Perché le aziende devono accelerare la modernizzazione delle soluzioni di data warehousing

Situazioni inaspettate come la pandemia COVID-19 e l'attuale atmosfera macroeconomica sono un campanello d'allarme per le aziende di tutto il mondo, che devono accelerare in modo esponenziale la trasformazione digitale. Durante la pandemia, quando il lockdown e il distanziamento sociale hanno trasformato le operazioni commerciali, è diventato subito evidente che l'innovazione digitale era vitale per la sopravvivenza di qualsiasi organizzazione.

La dipendenza dall'accesso remoto a internet per usi aziendali, personali ed educativi ha aumentato la domanda di dati e ha incrementato il consumo di dati. Inoltre, l'aumento delle transazioni online e del traffico web ha generato montagne di dati. Entra in gioco la modernizzazione delle soluzioni di data warehousing.

Le aziende si sono rese conto che le loro soluzioni di data warehousing legacy o aziendali non riuscivano a gestire il grande workload. Le organizzazioni più innovative hanno cercato soluzioni moderne per gestire maggiori capacità di dati e ottenere soluzioni di storage sicure, che le aiutassero a soddisfare le richieste dei consumatori. Uno di questi progressi includeva l'adozione accelerata di tecnologie modernizzate di data warehousing. Da questo dipendevano il successo aziendale e la capacità di rimanere competitivi.