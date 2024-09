Le imprese pronte per il futuro sono fatte dalle azioni che intraprendono oggi. Ecco perché abbiamo chiesto a Morning Consult, una società di ricerca indipendente, di condurre uno studio su 3.250 responsabili delle decisioni IT e della strategia di sostenibilità in merito ai loro investimenti, alle priorità e alle strategie che hanno in programma per meglio comprendere quale sarà il panorama della sostenibilità nel 2024.



I risultati rivelano che nel settore ci si sta concentrando attivamente su 7 aree chiave per rendere operativi gli obiettivi di sostenibilità e apportare nuovo valore all'azienda. Questo report rappresenta una lettura fondamentale per qualsiasi organizzazione che voglia comprendere meglio quali sono i più recenti fattori chiave per il successo e come essi possono essere applicati per progredire stabilmente verso gli obiettivi di sostenibilità.