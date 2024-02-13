Per la maggior parte delle organizzazioni, le prestazioni delle applicazioni non sono una semplice preoccupazione: rappresentano un fattore critico per il successo della loro attività. Ottenere prestazioni ottimali delle applicazioni riducendo al minimo i costi è diventato fondamentale, poiché le organizzazioni puntano a offrire esperienze utente positive. Queste esperienze possono creare o distruggere un'azienda. Ecco perché dare priorità alle alte prestazioni delle applicazioni non è negoziabile. Ciò che serve è una soluzione che non solo salvaguardi le prestazioni delle applicazioni mission-critical, ma che vada anche oltre riducendo i costi, ottimizzando i tempi e risparmiando denaro.
Ottimizzare lo sviluppo delle applicazioni e le prestazioni è fondamentale in un mondo in cui l'esperienza dell'utente può controllare la traiettoria di un'azienda. Le scarse prestazioni delle applicazioni possono avere un impatto negativo su un'organizzazione e i loro utenti possono diventare frustrati e diffidenti, portandoli ad abbandonare la nave e persino a passare a un concorrente. Una serie di problemi, dai colli di bottiglia dell'applicazione alla latenza della rete, fino ai bug, possono causare problemi di prestazioni delle app. Puntare a ottimizzare le prestazioni delle applicazioni significa adottare un approccio strategico per migliorare la funzionalità di base e l'esperienza utente complessiva.
Per ottimizzare le prestazioni, le organizzazioni dovranno non solo risolvere i problemi relativi alle prestazioni delle app, ma anche affrontare l'aspetto critico della riduzione dei costi. Questo approccio apre la strada a risparmi sostanziali, allineando esattamente l'allocazione delle risorse alle esigenze dell'applicazione. Ci sono tre componenti essenziali che le organizzazioni devono padroneggiare per raggiungere le migliori prestazioni delle applicazioni nel modo più conveniente possibile.
I metodi tradizionali di allocazione statica delle risorse spesso portano a inefficienze, con conseguenti risorse sottoutilizzate, risorse sovradimensionate e, al contrario, colli di bottiglia nelle prestazioni. Invece, le organizzazioni hanno bisogno di una soluzione che garantisca che le risorse siano allocate esattamente dove e quando sono necessarie, ottimizzando le prestazioni senza spese inutili di risorse.
Gli strumenti di monitoraggio tradizionali non sono all'altezza dei workload dinamici e non sono in grado di tenere il passo con le richieste in evoluzione delle applicazioni. Per garantire davvero prestazioni continue dell'applicazione, le organizzazioni devono adottare una soluzione che analizzi automaticamente i workload delle applicazioni e apporti modifiche in tempo reale. Un approccio approfondito, proattivo e automatico è importante perché riduce il rischio di problemi di prestazioni, offrendo un'esperienza utente finale fluida e affidabile.
Grazie alle funzionalità di osservabilità avanzate, è possibile svelare le complessità delle applicazioni e delle infrastrutture in modo semplice. Questo aspetto è fondamentale per l'ottimizzazione delle prestazioni dell'app, poiché fornisce insight in tempo reale tramite dati ad alta fedeltà. Ma non è necessario un framework di osservabilità tradizionale. Al contrario, le organizzazioni devono utilizzare un approccio che dia agli utenti una comprensione profonda delle proprie applicazioni e consenta la correzione automatica degli incidenti.
Allocando dinamicamente le risorse esattamente dove e quando sono necessarie, le organizzazioni possono ottimizzare le prestazioni senza spese inutili, mentre le prestazioni continue delle applicazioni promuovono l'affidabilità di fronte a richieste in continua evoluzione. Nel frattempo, l'osservabilità in tempo reale fornisce insight sulle prestazioni di un'applicazione, consentendo l'identificazione e la risoluzione proattiva dei problemi prima che influenzino gli utenti. IBM® Turbonomic è un fattore chiave per il successo nell'ottimizzazione delle prestazioni delle applicazioni. E quando gli utenti integrano Turbonomic con IBM® Instana, le organizzazioni sbloccano una soluzione completa che supera i confini tradizionali e gli strumenti di monitoraggio delle prestazioni ordinari.
Turbonomic rivoluziona l'ottimizzazione delle prestazioni delle applicazioni utilizzando l'AI e machine learning per analizzare i dati delle prestazioni in tempo reale e fornire insight sui tempi di risposta e delle transazioni. Turbonomic integra tramite API tutti gli elementi dello stack di un'organizzazione, indipendentemente dal loro fornitore, e genera azioni che risolvono problemi di prestazioni. Anche i costi e l'utilizzo delle risorse vengono ottimizzati simultaneamente man mano che si apportano miglioramenti alle prestazioni.
Sia che le risorse di un'applicazione siano sottoutilizzate o in overprovisioning, Turbonomic alloca dinamicamente le risorse esattamente dove sono necessarie, in base alle variazioni della domanda, ottimizzando le prestazioni e contenendo i costi. Turbonomic aiuta ingegneri, architetti e operatori di infrastrutture cloud a ottimizzare proattivamente le loro applicazioni CPU, memoria, storage e risorse di rete tramite automazione. Analizzando continuamente i workload di applicazione e apportando aggiustamenti in tempo reale, Turbonomic stabilisce prestazioni continue che mitigano i problemi di prestazioni, ottimizzano i costi e offrono un'esperienza fluida all'utente finale.
Instana integra le capacità di Turbonomic offrendo un'osservabilità avanzata in tempo reale nelle prestazioni delle funzionalità. Le funzionalità basate sull'AI di Instana consentono alle organizzazioni di ottenere insight approfonditi sulle proprie applicazioni, identificando potenziali problemi prima che influiscano sulle prestazioni. Le intuitive dashboard di Instana consentono alle organizzazioni di avere visibilità sulle metriche delle prestazioni e tengono conto delle dipendenze delle applicazioni. Con la correzione automatica degli incidenti e il monitoraggio proattivo, Instana assicura prestazioni continue delle applicazioni dal punto di vista dell'APM e mantiene un'esperienza utente finale senza interruzioni.
Combinando le funzionalità di IBM turbonomic e IBM Instana si crea un'esperienza fluida e ottimizza le prestazioni delle applicazioni e l'uso delle risorse, gestendo efficacemente i costi. Le funzionalità di gestione dinamica delle risorse IT di Turbonomic garantiscono che le risorse IT siano costantemente ottimizzate in tempo reale, allineandosi alla domanda delle applicazioni senza underprovisioning o overprovisioning. Automatizzando in modo intelligente le azioni critiche e ottimizzando le risorse tra ambienti ibridi e multicloud, Turbonomic massimizza le prestazioni delle applicazioni minimizzando i costi.
Nel frattempo, la piattaforma di osservabilità in tempo reale completamente automatizzata di Instana fornisce dati continui ad alta fedeltà e tracce end-to-end, consentendo a DevOps, SRE, ingegneri di piattaforma, IT Ops e sviluppo di accedere ai dati di cui hanno bisogno con insight contestuali. Questa visibilità in tempo reale consente l'identificazione e la risoluzione proattiva dei problemi di prestazione, garantendo un'esperienza utente finale fluida e affidabile. Con Turbonomic e Instana, non ci sono più problemi da risolvere né utenti finali con larghezza di banda ridotta, poiché forniscono alle organizzazioni una soluzione completa che risolve la causa principale dei problemi di prestazioni delle loro applicazioni. Queste soluzioni insieme creano una soluzione ancora più forte, ottimizzando le prestazioni, semplificando le operazioni e promuovendo l'efficienza dei costi, consentendo in ultima analisi alle aziende di raggiungere i propri obiettivi.
