6 strategie di adattamento al cambiamento climatico di cui ogni organizzazione oggi ha bisogno

Si parla molto di come le organizzazioni possano e debbano ridurre il loro impatto negativo sull'ambiente. Sebbene sia fondamentale concentrarsi sulla mitigazione del nostro contributo attuale e futuro al cambiamento climatico, non possiamo ignorare le gravi conseguenze dei rischi climatici esistenti. I rischi derivanti da incendi boschivi, inondazioni, caldo, siccità e vento sono sempre stati una preoccupazione, ma il cambiamento climatico ha intensificato questi rischi, rendendoli più frequenti e imprevedibili per le organizzazioni. Questa situazione aumenta la necessità per le aziende di adattare le proprie strategie di sostenibilità per affrontare le problematiche del cambiamento climatico.
Come abbiamo visto a New York nel settembre 2023, le precipitazioni estreme possono rapidamente ostacolare la capacità di continuare a svolgere le normali attività e creare un effetto a catena di conseguenze. Quando Brooklyn ha ricevuto un mese di pioggia in sole tre ore, ha interrotto la funzionalità di strade, ponti, tunnel, ferrovie, porti e aeroporti.
Gli eventi meteorologici estremi non solo minacciano le infrastrutture, ma ostruiscono anche i percorsi, ostacolando il trasporto delle merci e interrompendo le supply chain anche in regioni lontane dall'area colpita. Quando le segherie sono state chiuse durante gli incendi boschivi canadesi del 2023, la limitata disponibilità e il prezzo più elevato del legname hanno avuto un impatto particolarmente duro sul settore immobiliare in tutto il Nord America.
In Florida e in California, dove uragani e incendi selvaggi sono diventati più frequenti, alcune compagnie assicurative stanno scegliendo di non prestare più assistenza in queste regioni.
Ecco sei strategie di adattamento al cambiamento climatico che possono aiutarti a ottenere dati e insight per gestire e minimizzare gli impatti delle minacce climatiche:
Prevedi i rischi legati al cambiamento climatico e l'impatto degli eventi meteorologici imminenti sulle operazioni aziendali. Nel retail, ad esempio, si utilizzano le previsioni future del rischio di alluvione per informare la pianificazione della localizzazione dei negozi, il procurement di materie prime e la supply chain dell'inventario.
Preparati ai vari modi in cui il meteo e i cambiamenti climatici possono avere un impatto sulla tua attività. Nel settore dell'energia elettrica, la vegetazione eccessiva intorno alle linee elettriche aumenta la suscettibilità ai danni causati da tempeste o incendi boschivi. Conoscere le velocità con cui la vegetazione cresce lungo la rete a griglia aiuta a una pianificazione efficace della sua gestione.
Proteggi i tuoi asset e garantisci la continuità delle operazioni aziendali durante un evento meteorologico di grave entità, prima, durante e dopo. Ad esempio, identifica proattivamente gli asset ad alto rischio e sviluppa un piano di contingenza. Se tali asset sono interessati, stabilisci, documenta chiaramente e comunica i protocolli degli scenari di rischio e conduci una pianificazione di routine degli scenari di rischio che includa diverse vie logistiche alternative e metodi di trasporto.
Mitiga i rischi riducendo al minimo in modo proattivo i danni economici e ambientali derivanti da eventi meteorologici gravi. Un assicuratore, ad esempio, potrebbe inviare un avviso SMS per avvisare gli assicurati di spostare i loro veicoli prima di una tempesta di grandine prevista.
Gestisci l'impronta di carbonio analizzando le emissioni di carbonio Scope 1, Scope 2 e Scope 3 della tua organizzazione. Ciò consente di modellare il proprio rifornimento energetico in modo da orientarsi meglio e accelerare la transizione verso le energie rinnovabili.
Migliora il processo decisionale in tempo reale per ridurre i costi, aumentare l'efficienza e supportare gli obiettivi di sostenibilità. Ad esempio, investi in tecnologie che ti consentano di visualizzare lo stato di salute attuale degli asset e di apportare le modifiche necessarie in modo rapido e da remoto.
Sebbene la riduzione del loro impatto ambientale negativo sia una preoccupazione fondamentale per molte organizzazioni, l'adattamento al cambiamento climatico e ai rischi ad esso associati dovrebbe essere anche una priorità aziendale. I rischi climatici colpiscono tutti, indipendentemente dal settore, dalla geografia, dalla maturità aziendale o dal livello di impegno nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. Un approccio proattivo per mitigare i rischi climatici della tua azienda include rimanere aggiornati sugli ultimi sviluppi della sostenibilità.
