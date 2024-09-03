Strumenti per un'AI affidabile

I tentativi di frode tramite deepfake sono aumentati del 3000% dal 2022 al 2023 e stanno diventando sempre più elaborati. A febbraio, un operatore finanziario di una multinazionale di Hong Kong è stato ingannato e ha pagato 25 milioni di dollari a criminali che hanno creato una conferenza video con diversi personaggi deepfake, incluso il CFO della società.

A maggio, OpenAI ha annunciato di aver rilasciato il proprio strumento di rilevamento dei deepfake per i ricercatori sulla disinformazione. Lo strumento è stato in grado di individuare il 98,8% delle immagini create da DALL-E 3. OpenAI si è inoltre unita a Google, Adobe e altri nel comitato direttivo della Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), una coalizione di settore che sta sviluppando uno standard per la certificazione della cronologia e della provenienza dei contenuti multimediali.

In attesa che venga definito questo standard, le aziende stanno sviluppando strumenti che sperano possano colmare la lacuna. Ad agosto, McAfee ha annunciato il suo McAfee Deepfake Detector. Lo strumento utilizza modelli di reti neurali profonde per individuare gli audio AI falsi nei video riprodotti nel tuo browser. Nel 2022, Intel ha introdotto FakeCatcher, che analizza il flusso sanguigno nei pixel video, separando gli umani dai deepfake con un tasso di accuratezza del 96%. E non sono i soli. Tra le startup di rilievo del settore figurano Reality Defender di New York, la startup israeliana Clarity e l'azienda Sentinel con sede in Estonia, tutte dotate di strumenti di scansione che utilizzano l'AI per individuare gli schemi in vari tipi di deepfake.

Con la tecnologia di rilevamento dei deepfake che si evolve a un ritmo così rapido, è importante tenere a mente le potenziali distorsioni algoritmiche. L'informatico ed esperto di deepfake Siwei Lyu e il suo team della University of Buffalo hanno sviluppato quelli che ritengono essere i primi algoritmi di rilevamento dei deepfake progettati per minimizzare la distorsione. I ricercatori dell'UB hanno realizzato un collage fotografico delle centinaia di volti identificati come falsi nei loro algoritmi di rilevamento; i risultati hanno mostrato un tono della pelle complessivamente più scura.

"I deepfake potrebbero essere utilizzati per attaccare gruppi minoritari sottorappresentati, quindi è importante assicurarsi che le tecnologie di rilevamento non li svantaggino", afferma Lyu. E per quanto riguarda il futuro del rilevamento dei deepfake? "Le tecnologie di AI generativa sottostanti i deepfake continueranno senza dubbio a crescere, quindi vedremo deepfake con un numero crescente e sempre più qualità e forme. Mi aspetto che le future tecnologie [di rilevamento] saranno dotate di maggiori protezioni per ridurre le possibilità di usi impropri."