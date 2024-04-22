L'AI nella Giornata della Terra: le migliori opportunità per promuovere iniziative di sostenibilità

Utilizzare l'AI per dare vita a operazioni efficienti, gestire i costi e ridurre l'impatto ambientale

La chiave per raggiungere l'obiettivo delle Nazioni Unite entro il 2030 sta nel migliorare le prestazioni di asset, strutture e infrastrutture. Ciò contribuirà a promuovere il progresso, ottimizzando le risorse utilizzate.

La città di Atlanta, ad esempio, utilizza IBM maximo per mantenere 51 delle sue strutture, inclusi vigili del Fuoco, polizia, parchi, lavori pubblici e tutti gli edifici di proprietà della città. Questa soluzione offre una piattaforma unica e integrata, con accesso ad applicazioni complete di monitoraggio, manutenzione e affidabilità tra i dipartimenti municipali, che possono utilizzare questa piattaforma per pianificare e programmare la manutenzione, tracciare ordini di lavoro, gestire la manutenzione, ecc., tutto all'interno di un'unica piattaforma. In definitiva, questa tecnologia contribuisce alle iniziative di sostenibilità della città, aiutando a mantenere e preservare gli asset e a far funzionare le strutture in modo più efficiente, facendo risparmiare tempo e denaro alla città. Atlanta prevede di continuare ad espandere le funzionalità di Maximo, in particolare nell'ambito dell'AI.

Stiamo già sviluppando tecnologia innovativa in grado di migliorare queste funzionalità e affrontare le sfide imminenti, rimanendo al passo con le normative emergenti e i settori in continua evoluzione. Stiamo assistendo a uno spostamento del settore dalla gestione degli asset (EAM) alla gestione del ciclo di vita degli asset (ALM) a causa dell'ascesa dell'AI e delle nuove normative sulla sostenibilità. ALM ci permette di estendere la vita complessiva di un asset, aumentandone l'efficienza in modi che prima non erano possibili. Downer ha esplorato questo aspetto collaborando con IBM Consulting e utilizzando la nostra tecnologia per utilizzare dati in tempo reale da più di 200 treni in tutta l'Australia. L'analytics supporta la manutenzione predittiva, riduce i malfunzionamenti e aumenta l'affidabilità dei treni del 51%.