Per ottimizzare le prestazioni, le organizzazioni dovranno non solo risolvere i problemi relativi alle prestazioni delle app, ma anche affrontare l'aspetto critico della riduzione dei costi. Questo approccio apre la strada a risparmi sostanziali, allineando esattamente l'allocazione delle risorse alle esigenze dell'applicazione. Ci sono tre componenti essenziali che le organizzazioni devono padroneggiare per raggiungere le migliori prestazioni delle applicazioni nel modo più conveniente possibile.

1. Allocazione dinamica delle risorse

I metodi tradizionali di allocazione statica delle risorse spesso portano a inefficienze, con conseguenti risorse sottoutilizzate, risorse sovradimensionate e, al contrario, colli di bottiglia nelle prestazioni. Invece, le organizzazioni hanno bisogno di una soluzione che garantisca che le risorse siano allocate esattamente dove e quando sono necessarie, ottimizzando le prestazioni senza spese inutili di risorse.

2. Prestazioni continue delle applicazioni

Gli strumenti di monitoraggio tradizionali non sono all'altezza dei workload dinamici e non sono in grado di tenere il passo con le richieste in evoluzione delle applicazioni. Per garantire davvero prestazioni continue dell'applicazione, le organizzazioni devono adottare una soluzione che analizzi automaticamente i workload delle applicazioni e apporti modifiche in tempo reale. Un approccio approfondito, proattivo e automatico è importante perché riduce il rischio di problemi di prestazioni, offrendo un'esperienza utente finale fluida e affidabile.

3. Osservabilità in tempo reale

Grazie alle funzionalità di osservabilità avanzate, è possibile svelare le complessità delle applicazioni e delle infrastrutture in modo semplice. Questo aspetto è fondamentale per l'ottimizzazione delle prestazioni dell'app, poiché fornisce insight in tempo reale tramite dati ad alta fedeltà. Ma non è necessario un framework di osservabilità tradizionale. Al contrario, le organizzazioni devono utilizzare un approccio che dia agli utenti una comprensione profonda delle proprie applicazioni e consenta la correzione automatica degli incidenti.

Allocando dinamicamente le risorse esattamente dove e quando sono necessarie, le organizzazioni possono ottimizzare le prestazioni senza spese inutili, mentre le prestazioni continue delle applicazioni promuovono l'affidabilità di fronte a richieste in continua evoluzione. Nel frattempo, l'osservabilità in tempo reale fornisce insight sulle prestazioni di un'applicazione, consentendo l'identificazione e la risoluzione proattiva dei problemi prima che influenzino gli utenti. IBM® Turbonomic è un fattore chiave per il successo nell'ottimizzazione delle prestazioni delle applicazioni. E quando gli utenti integrano Turbonomic con IBM® Instana, le organizzazioni sbloccano una soluzione completa che supera i confini tradizionali e gli strumenti di monitoraggio delle prestazioni ordinari.