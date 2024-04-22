L'AI nella Giornata della Terra: le migliori opportunità per promuovere iniziative di sostenibilità

In questa Giornata della Terra, chiediamo azioni per conservare la nostra risorsa più scarsa: il pianeta. Per promuovere un cambiamento reale, è fondamentale che persone, settori, organizzazioni e governi lavorino insieme, utilizzando dati e tecnologie per scoprire nuove opportunità che contribuiranno a promuovere iniziative di sostenibilità in tutto il mondo.
Il mondo è in ritardo nella gestione del cambiamento climatico. Si prevede che il 2024 sarà l'anno più caldo mai registrato; i dati e l'AI possono essere applicati in molti ambiti per aiutare a potenziare le iniziative di sostenibilità. Crediamo che ci siano tre aree fondamentali su cui ogni organizzazione dovrebbe concentrarsi: strategia e reportistica per la sostenibilità, transizione energetica e resilienza climatica, gestione intelligente di asset, strutture e infrastrutture.
Utilizzare dati e AI per guidare la tua strategia di sostenibilità rispettando al contempo i requisiti di rendicontazione
Parlando con i nostri clienti in tutto il mondo, abbiamo riscontrato che la sostenibilità rimane per loro una priorità. I CEO affermano che gli investimenti nella sostenibilità aiuteranno a ottenere migliori risultati aziendali nei prossimi 5 anni. Tuttavia, alcune organizzazioni faticano a progredire al ritmo desiderato, nonostante il forte impegno e le azioni intraprese. Una delle sfide principali che devono affrontare è la mancanza di dati e insight affidabili, secondo un sondaggio IBM condotto tra i leader aziendali.
La tecnologia AI può aiutare a superare questa sfida, trasformando le informazioni in insight più velocemente, permettendo alle aziende di avvicinarsi più rapidamente agli obiettivi di sostenibilità e finanziari. Utilizzando l'AI, i team aziendali possono "pulire" i dati, gestire le lacune e rendicontare su framework diversi. Ciò contribuirà a sbloccare insight competitivi chiave per prendere decisioni strategiche in modo più rapido, coerente e con meno errori. Questo approccio può aiutare le organizzazioni a stabilire più facilmente una strategia di sostenibilità in tutta l'azienda. Inoltre, consente loro di utilizzare i dati e gli insight per potenziare i progressi, in modo da migliorare le prestazioni e rispettare i requisiti normativi.
IBM opera come "cliente zero" per alcune delle sue soluzioni. Ad esempio, IBM Global Real Estate utilizza la nostra tecnologia per tracciare, analizzare e segnalare i progressi verso gli obiettivi di sostenibilità in modo tempestivo e accurato. Utilizziamo IBM Envizi per raccogliere dati da più di 6.500 fatture di utenze che riceviamo a livello globale ogni anno e a riassumere il consumo totale di energia, i costi e gli acquisti di energia rinnovabile per tutta IBM, risparmiando così molte ore di calcoli. Con questa tecnologia, possiamo generare report e filtrarli per posizione, area geografica e utility, tra le altre cose, per capire dove il consumo energetico è più elevato, identificare eventuali cambiamenti inaspettati e scoprire dove IBM ha maggiori opportunità per promuovere il risparmio energetico.
Applicare AI e IoT per accelerare la transizione verso fonti di energia sostenibili
C'è una chiara necessità di accelerare la transizione verso fonti energetiche a basso contenuto di carbonio e di trasformare le infrastrutture per costruire organizzazioni più resilienti . Il nostro approccio include l'applicazione di AI, Internet of Things (IoT) e soluzioni avanzate di dati e automazione per favorire questa transizione.
Ad esempio, la catena di supermercati Salling Group utilizza la piattaforma Flex di IBM Consulting per bilanciare il consumo elettrico in relazione alla fornitura di fonti di energia rinnovabile nella rete. La piattaforma, creata in collaborazione con Andel Energi in Danimarca, utilizza sensori IoT, AI e cloud per offrire un ecosistema in cui i consumatori possano partecipare all'ottimizzazione intelligente e in tempo reale della rete. Questa tecnologia facilita il lavoro con fonti energetiche intermittenti come le rinnovabili, interfacciandosi con le piattaforme esistenti di gestione degli edifici. Questo consente ai grandi edifici, come i negozi, di sospendere parzialmente il consumo energetico (ad esempio riscaldamento o raffreddamento), fino a una soglia in cui non vi è alcun impatto materiale sulle loro operazioni, basato sull'elettricità disponibile tramite la produzione di energia rinnovabile e di essere pagati per questa flessibilità.
Stiamo anche lavorando per aiutare le organizzazioni a diventare più resilienti al clima, fornendo loro gli strumenti necessari per prevedere l'impatto climatico. Ad esempio, stiamo lavorando su un foundation model geospaziale che può essere messo a punto per tracciare la deforestazione, rilevare i gas serra o prevedere i raccolti. I foundation model aiutano a identificare e analizzare i dati, trovano tendenze come dove e perché le popolazioni si stanno muovendo, forniscono insight su come servirle con energia rinnovabile e stimano anche dove il carbonio è conservato, quanto tempo ci vorrà per degradarsi e molto altro. Sappiamo anche che l'uso dell'AI richiede enormi quantità di energia e dati. Via via che l'AI diventa sempre più utilizzata, le organizzazioni dovrebbero considerare come progettare e gestire sistemi di AI in modo sostenibile, il che può includere l'esecuzione di sistemi di elaborazione in regioni alimentate da fonti di energia più rinnovabili, e garantire che i workload utilizzino questa energia in modo efficiente. IBM ha compiuto molti passi per mitigare l'impatto ambientale dei suoi sistemi di AI, secondo il nostro AI Ethics Board. Ad esempio, nel 2023, il 70,6% del consumo totale di elettricità di IBM proveniva da fonti rinnovabili, incluso il 74% dell'elettricità consumata nei data center IBM. Inoltre, nel nostro IBM data center di Hursley, stiamo utilizzando la nostra tecnologia per risparmiare energia su 4.500 sistemi di elaborazione fisici.
Utilizzare l'AI per dare vita a operazioni efficienti, gestire i costi e ridurre l'impatto ambientale
La chiave per raggiungere l'obiettivo delle Nazioni Unite entro il 2030 sta nel migliorare le prestazioni di asset, strutture e infrastrutture. Ciò contribuirà a promuovere il progresso, ottimizzando le risorse utilizzate.
La città di Atlanta, ad esempio, utilizza IBM maximo per mantenere 51 delle sue strutture, inclusi vigili del Fuoco, polizia, parchi, lavori pubblici e tutti gli edifici di proprietà della città. Questa soluzione offre una piattaforma unica e integrata, con accesso ad applicazioni complete di monitoraggio, manutenzione e affidabilità tra i dipartimenti municipali, che possono utilizzare questa piattaforma per pianificare e programmare la manutenzione, tracciare ordini di lavoro, gestire la manutenzione, ecc., tutto all'interno di un'unica piattaforma. In definitiva, questa tecnologia contribuisce alle iniziative di sostenibilità della città, aiutando a mantenere e preservare gli asset e a far funzionare le strutture in modo più efficiente, facendo risparmiare tempo e denaro alla città. Atlanta prevede di continuare ad espandere le funzionalità di Maximo, in particolare nell'ambito dell'AI.
Stiamo già sviluppando tecnologia innovativa in grado di migliorare queste funzionalità e affrontare le sfide imminenti, rimanendo al passo con le normative emergenti e i settori in continua evoluzione. Stiamo assistendo a uno spostamento del settore dalla gestione degli asset (EAM) alla gestione del ciclo di vita degli asset (ALM) a causa dell'ascesa dell'AI e delle nuove normative sulla sostenibilità. ALM ci permette di estendere la vita complessiva di un asset, aumentandone l'efficienza in modi che prima non erano possibili. Downer ha esplorato questo aspetto collaborando con IBM Consulting e utilizzando la nostra tecnologia per utilizzare dati in tempo reale da più di 200 treni in tutta l'Australia. L'analytics supporta la manutenzione predittiva, riduce i malfunzionamenti e aumenta l'affidabilità dei treni del 51%.
Accelera i progressi con l'aiuto dell'AI generativa
Quando si pensa al futuro della sostenibilità, viene in mente l'AI generativa perché ha il potenziale di svolgere un ruolo importante. L'AI generativa si riferisce a modelli di deep learning che possono prendere dati non elaborati e “imparare” a generare risultati statisticamente probabili quando richiesto. L'utilizzo dell'AI generativa per avanzare gli obiettivi di sostenibilità può permettere alle aziende di realizzare rapidamente sia gli obiettivi di sostenibilità che quelli finanziari. Le ricerche di IBM mostrano che le organizzazioni che rendono operativa la sostenibilità (ovvero integrano pratiche di sostenibilità all'interno dell'azienda) hanno il 52% di probabilità in più di superare i concorrenti in termini di redditività e godono di un tasso di crescita dei ricavi superiore del 16%. Ulteriori ricerche di IBM mostrano che il 61% dei dirigenti intervistati afferma che l'AI generativa sarà importante per la loro agenda di sostenibilità e che intendono aumentare il loro investimento nell'AI generativa per la sostenibilità. Come sempre, il modo in cui queste tecnologie vengono distribuite richiede un'attenta considerazione per garantire sia i benefici aziendali che quelli di sostenibilità.
IBM sta esplorando diversi modi per attingere ai dati e all'AI per aiutare le organizzazioni a fare progressi per il loro business e integrare la sostenibilità nelle operazioni quotidiane di core business. Le questioni ambientali non saranno risolte senza la collaborazione di aziende, governi e società, e la Giornata della Terra ci ricorda che tutti noi dobbiamo agire per raggiungere un vero progresso. Ognuno ha un ruolo da svolgere nell'affrontare le sfide attuali, e IBM si impegna a guidare le organizzazioni verso pratiche sostenibili, oltre a implementare tecnologie basate sui dati per garantire un impatto ambientale positivo.
