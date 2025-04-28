L'AI generativa ha aperto le porte a un nuovo tipo di strumento, ma siamo chiari: avere un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) non è sufficiente per essere utile. L'AI diventa preziosa nella gestione dei database quando è profondamente radicata nel contesto: la logica degli interni di Db2, i modelli di utilizzo storici, le metriche in tempo reale e le realtà quotidiane dei workflow dei DBA. Senza queste informazioni, un LLM è solo un'altra distrazione, che produce suggerimenti vaghi, risposte errate o, peggio, raccomandazioni rischiose.

Queste limitazioni significano che gli strumenti di AI per DBA devono essere più di un semplice chatbot. Gli esperti che conoscono a fondo i workflow di Db2 e dei DBA devono creare e mettere a punto con attenzione gli strumenti di AI per renderli efficaci.

In un recente sondaggio1, oltre 30 amministratori senior di Db2 hanno evidenziato le loro principali priorità di assistenza basate su AI. Le loro risposte sono state chiare e coerenti:

Suggerimenti per l'ottimizzazione delle query che migliorano direttamente le prestazioni del workload

che migliorano direttamente le prestazioni del workload Analisi della causa principale per ridurre i tempi dal rilevamento del problema alla sua risoluzione

per ridurre i tempi dal rilevamento del problema alla sua risoluzione Raccomandazioni sul rilevamento e sulla configurazione delle anomalie per individuare in modo proattivo rischi e ottimizzazioni

I DBA non hanno chiesto un'AI generica: hanno chiesto strumenti che li aiutino a fare esattamente ciò che già fanno, più velocemente e con maggiore sicurezza.

Se fatta nel modo giusto, l'AI non sostituisce il giudizio del DBA, ma lo amplia, facendo risparmiare tempo e migliorando l'accuratezza. Se fatta male, è solo un altro livello da debuggere.