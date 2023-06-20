Tag
Questioni di integrità dei dati: esempi, impatto e 5 misure preventive

Persone d'affari che parlano di dati mentre sono sedute e guardano il laptop all'interno dell'ufficio.

L'integrità dei dati si riferisce all'accuratezza complessiva, alla coerenza e all'affidabilità dei dati memorizzati in un database, un data warehouse o qualsiasi altro storage dei dati. Si tratta di un aspetto critico della gestione dei dati, che garantisce che le informazioni utilizzate da un'organizzazione siano corrette, aggiornate e adatte allo scopo previsto.

L'integrità dei dati è essenziale affinché le aziende possano prendere decisioni informate, migliorare l'efficienza operativa e mantenere la conformità normativa.

Per ottenere l'integrità dei dati, le organizzazioni devono implementare vari controlli, processi e tecnologie che aiutano a mantenere la qualità dei dati durante il loro ciclo di vita. Queste misure includono la validazione dei dati, la pulizia dei dati, l'integrazione dei dati e la sicurezza dei dati, tra le altre. Inoltre, le organizzazioni devono sviluppare una cultura che valorizzi l'accuratezza e la coerenza dei dati, favorendo un impegno nel mantenere l'integrità dei dati a tutti i livelli.

Nonostante questi sforzi, possono ancora insorgere problemi di integrità dei dati a causa di vari motivi, come errori umani, problemi tecnici e minacce esterne. In questo articolo, esploriamo alcuni esempi comuni di problemi di integrità dei dati, i loro impatti sulle aziende e le best practice per prevenirli e risolverli.

Esempi comuni di problemi di integrità dei dati

Mancanza di integrazione dei dati

L'integrazione dei dati è il processo di combinazione dei dati provenienti da fonti, sistemi e formati diversi per creare una visione unificata e coerente delle informazioni.

Tuttavia, molte organizzazioni faticano con l'integrazione dei dati a causa della complessità della loro infrastruttura IT, della varietà delle fonti di dati e della mancanza di standardizzazione. Questa mancanza di Integrazione può causare silo di dati, incoerenze e duplicazioni, influenzando infine l'integrità dei dati.

Strumenti di analytics multipli

Le organizzazioni spesso utilizzano più strumenti di analytics per elaborare e analizzare i dati. Sebbene questi strumenti possano fornire preziosi insight, possono anche introdurre problemi di integrità dei dati se non sono correttamente integrati e configurati.

Ad esempio, strumenti diversi possono interpretare e elaborare i dati in modo differente, portando a discrepanze nei report e negli insight generati.

Auditing insufficiente

L'audit dei dati è il processo di controllo e verifica regolare i dati all'interno di un'organizzazione per garantirne accuratezza, completezza e coerenza.

Tuttavia, un controllo dei dati inadeguato o poco frequente può portare a problemi di integrità, poiché errori e incongruenze possono passare inosservati e irrisolti. Senza un solido processo di auditing, le organizzazioni potrebbero non essere consapevoli della qualità dei propri dati e potrebbero prendere decisioni inaccurate o inaffidabili basate su informazioni errate.

Dipendenza da sistemi legacy

Molte organizzazioni continuano a fare affidamento su sistemi legacy per memorizzare e gestire i propri dati. Questi sistemi obsoleti potrebbero non avere le funzionalità, le capacità o le misure di sicurezza necessarie per garantire l'integrità dei dati.

Inoltre, l'integrazione dei sistemi legacy con le applicazioni e le fonti di dati moderne può essere impegnativa, con conseguenti incoerenze e imprecisioni dei dati.

Inserimento dati non corretto

L'inserimento dati è un componente cruciale per mantenere l'integrità dei dati, poiché gli errori umani durante l'input dei dati possono portare a imprecisioni e incongruenze.

Le organizzazioni devono assicurarsi che i propri dipendenti ricevano una formazione e una guida adeguate sulle procedure di inserimento dati per minimizzare il rischio di problemi di integrità dei dati. Inoltre, l'implementazione di tecniche di convalida dei dati e di strumenti di inserimento automatico dei dati può contribuire a ridurre la probabilità di errori.

Attacchi informatici

Gli attacchi informatici rappresentano una minaccia significativa per l'integrità dei dati, in quanto i criminali informatici possono manipolare, cancellare o rubare informazioni sensibili. Le organizzazioni devono implementare solide misure di sicurezza per proteggere i dati da accessi non autorizzati e garantirne l'accuratezza e l'affidabilità.

Gli impatti dei problemi di integrità dei dati

Imprecisione nei report e nelle analisi

I problemi di integrità dei dati possono portare a imprecisioni nei report, nelle analisi e nelle insight generate da un'organizzazione. Queste imprecisioni possono avere conseguenze gravi, poiché possono portare a decisioni errate, operazioni inefficienti e perdita di vantaggio competitivo.

Ad esempio, previsioni di vendita inaccurate possono portare a un sovraccarico o a una scarsa disponibilità di prodotti, con conseguente aumento dei costi e perdita di opportunità di vendita.

Perdita di fiducia nei dati

Quando i problemi di integrità dei dati persistono, i dipendenti e gli stakeholder possono perdere la fiducia nei dati dell'organizzazione e nella sua capacità di fornire informazioni accurate e affidabili.

Questa perdita di fiducia può ostacolare il processo decisionale, in quanto le persone possono essere riluttanti a fare affidamento su insight basati sui dati e possono invece ricorrere all'intuizione o alle congetture.

Problemi di conformità normativa

L'integrità dei dati è una componente critica della conformità normativa per molti settori, come quello finanziario, sanitario e farmaceutico. Le organizzazioni devono mantenere dati accurati e affidabili per soddisfare gli standard stabiliti dagli enti normativi. La mancata garanzia dell'integrità dei dati può comportare una non conformità, con conseguenti multe, sanzioni e danni alla reputazione.

Perdite finanziarie

Le questioni di integrità dei dati possono avere impatti finanziari diretti e indiretti su un'organizzazione. Ad esempio, dati finanziari inaccurati possono portare a rendicontazioni errate, errori fiscali e cattiva allocazione delle risorse.

Inoltre, i costi associati alla risoluzione di problemi di integrità dei dati, come investire in nuovi sistemi, assumere consulenti o effettuare audit approfonditi dei dati, possono essere significativi.

4 modi per prevenire e risolvere problemi di integrità dei dati

1. Tecniche di convalida dei dati

L'implementazione di tecniche di convalida dei dati può aiutare le organizzazioni a garantire l'accuratezza e la coerenza dei loro dati.

La convalida dei dati consiste nel controllare i dati per errori e incongruenze prima che vengano memorizzati in un database o utilizzati per l'analisi.

Alcune tecniche comuni di convalida dei dati includono controlli di intervallo, controlli di formato e controlli di integrità referenziali. Implementando queste tecniche, le organizzazioni possono ridurre al minimo il rischio di problemi di integrità dei dati causati da errori umani o tecnici.

2. Backup regolari dei dati

I backup regolari dei dati sono essenziali per mantenere l'integrità dei dati, in quanto aiutano a proteggere i dati dell'organizzazione da cancellazioni accidentali, guasti al sistema o attacchi informatici. Le organizzazioni devono implementare una strategia di backup completa, che includa lo storage esterno e più copie di backup, per garantire la disponibilità e l'affidabilità dei propri dati in caso di disastro.

3. Audit regolari dei dati

Effettuare audit regolari dei dati può aiutare le organizzazioni a identificare e correggere problemi di integrità dei dati prima che peggiorino.

Gli audit prevedono la revisione e la verifica dei dati per accuratezza, coerenza e completezza, oltre alla valutazione dell'efficacia dei processi di gestione dei dati e dei controlli dell'organizzazione.
Conducendo gli audit, le organizzazioni possono mantenere un alto livello di qualità dei dati e garantire che i loro insight e le loro decisioni basate sui dati siano affidabili.

4. Implementazione delle misure di sicurezza

L'implementazione di solide misure di sicurezza è fondamentale per proteggere l'integrità dei dati dalle minacce esterne, come gli attacchi informatici. Le organizzazioni devono investire in tecnologie di sicurezza avanzate, come la crittografia, i firewall e i sistemi di rilevamento delle intrusioni, per salvaguardare i loro dati da accessi e manipolazioni non autorizzati.

Inoltre, devono stabilire una politica di sicurezza completa e fornire formazione regolare ai dipendenti sulle best practice di sicurezza dei dati.

Scopri di più sulla piattaforma di osservazione continua dei dati IBM® Databand e su come aiuti a rilevare incidenti dati più rapidamente, risolverli più rapidamente e fornire dati più affidabili all'azienda. Se desideri approfondire ulteriormente l'argomento, prenota subito una demo.

