L'intelligenza artificiale (AI) dovrebbe essere progettata per includere e bilanciare supervisione umana, autonomia e responsabilità nelle decisioni in tutto il ciclo di vita dell'AI. Il primo principio di fiducia e trasparenza di IBM afferma che lo scopo dell'AI è potenziare l'intelligenza umana. Intelligenza umana aumentata significa che l'uso dell'AI migliora l'intelligenza umana, invece di operare indipendentemente o sostituirla. Tutto ciò implica che i sistemi di AI non debbano essere trattati come esseri umani, ma piuttosto come meccanismi di supporto che possono potenziare l'intelligenza e il potenziale umano.

L'AI che aumenta l'intelligenza umana prevede la responsabilità umana per le decisioni, anche quando è supportata da un sistema di AI. Gli esseri umani devono quindi essere potenziati, non dequalificati, quando interagiscono con un sistema di AI. Sostenere un accesso inclusivo ed equo alla tecnologia, una formazione completa dei dipendenti e una potenziale riqualificazione supporta ulteriormente i principi alla base dei Pilastri dell'AI affidabile di IBM, consentendo la partecipazione all'economia basata su AI, fondata su equità, trasparenza, attendibilità, affidabilità e privacy.