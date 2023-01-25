Sbloccare il potere della governance dei dati comprendendo le sfide chiave

Nel nostro ultimo blog abbiamo introdotto la Governance dei dati: cos'è e perché è così importante. In questo blog esploreremo le sfide che le organizzazioni affrontano all'inizio del loro percorso di governance.
Le organizzazioni hanno da tempo difficoltà nella gestione dei dati e nella comprensione dei dati in un landscape complesso e in continua crescita. Sebbene i dati operativi gestiscano le operazioni aziendali quotidiane, acquisire informazioni e sfruttare i dati nei processi e workflow aziendali presenta una serie ben nota di sfide di governance dei dati che la tecnologia da sola non è in grado di risolvere.
Ogni organizzazione affronta le seguenti sfide della governance dei dati, ed è importante affrontarle come parte della propria strategia:
I silos rendono difficile per le organizzazioni ottenere un quadro completo e accurato della propria attività. I silos esistono naturalmente quando i dati sono gestiti da più sistemi operativi. I silos possono anche rappresentare le realtà di un'organizzazione distribuita. Superare questi silos per incoraggiare l'accesso ai dati e la collaborazione sarà una sfida importante per le organizzazioni nei prossimi anni. La giusta architettura dati per collegare e ottenere insight attraverso i silos richiede la comunicazione e il coordinamento di un programma strategico di governance dei dati.
I dati non elaborati senza definizioni aziendali e regole chiare sono soggetti a interpretazioni errate e a confusione. Qualsiasi utilizzo dei dati, come la combinazione o la consolidazione di set di dati provenienti da più fonti, richiede un livello di comprensione di tali dati oltre i formati fisici. Combinare o collegare asset di dati tra più repository per ottenere analitica e informazioni richiede l'allineamento. Deve esserci un collegamento con dati master coerenti, dati di riferimento, data lineage e gerarchie dei dati. Per creare e mantenere queste strutture sono necessarie politiche e un coordinamento efficace della governance dei dati.
La privacy dei dati e la sicurezza dei dati sono sfide importanti quando si tratta di gestire il crescente volume, l'utilizzo e la complessità dei nuovi dati. Man mano che sempre più dati personali o sensibili vengono raccolti e memorizzati digitalmente, aumentano i rischi di violazione dei dati e gli attacchi informatici. Per affrontare queste sfide e praticare una gestione responsabile dei dati, le organizzazioni devono investire in soluzioni che possano proteggere i dati da accessi non autorizzati e violazioni.
Per maggiori informazioni sulla privacy dei dati e la sicurezza, consulta The Data Differentiator.
Man mano che il panorama della governance dei dati continua a evolversi, le organizzazioni devono rimanere aggiornate sugli ultimi requisiti e mandati. Le organizzazioni devono assicurarsi che le loro pratiche di governance dei dati aziendali siano conformi. Devono essere in grado di:
Una visione a 360 gradi dei dati si riferisce alla comprensione completa di tutti i dati all'interno di un'organizzazione, compresa la loro struttura, le fonti e l'utilizzo. Pensa a casi d'uso come Customer 360, Patient 360 o Citizen 360 che offrono viste specifiche per ogni organizzazione. Senza questi punti di vista, le organizzazioni avranno difficoltà a prendere decisioni aziendali basate sui dati, poiché potrebbero non avere accesso a tutte le informazioni necessarie per comprendere appieno la loro attività e ottenere i risultati giusti.
Man mano che la quantità di dati generati dalle organizzazioni continua a crescere, diventerà sempre più difficile gestire e governare efficacemente questi dati. Ciò potrebbe richiedere l'implementazione di nuove tecnologie e processi di gestione dei dati per aiutare a gestire il volume e la complessità dei dati. Queste tecnologie e processi devono essere adottati per operare all'interno della sfera di influenza della governance dei dati.
La pandemia di COVID-19 ha portato a un cambiamento significativo verso il lavoro da remoto, che può rappresentare sfide per le iniziative di governance dei dati. Le organizzazioni devono trovare modi per gestire efficacemente i dati e monitorare la conformità tra fonti di dati e stakeholder in un ambiente di lavoro da remoto. Con il lavoro da remoto che sta diventando la nuova norma, le organizzazioni devono garantire che i propri dati siano accessibili e utilizzati in modo appropriato, anche quando i dipendenti non sono fisicamente presenti in ufficio. Ciò richiede un insieme di best practice di governance dei dati, incluse politiche, procedure e tecnologie, per controllare e monitorare l'accesso a dati e sistemi.
Se una o tutte queste sette sfide ti sembrano familiari e hai bisogno di supporto per la tua strategia di governance dei dati, sappi che sei in buona compagnia. Nel nostro prossimo blog parleremo degli elementi costitutivi di una strategia di governance dei dati e condivideremo il nostro punto di vista su come stabilire un framework di governance dei dati partendo da zero.
Nel frattempo, scopri di più su come costruire un'organizzazione basata sui dati con la guida The Data Differentiator per i leader dei dati.
