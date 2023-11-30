6 strategie di adattamento al cambiamento climatico di cui ogni organizzazione oggi ha bisogno

Si parla molto di come le organizzazioni possano e debbano ridurre il loro impatto negativo sull'ambiente. Sebbene sia fondamentale concentrarsi sulla mitigazione del nostro contributo attuale e futuro al cambiamento climatico, non possiamo ignorare le gravi conseguenze dei rischi climatici esistenti. I rischi derivanti da incendi boschivi, inondazioni, caldo, siccità e vento sono sempre stati una preoccupazione, ma il cambiamento climatico ha intensificato questi rischi, rendendoli più frequenti e imprevedibili per le organizzazioni. Questa situazione aumenta la necessità per le aziende di adattare le proprie strategie di sostenibilità per affrontare le problematiche del cambiamento climatico.

Come abbiamo visto a New York nel settembre 2023, le precipitazioni estreme possono rapidamente ostacolare la capacità di continuare a svolgere le normali attività e creare un effetto a catena di conseguenze. Quando Brooklyn ha ricevuto un mese di pioggia in sole tre ore, ha interrotto la funzionalità di strade, ponti, tunnel, ferrovie, porti e aeroporti.

Gli eventi meteorologici estremi non solo minacciano le infrastrutture, ma ostruiscono anche i percorsi, ostacolando il trasporto delle merci e interrompendo le supply chain anche in regioni lontane dall'area colpita. Quando le segherie sono state chiuse durante gli incendi boschivi canadesi del 2023, la limitata disponibilità e il prezzo più elevato del legname hanno avuto un impatto particolarmente duro sul settore immobiliare in tutto il Nord America.

In Florida e in California, dove uragani e incendi selvaggi sono diventati più frequenti, alcune compagnie assicurative stanno scegliendo di non prestare più assistenza in queste regioni.