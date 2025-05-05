Un'architettura IT componibile è costruita da componenti modulari e riutilizzabili che la rendono facile da assemblare e modificare. Poiché è progettato per un'evoluzione continua, questo sistema è abbastanza flessibile da adattarsi alle esigenze aziendali in rapida evoluzione e abbastanza agile da rispondere alle perturbazioni del mercato.



Le architetture componibili consentono alle organizzazioni di assemblare e riassemblare funzionalità aziendali come elementi costitutivi, promuovendo un livello di riusabilità e adattabilità precedentemente irraggiungibile.



Con l'architettura componibile emergono tre figure chiave:

• Creatori e fornitori: sviluppatori e professionisti IT progettano, costruiscono e visualizzano i componenti fondamentali (application programming interface (API), eventi e microservizi) iPaaS.

• Curatori: Architetti e professionisti IT esperti definiscono e gestiscono un catalogo di asset riutilizzabili. Essi possono garantire la rilevabilità, la sicurezza e la conformità di API, eventi e microservizi utilizzando un catalogo o un marketplace iPaaS.

• Compositori: i tecnologi aziendali (esperti di settore, analisti aziendali, data scientist e specialisti di dominio) comprendono le esigenze e i processi specifici all'interno delle loro aree. Essi usano strumenti intuitivi, spesso a uso limitato di codice o no-code per riunire funzionalità aziendali in nuove applicazioni che utilizzano workflow iPaaS.



Per rendere la componibilità una realtà è necessario uno sforzo consapevole e strategico. Sebbene le tecnologie di base si evolvano, i principi fondamentali dell'architettura orientata ai servizi (SOA) rimangono altamente rilevanti anche oggi. Questi principi includono contratti standard, accoppiamento libero e astrazione. Inoltre, aiutano a garantire che i componenti software delle architetture componibili possano interagire senza problemi, senza creare dipendenze fragili.

