltre diversi approcci architettonici che possono essere utilizzati per raccogliere informazioni da un sistema moderno o legacy.
Sebbene il FHIR sia compatibile con gli standard HL7 V2 e CDA, le organizzazioni dovrebbero migrare a FHIR per utilizzare al meglio la nuova direzione per lo scambio di dati sullo stato di salute. Tuttavia, molti provider si affidano ancora alle versioni precedenti dello standard HL7, lasciando alcuni team IT indecisi se riprogrammare le applicazioni esistenti per HL7 V2 o sostituirle.
La nostra soluzione di integrazione delle applicazioni, IBM App Connect, ha la capacità di trasformare HL7 in FHIR in modo bidirezionale senza la necessità di riscrivere applicazioni esistenti. Può spostare i dati sanitari da un sistema all'altro, incluso un EHR che funge da server FHIR.
IBM App Connect for Healthcare è una versione specializzata di IBM App Connect per il settore sanitario. Offre modelli predefiniti che forniscono una trasformazione e un routing FHIR intelligenti. I pattern possono convertire il FHIR in qualsiasi altro formato, creando opportunità per le organizzazioni sanitarie di riconoscere i benefici del FHIR ed esplorare i metodi di integrazione più recenti, incluse architetture basate su eventi. I provider IT per il settore sanitario possono utilizzare IBM API Connect per estendere la portata di queste risorse FHIR per molteplici caso d'uso con la capacità di creare, gestire, proteggere e condividere API FHIR.
