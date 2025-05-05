Entro il 2028, l'International Data Corporation (IDC) prevede che il landscape delle applicazioni diventerà più complesso. Questa complessità deriverà da molti aspetti: crescita incontrollata, tecnologie diversificate, adozione decentralizzata, dipartimenti isolati e sistemi ridondanti. Questa situazione rappresenta una sfida cruciale per i leader aziendali e IT: come possiamo sfruttare il potenziale dell'innovazione delle applicazioni senza soccombere a un'ingestibile proliferazione di sistemi scollegati?
Il percorso verso l'hybrid cloud, gli ambienti multicloud e l'Integrazione dell'AI dipende da due fattori: il flusso continuo dei dati e l'interazione efficiente di diverse app. Tuttavia, la realtà attuale per molte organizzazioni è ben lontana da questo ideale.
Decenni di integrazione point-to-point e di soluzioni isolate e prestabilite hanno creato il caos della connettività: una rete intricata di connessioni su misura fragili, difficili da mantenere e costose da far evolvere.
Questo landscape frammentato genera isole di automazione, ostacola l'agilità e gonfia i costi operativi, agendo di fatto come un ritardo all'innovazione. Molte organizzazioni sono frenate da sistemi monolitici che mancano dell'interoperabilità necessaria per prosperare.
La soluzione sta nell'accogliere un cambiamento fondamentale nel pensiero architettonico: il passaggio a sistemi componibili, alimentati dall'implementazione strategica di una piattaforma ibrida di integrazione come servizio (iPaaS).
Un'architettura IT componibile è costruita da componenti modulari e riutilizzabili che la rendono facile da assemblare e modificare. Poiché è progettato per un'evoluzione continua, questo sistema è abbastanza flessibile da adattarsi alle esigenze aziendali in rapida evoluzione e abbastanza agile da rispondere alle perturbazioni del mercato.
Le architetture componibili consentono alle organizzazioni di assemblare e riassemblare funzionalità aziendali come elementi costitutivi, promuovendo un livello di riusabilità e adattabilità precedentemente irraggiungibile.
Con l'architettura componibile emergono tre figure chiave:
• Creatori e fornitori: sviluppatori e professionisti IT progettano, costruiscono e visualizzano i componenti fondamentali (application programming interface (API), eventi e microservizi) iPaaS.
• Curatori: Architetti e professionisti IT esperti definiscono e gestiscono un catalogo di asset riutilizzabili. Essi possono garantire la rilevabilità, la sicurezza e la conformità di API, eventi e microservizi utilizzando un catalogo o un marketplace iPaaS.
• Compositori: i tecnologi aziendali (esperti di settore, analisti aziendali, data scientist e specialisti di dominio) comprendono le esigenze e i processi specifici all'interno delle loro aree. Essi usano strumenti intuitivi, spesso a uso limitato di codice o no-code per riunire funzionalità aziendali in nuove applicazioni che utilizzano workflow iPaaS.
Per rendere la componibilità una realtà è necessario uno sforzo consapevole e strategico. Sebbene le tecnologie di base si evolvano, i principi fondamentali dell'architettura orientata ai servizi (SOA) rimangono altamente rilevanti anche oggi. Questi principi includono contratti standard, accoppiamento libero e astrazione. Inoltre, aiutano a garantire che i componenti software delle architetture componibili possano interagire senza problemi, senza creare dipendenze fragili.
Per costruire un'architettura realmente componibile, le organizzazioni necessitano di tre elementi chiave, tutti facilitati da un moderno iPaaS ibrido:
• Risorse componibili: questi asset sono i componenti riutilizzabili (API, eventi e microservizi) creati e gestiti da sviluppatori e professionisti IT che utilizzano lo studio di sviluppo iPaaS. Esse si concentrano sull'aspetto del design.
• Catalogo componibile: un catalogo o un marketplace di asset ben gestito e facilmente reperibile è fondamentale. Architetti e curatori utilizzano le funzioni del catalogo iPaaS per contribuire a garantire la rilevabilità, applicare le politiche di governance e gestire il ciclo di vita dei componenti componibili. Questo processo si concentra sulla scoperta e sulla governance.
• Composizione: è qui che avviene la magia. Grazie alle capacità di orchestrazione del workflow iPaaS, i tecnologi aziendali possono trascinare e rilasciare funzionalità predefinite in una palette no-code o a uso limitato di codice per creare processi e applicazioni aziendali in più fasi. Essi possono orchestrare workload complessi senza dover avere una conoscenza tecnica approfondita delle API, degli eventi o dei microservizi sottostanti.
Un fattore critico per la componibilità è l'architettura basata sugli eventi (EDA). Nelle aziende moderne si verificano costantemente momenti aziendali significativi: si riceve un ordine di acquisto, si spedisce una spedizione, si registra un nuovo cliente. Questi eventi stanno diventando un elemento fondamentale del vocabolario aziendale.
L'EDA consente alle aziende di reagire rapidamente a questi eventi, provocando risposte e cambiamenti immediati nel backend. Gestendo un grande volume di eventi di questo tipo attraverso varie funzioni, le organizzazioni possono raggiungere nuovi livelli di efficienza e reattività.
La strada da percorrere consiste nell'adottare un'architettura componibile basata su componenti riutilizzabili: API, eventi e microservizi. Questi elementi sono i mattoni fondamentali che i tecnologi aziendali possono utilizzare per prototipare, testare e implementare rapidamente nuovi sistemi e funzionalità.
Immagina di poter creare un nuovo portale per il servizio clienti assemblando API predefinite per i profili dei clienti, la cronologia degli ordini e i ticket di assistenza. Questa agilità non è limitata a un singolo settore: i principi di componibilità sono ampiamente applicabili a diversi settori. Molti casi d'uso evidenziano la versatilità di questo approccio.
Esiste un immenso potenziale per un landscape di integrazione in cui l'AI agisce come un orchestratore intelligente in ogni fase, rimodellando radicalmente il modo in cui i sistemi si connettono e comunicano.
Non si tratta di imbullonare l'AI ai processi esistenti, ma di inserirla nel tessuto stesso dell'integrazione, sbloccando nuovi livelli di produttività sia per gli esperti che per gli utenti business.
Adottando questo approccio basato su AI, le organizzazioni possono aprire la strada a futuri progressi dell'AI, stabilendo una solida base per interazioni sofisticate e automazione intelligente.
Considera le possibilità che l'AI costruisca autonomamente le integrazioni da fonti diverse, consentendo agli utenti di tutte le abilità tecniche di costruire, testare, implementare e monitorare connessioni complesse con notevole facilità.
Immagina agenti AI che si occupano della gestione delle API, scoprendo in modo intelligente le interfacce esistenti, generando specifiche e codice sottostante dalle descrizioni in linguaggio naturale, aiutando a garantire l'aderenza alle politiche di governance e persino creando e eseguendo automaticamente test che possano garantire la qualità delle API.
Con un'applicazione olistica dell'AI all'integrazione insieme a un punto di controllo unificato per la gestione dei servizi di AI, le organizzazioni possono accelerare la loro preparazione a un futuro basato sull'AI, trasformando la connettività in un motore dinamico e intelligente di innovazione ed efficienza.
Settore bancario: nel competitivo settore dei servizi finanziari, l'onboarding rapido dei clienti è fondamentale. Una banca con un'architettura componibile può creare esperienze di onboarding fluide orchestrando servizi di gestione account riutilizzabili, API di verifica dell'identità e controlli di conformità, contribuendo a ridurre significativamente il time-to-value per i nuovi clienti..
Logistica: la capacità di consegnare le merci più velocemente e a costi inferiori è una ricerca costante nella logistica. Un processo di evasione componibile, costruito su servizi modulari per l'elaborazione degli ordini, la gestione del magazzino e la spedizione, che permette alle organizzazioni di adattarsi rapidamente alle interruzioni, ottimizzare i percorsi e, in ultima analisi, migliorare l'esperienza di spedizione. Questo processo spesso comporta l'integrazione di varie interfacce e formati per lo scambio di dati.
Assistenza sanitaria: fornire un'assistenza iperpersonalizzata richiede una visione olistica dei dati del paziente. Un'architettura componibile consente l'integrazione di dati provenienti da fonti eterogenee, inclusi dispositivi indossabili. Questa architettura consente agli operatori sanitari di creare applicazioni di monitoraggio in tempo reale dei pazienti e gestire proattivamente gli esiti di stato di salute, creando un'esperienza digitale migliore e semplificando la gestione dei contenuti.
L'architettura componibile consente alle organizzazioni di creare le proprie app di nuova generazione utilizzando API, eventi e microservizi testati e affidabili, il tutto all'interno di un ambiente di servizio autonomo. Una composizione semplice potrebbe comportare il trascinamento di un'API di autenticazione del cliente, un'API di inventario dei prodotti e un'API di elaborazione dei pagamenti in un'area di disegno e il loro collegamento per creare una nuova app di e-commerce.
La complessità può essere gradualmente aumentata in base a specifiche esigenze aziendali, tutte orchestrate da tecnologi aziendali che comprendono il risultato desiderato senza dover approfondire le complessità tecniche. La scalabilità di questi sistemi componibili è un vantaggio chiave, che consente alle aziende di gestire workload crescenti su richiesta.
In definitiva, la componibilità consente la democratizzazione dello sviluppo delle applicazioni mantenendo una governance essenziale. Questo porta a una maggiore produttività in tutta l'organizzazione, permettendo sia ai professionisti IT che agli utenti business di contribuire alla costruzione e all'evoluzione delle funzionalità digitali dell'azienda.
La promessa è chiara: sviluppare ovunque, implementare ovunque e adattarsi a qualsiasi cosa. Man mano che le organizzazioni si affidano sempre più a uno stack tecnologico complesso, l'interoperabilità e la flessibilità di un'infrastruttura componibile diventano fondamentali. Il futuro dell'impresa agile, resiliente e innovativa è indiscutibilmente componibile.
