Non mettere in pausa lo sviluppo dell'AI, dai invece la priorità all'etica

L'introduzione dei sistemi di AI generativa nel dominio pubblico ha esposto le persone di tutto il mondo a nuove possibilità tecnologiche, implicazioni e persino conseguenze che molti non avevano ancora considerato. Grazie a sistemi come ChatGPT, praticamente chiunque può ora utilizzare modelli AI avanzati che non solo sono in grado di rilevare schemi, affinare dati e fare raccomandazioni come farebbero le versioni precedenti dell'AI, ma anche di andare oltre per creare nuovi contenuti, sviluppare risposte originali in chat e altro ancora.
Se progettata in modo etico e portata sul mercato in modo responsabile, l'AI generativa offre opportunità senza precedenti a beneficio delle imprese e della società. Possono contribuire a creare un miglior servizio clienti e migliorare i sistemi sanitari e i servizi legali. Possono anche sostenere e potenziare la creatività umana, accelerare le scoperte scientifiche e mobilitare modi più efficaci per affrontare le sfide climatiche.
Siamo in un punto critico di svolta nello sviluppo, nell'implementazione e nell'uso dell'AI, e nel suo potenziale di accelerare il progresso umano. Tuttavia, questo enorme potenziale comporta rischi, come la generazione di contenuti falsi e testi dannosi, possibili fughe di informazioni sulla privacy, amplificazione dei pregiudizi e una profonda mancanza di trasparenza su come questi sistemi funzionano. È fondamentale, quindi, chiederci cosa potrebbe significare AI per il futuro della forza lavoro, della democrazia, della creatività e del benessere generale degli esseri umani e del nostro pianeta.
Alcuni leader tecnologici hanno recentemente chiesto una pausa di sei mesi nella formazione di sistemi di AI più potenti per consentire la creazione di nuovi standard etici. Sebbene le intenzioni e le motivazioni della lettera fossero indubbiamente buone, manca un punto fondamentale: questi sistemi sono oggi sotto il nostro controllo, così come le soluzioni.
La formazione responsabile, insieme a un approccio etico fin dalla progettazione sull'intera pipeline di AI, supportato da una collaborazione tra più stakeholder sull'AI, può migliorare questi sistemi, non peggiorarli. L'AI è una tecnologia in continua evoluzione. Pertanto, sia per i sistemi in uso oggi sia per quelli che entreranno in funzione domani, la formazione deve far parte di un approccio responsabile alla costruzione dell'AI. Non abbiamo bisogno di una pausa per dare priorità all'AI responsabile.
È tempo di prendere sul serio gli standard etici e le barriere dell'AI che tutti noi dobbiamo Continua ad adottare e raffinare. IBM, da parte sua, ha istituito uno dei primi Comitati Etici dell'AI del settore anni fa, insieme a un framework etico dell'AI a livello aziendale. Ci impegniamo costantemente a rafforzare e migliorare questo framework facendo il punto del panorama tecnologico attuale e futuro, dalla nostra posizione nei settori così come attraverso un approccio multi-stakeholder che dà priorità alla collaborazione con gli altri.
Il nostro Consiglio fornisce una struttura di governance responsabile e centralizzata che stabilisce politiche chiare e promuove la responsabilità durante tutto il ciclo di vita dell'AI, ma è comunque agile e flessibile per supportare le esigenze aziendali di IBM. Si tratta di un aspetto fondamentale che abbiamo affrontato sia per i sistemi di AI tradizionali sia per quelli più avanzati. Perché, ancora una volta, non possiamo concentrarci solo sui rischi dei futuri sistemi di AI e ignorare quelli attuali. Le attività di allineamento dei valori e di etica dell'AI sono necessarie ora, e devono evolvere continuamente con la sua evoluzione.
Accanto alla collaborazione e alla supervisione, l'approccio tecnico alla costruzione di questi sistemi dovrebbe essere influenzato fin dall'inizio da considerazioni etiche. Ad esempio, le preoccupazioni riguardo all'AI spesso derivano dalla mancanza di comprensione di ciò che accade all'interno della "scatola chiusa". Ecco perché IBM ha sviluppato una piattaforma di governance che monitora i modelli per equità e pregiudizio, cattura le origini dei dati utilizzati e può fornire un processo di gestione dell'AI più trasparente, spiegabile e affidabile. Inoltre, la strategia AI for Enterprises di IBM si basa su un approccio che basa la fiducia durante tutto il ciclo di vita dell'AI. Questo inizia con la creazione dei modelli stessi ed estende ai dati su cui addestriamo i sistemi, e infine l'applicazione di questi modelli in domini applicativi aziendali specifici, piuttosto che in domini aperti.
Innanzitutto, esortiamo altri nel settore privato a mettere etica e responsabilità al centro delle loro agende legate all'AI. Rallentare la formazione dell'AI, insieme alle tendenze esistenti che sembrano de-prioritizzare gli investimenti nei settori dell'etica dell'AI, porterà solo a ulteriori danni e battute d'arresto.
In secondo luogo, i governi dovrebbero evitare di regolare ampiamente l'AI a livello di tecnologia. Altrimenti, finiremo con un approccio impazzito che ostacola l'innovazione vantaggiosa e non è a prova di futuro. Esortiamo i legislatori di tutto il mondo ad adottare invece regolamentazioni intelligenti e precise che applichino il controllo normativo più rigoroso ai casi d'uso dell'IA con il rischio più alto di danni sociali.
Infine, non c'è ancora abbastanza trasparenza sul modo in cui le aziende proteggono la privacy dei dati che interagiscono con i loro sistemi di AI. Ecco perché abbiamo bisogno di una legge nazionale e coerente sulla privacy negli Stati Uniti. La tutela della privacy di un individuo non dovrebbe cambiare solo perché attraversa il confine di uno Stato.
La recente attenzione verso l'AI nella nostra società ci ricorda la notissima frase secondo cui "da un grande potere derivano grandi responsabilità". Invece di fermare del tutto sullo sviluppo dei sistemi di AI, continua ad abbattere le barriere alla collaborazione e a lavorare insieme per promuovere l'AI responsabile, da un'idea nata in una sala riunioni fino alla sua formazione, sviluppo e distribuzione nel mondo reale. La posta in gioco è semplicemente troppo alta e la nostra società non merita niente di meno.
