Non mettere in pausa lo sviluppo dell'AI, dai invece la priorità all'etica

Alcuni leader tecnologici hanno recentemente chiesto una pausa di sei mesi nella formazione di sistemi di AI più potenti per consentire la creazione di nuovi standard etici. Sebbene le intenzioni e le motivazioni della lettera fossero indubbiamente buone, manca un punto fondamentale: questi sistemi sono oggi sotto il nostro controllo, così come le soluzioni.

La formazione responsabile, insieme a un approccio etico fin dalla progettazione sull'intera pipeline di AI, supportato da una collaborazione tra più stakeholder sull'AI, può migliorare questi sistemi, non peggiorarli. L'AI è una tecnologia in continua evoluzione. Pertanto, sia per i sistemi in uso oggi sia per quelli che entreranno in funzione domani, la formazione deve far parte di un approccio responsabile alla costruzione dell'AI. Non abbiamo bisogno di una pausa per dare priorità all'AI responsabile.

È tempo di prendere sul serio gli standard etici e le barriere dell'AI che tutti noi dobbiamo Continua ad adottare e raffinare. IBM, da parte sua, ha istituito uno dei primi Comitati Etici dell'AI del settore anni fa, insieme a un framework etico dell'AI a livello aziendale. Ci impegniamo costantemente a rafforzare e migliorare questo framework facendo il punto del panorama tecnologico attuale e futuro, dalla nostra posizione nei settori così come attraverso un approccio multi-stakeholder che dà priorità alla collaborazione con gli altri.

Il nostro Consiglio fornisce una struttura di governance responsabile e centralizzata che stabilisce politiche chiare e promuove la responsabilità durante tutto il ciclo di vita dell'AI, ma è comunque agile e flessibile per supportare le esigenze aziendali di IBM. Si tratta di un aspetto fondamentale che abbiamo affrontato sia per i sistemi di AI tradizionali sia per quelli più avanzati. Perché, ancora una volta, non possiamo concentrarci solo sui rischi dei futuri sistemi di AI e ignorare quelli attuali. Le attività di allineamento dei valori e di etica dell'AI sono necessarie ora, e devono evolvere continuamente con la sua evoluzione.

Accanto alla collaborazione e alla supervisione, l'approccio tecnico alla costruzione di questi sistemi dovrebbe essere influenzato fin dall'inizio da considerazioni etiche. Ad esempio, le preoccupazioni riguardo all'AI spesso derivano dalla mancanza di comprensione di ciò che accade all'interno della "scatola chiusa". Ecco perché IBM ha sviluppato una piattaforma di governance che monitora i modelli per equità e pregiudizio, cattura le origini dei dati utilizzati e può fornire un processo di gestione dell'AI più trasparente, spiegabile e affidabile. Inoltre, la strategia AI for Enterprises di IBM si basa su un approccio che basa la fiducia durante tutto il ciclo di vita dell'AI. Questo inizia con la creazione dei modelli stessi ed estende ai dati su cui addestriamo i sistemi, e infine l'applicazione di questi modelli in domini applicativi aziendali specifici, piuttosto che in domini aperti.