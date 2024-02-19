Gli aspetti critici della business transformation sono la strategia di monetizzazione dei dati e il modo in cui vengono utilizzati i prodotti basati sui dati. Insight sui dati e automazione AI favoriscono l'ottimizzazione dei costi con manutenzione predittiva, automazione dei processi e ottimizzazione della forza lavoro. L'automazione AI riduce sostanzialmente i rischi di sicurezza dei dati e di conformità identificando e analizzando proattivamente la gravità, l'ambito e la causa principale delle minacce prima che abbiano un impatto sull'azienda.



L'effetto netto della trasformazione aziendale basata sui dati è un aumento della conformità, produttività ed efficacia tramite l'automazione tra diverse unità di business, come vendite, marketing e servizi. Ciò porta a un aumento dei ricavi attraverso l'opportunità di creare nuovi servizi e canali.