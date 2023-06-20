1. Tecniche di convalida dei dati

L'implementazione di tecniche di convalida dei dati può aiutare le organizzazioni a garantire l'accuratezza e la coerenza dei loro dati.

La convalida dei dati consiste nel controllare i dati per errori e incongruenze prima che vengano memorizzati in un database o utilizzati per l'analisi.

Alcune tecniche comuni di convalida dei dati includono controlli di intervallo, controlli di formato e controlli di integrità referenziali. Implementando queste tecniche, le organizzazioni possono ridurre al minimo il rischio di problemi di integrità dei dati causati da errori umani o tecnici.

2. Backup regolari dei dati

I backup regolari dei dati sono essenziali per mantenere l'integrità dei dati, in quanto aiutano a proteggere i dati dell'organizzazione da cancellazioni accidentali, guasti al sistema o attacchi informatici. Le organizzazioni devono implementare una strategia di backup completa, che includa lo storage esterno e più copie di backup, per garantire la disponibilità e l'affidabilità dei propri dati in caso di disastro.

3. Audit regolari dei dati

Effettuare audit regolari dei dati può aiutare le organizzazioni a identificare e correggere problemi di integrità dei dati prima che peggiorino.

Gli audit prevedono la revisione e la verifica dei dati per accuratezza, coerenza e completezza, oltre alla valutazione dell'efficacia dei processi di gestione dei dati e dei controlli dell'organizzazione.

Conducendo gli audit, le organizzazioni possono mantenere un alto livello di qualità dei dati e garantire che i loro insight e le loro decisioni basate sui dati siano affidabili.

4. Implementazione delle misure di sicurezza

L'implementazione di solide misure di sicurezza è fondamentale per proteggere l'integrità dei dati dalle minacce esterne, come gli attacchi informatici. Le organizzazioni devono investire in tecnologie di sicurezza avanzate, come la crittografia, i firewall e i sistemi di rilevamento delle intrusioni, per salvaguardare i loro dati da accessi e manipolazioni non autorizzati.

Inoltre, devono stabilire una politica di sicurezza completa e fornire formazione regolare ai dipendenti sulle best practice di sicurezza dei dati.

Scopri di più sulla piattaforma di osservazione continua dei dati IBM® Databand e su come aiuti a rilevare incidenti dati più rapidamente, risolverli più rapidamente e fornire dati più affidabili all'azienda. Se desideri approfondire ulteriormente l'argomento, prenota subito una demo.