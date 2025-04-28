Intelligenza artificiale Compute e server Automazione IT

I DBA meritano di meglio: andare oltre script e dashboard

Pubblicato il 28 aprile 2025
Ingegnere di sistema che controlla il codice su più monitor mentre collabora con uno sviluppatore di app in ufficio.

Autore

Ani Joshi

Senior Product Manager

Db2, IBM Data & AI

Sono le 2 del mattino. Un sistema produttivo critico inizia a rallentare. Gli allarmi scattano, le dashboard diventano rosse, ma non c'è una causa evidente. L'amministratore del database (DBA) si collega, controlla i registri e si accorge che c'è un importante blocco del database che influisce sulle prestazioni. Si affrettano a diagnosticare il problema, eseguendo più script, controllando gli output, interpretando i dati non elaborati e ricomponendo le informazioni disperse. Ci vogliono ore prima che il problema venga compreso appieno e risolto.

Se hai lavorato con i dati aziendali, probabilmente hai vissuto una versione di questo momento.

In un recente sondaggio informale* su oltre 30 amministratori esperti di database:

  • Il 62% ha dichiarato di utilizzare 3–4 strumenti diversi al giorno per gestire i propri ambienti
  • Il 64% afferma che il loro approccio allo scripting è non centralizzato, subottimale o caotico
  • La stragrande maggioranza ha citato la risoluzione dei problemi di prestazioni come la più grande perdita di tempo: non la messa a punto o la manutenzione, ma la diagnosi e la risoluzione dei problemi in tempo reale

Newsletter di settore

Le ultime notizie nel campo della tecnologia, supportate dalle analisi degli esperti

Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e oltre con la newsletter Think. Leggi l' Informativa sulla privacy IBM.

Grazie per aver effettuato l'iscrizione!

L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.

Il costo nascosto della frammentazione degli strumenti

La maggior parte dei DBA opera in un ambiente dove observability, automazione, scripting e documentazione vivono in sistemi completamente separati. Gli strumenti non comunicano tra loro. Il contesto si perde tra avvisi, registri e query. Il risultato? Anche i problemi più semplici richiedono una correlazione manuale e una profonda conoscenza storica per essere risolti.

Questa frammentazione degli strumenti non è solo inefficiente, ma anche rischiosa. Più l'ambiente è complesso, più la configurazione diventa fragile. I piccoli problemi si accumulano. L'inserimento di nuovi DBA è lento e soggetto a errori. I DBA senior dedicano il loro tempo a risolvere problemi anziché migliorare le prestazioni o a promuovere la strategia.

"Non si tratta solo del tempo necessario per riparare qualcosa. È il tempo necessario per capire cosa guardare per prima cosa", ha detto un rispondente senior del sondaggio DBA.

AI Academy

È la gestione dei dati il segreto dell’AI generativa?

Scopri perché i dati di alta qualità sono fondamentali per un uso efficace dell'AI generativa.
Vai all'episodio

Perché la frammentazione è diversa oggi

Sebbene la frammentazione non sia una novità, le realtà odierne hanno reso il problema urgente. Gli ambienti di database, come IBM Db2, non sono più confinati a server centralizzati on-premise. Le architetture cloud e ibride aggiungono livelli di complessità. Allo stesso tempo, l'espansione dei workload aumenta il potenziale di colli di bottiglia e anomalie nelle prestazioni. I requisiti di sicurezza, conformità e tempo di attività si sono intensificati, lasciando ancora meno spazio alla gestione reattiva.

Fondamentalmente, i ruoli dei DBA stanno evolvendo. I team devono ottenere di più con meno risorse e spostare la loro attenzione dalle operazioni tattiche alla supervisione strategica.

L'AI può trasformare la gestione dei database, se applicata correttamente

L'AI generativa ha aperto le porte a un nuovo tipo di strumento, ma siamo chiari: avere un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) non è sufficiente per essere utile. L'AI diventa preziosa nella gestione dei database quando è profondamente radicata nel contesto: la logica degli interni di Db2, i modelli di utilizzo storici, le metriche in tempo reale e le realtà quotidiane dei workflow dei DBA. Senza queste informazioni, un LLM è solo un'altra distrazione, che produce suggerimenti vaghi, risposte errate o, peggio, raccomandazioni rischiose.

Queste limitazioni significano che gli strumenti di AI per DBA devono essere più di un semplice chatbot. Gli esperti che conoscono a fondo i workflow di Db2 e dei DBA devono creare e mettere a punto con attenzione gli strumenti di AI per renderli efficaci.

In un recente sondaggio1, oltre 30 amministratori senior di Db2 hanno evidenziato le loro principali priorità di assistenza basate su AI. Le loro risposte sono state chiare e coerenti:

  • Suggerimenti per l'ottimizzazione delle query che migliorano direttamente le prestazioni del workload
  • Analisi della causa principale per ridurre i tempi dal rilevamento del problema alla sua risoluzione
  • Raccomandazioni sul rilevamento e sulla configurazione delle anomalie per individuare in modo proattivo rischi e ottimizzazioni

I DBA non hanno chiesto un'AI generica: hanno chiesto strumenti che li aiutino a fare esattamente ciò che già fanno, più velocemente e con maggiore sicurezza.

Se fatta nel modo giusto, l'AI non sostituisce il giudizio del DBA, ma lo amplia, facendo risparmiare tempo e migliorando l'accuratezza. Se fatta male, è solo un altro livello da debuggere.

Immagina un modo migliore

Immagina di gestire il tuo ambiente di database in modo diverso. Invece di una risoluzione caotica dei problemi alle 2 del mattino, immagina una soluzione integrata che fa emergere in modo proattivo le informazioni di cui hai bisogno quando ne hai bisogno. I DBA possono vedere istantaneamente i registri, le query e le raccomandazioni fruibili: niente più ore passate a cercare documentazione sparsa o conversazioni con le app di messaggistica.

Le attività di routine ma essenziali come l'esecuzione di backup, gli aggiornamenti degli schemi e l'applicazione di patch possono essere eseguite in modo affidabile e automatico. La messa a punto del database può diventare proattiva, facendo emergere in modo intelligente i suggerimenti per l'ottimizzazione delle query, i miglioramenti dell'indicizzazione e il bilanciamento delle risorse, prima ancora che gli utenti notino un problema.

Cosa succederebbe se i tuoi database si monitorassero costantemente, avvisandoti delle anomalie prima che si trasformino in interruzioni?

In questa visione, l'inserimento di nuovi amministratori di database richiederebbe settimane, non anni, e sarebbe supportato da strumenti che sfruttano conoscenze specialistiche integrate. Invece di decine di strumenti scollegati, avresti un singolo livello operativo integrato che funge da spazio di lavoro unificato per la gestione di Db2.

Questa visione non è un ipotetico stato futuro, ma il modo in cui la gestione dei database dovrebbe già funzionare.

Se questi problemi ti riguardano, contattaci. Oppure, fissa un appuntamento per una migliore gestione del database.

Risorse

Gestione dei dati per l'AI e l'analytics su larga scala

Scopri come un approccio di data lakehouse aperto può fornire dati affidabili e un'esecuzione più rapida dell'analytics e dei progetti di AI.
Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools 2024

IBM è stata nominata leader per il diciannovesimo anno consecutivo nel Gartner Magic Quadrant 2024 nella categoria Data Integration Tools
The Data Differentiator

Esplora la guida per i leader dei dati che desiderano creare un'organizzazione basata sui dati e ottenere un vantaggio aziendale.
Aumenta l'adozione dell'AI con dati pronti per l'AI

Scopri perché data intelligence e integrazione dei dati basate su AI sono critiche per guidare la preparazione dei dati strutturati e non strutturati e accelerare i risultati dell'AI.
Il data lakehouse ibrido e aperto per l'AI

Semplifica l'accesso ai dati e automatizza la governance dei dati. Scopri la potenza dell'integrazione di una strategia di data lakehouse nella tua architettura di dati, con ottimizzazione dei costi dei workload e scalabilità dell'AI e dell'analytics, con tutti i tuoi dati, ovunque.
Pubblicazioni di IBM Research sulla gestione dei dati

Scopri come IBM Research regolarmente integrata in nuove funzionalità per IBM Cloud Pak for Data.
Gartner Predicts 2024: l'impatto dell'AI sugli utenti di analytics

Ottieni insight unici sul landscape in evoluzione delle soluzioni ABI, in particolare sui risultati, le ipotesi e le raccomandazioni chiave per i responsabili dei dati e dell'analytics.
Soluzioni correlate
IBM StreamSets

Crea e gestisci pipeline di dati intelligenti in streaming attraverso un'interfaccia grafica intuitiva, che facilita la perfetta integrazione dei dati in ambienti ibridi e multicloud.

 Esplora StreamSets
IBM watsonx.data™

Watsonx.data ti consente di scalare analytics e AI con tutti i tuoi dati, ovunque risiedano, attraverso uno storage dei dati aperto, ibrido e governato.

 Scopri watsonx.data
Servizi di consulenza per dati e analytics

Sblocca il valore dei dati enterprise con IBM Consulting, creando un'organizzazione basata su insight in grado di generare vantaggi aziendali.

 Esplora i servizi di analytics
Fai il passo successivo

Progetta una strategia dati che elimini i silo, riduca la complessità e migliori la qualità dei dati per esperienze eccezionali di clienti e dipendenti.

 Esplora le soluzioni di gestione dei dati Scopri watsonx.data
Note a piè di pagina

Sulla base di un sondaggio informale condotto su 24-40 membri del comitato consultivo tecnico di Db2, un gruppo indipendente di professionisti Db2, dal team di gestione dei prodotti IBM Db2 durante un workshop trimestrale.