Le best practice per aumentare l'intelligenza umana con l'AI

Donna con occhiali che sorride

L'intelligenza artificiale (AI) dovrebbe essere progettata per includere e bilanciare supervisione umana, autonomia e responsabilità nelle decisioni in tutto il ciclo di vita dell'AI. Il primo principio di fiducia e trasparenza di IBM afferma che lo scopo dell'AI è potenziare l'intelligenza umana. Intelligenza umana aumentata significa che l'uso dell'AI migliora l'intelligenza umana, invece di operare indipendentemente o sostituirla. Tutto ciò implica che i sistemi di AI non debbano essere trattati come esseri umani, ma piuttosto come meccanismi di supporto che possono potenziare l'intelligenza e il potenziale umano. 

L'AI che aumenta l'intelligenza umana prevede la responsabilità umana per le decisioni, anche quando è supportata da un sistema di AI. Gli esseri umani devono quindi essere potenziati, non dequalificati, quando interagiscono con un sistema di AI. Sostenere un accesso inclusivo ed equo alla tecnologia, una formazione completa dei dipendenti e una potenziale riqualificazione supporta ulteriormente i principi alla base dei Pilastri dell'AI affidabile di IBM, consentendo la partecipazione all'economia basata su AI, fondata su equità, trasparenza, attendibilità, affidabilità e privacy. 

Newsletter di settore

Le ultime tendenze in materia di AI, proposte da esperti

Ricevi insight selezionati sulle notizie più importanti e interessanti sull'AI. Iscriviti alla nostra newsletter settimanale Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.

Grazie per aver effettuato l'iscrizione!

L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.

Best practice 

Per mettere in pratica il principio di potenziare l'intelligenza umana, raccomandiamo le seguenti best practice:

  1. Usa l'AI per aumentare l'intelligenza umana, piuttosto che farla lavorare in modo indipendente da essa o sostituirla.
  2. In un'interazione essere umano-AI, informa gli individui che stanno interagendo con un sistema AI, e non con un essere umano.
  3. Progetta interazioni tra essere umano e AI in modo da includere e bilanciare la supervisione umana lungo tutto il ciclo di vita dell'AI. Affronta i pregiudizi e promuovi la responsabilità umana e l'azione rispetto ai risultati dei sistemi di AI.
  4. Sviluppa politiche e pratiche per favorire un accesso inclusivo ed equo alla tecnologia AI, permettendo a un'ampia gamma di persone di partecipare all'economia basata sull'AI.
  5. Fornisci programmi completi di formazione e riqualificazione dei dipendenti per favorire una forza lavoro che può adattarsi all'uso dell'AI e condividere i vantaggi delle innovazioni basate su AI. Collabora con le risorse umane per ampliare l'ambito di lavoro di ogni dipendente.

Per maggiori informazioni sugli standard e sulle prospettive normative in materia di supervisione umana, ricerca, coordinamento decisionale dell'AI, casi d'uso e indicatori chiave di prestazioni, consulta il nostro POV sul potenziamento dell'intelligenza umana.

Risorse

Raggiungere il ROI: agenti AI nella tua azienda

Unisciti a IBM per un webinar in cui dimostriamo come trovare un ROI reale attraverso iniziative di agentic AI, con esempi in tutti i settori, casi d'uso e le storie di successo della stessa IBM.
IBM è stata nominata leader nella scienza dei dati e nell'apprendimento automatico

Scopri perché IBM è stata riconosciuta come leader nel Gartner Magic Quadrant 2025 per le piattaforme di data science e machine learning.
Dai progetti di AI ai profitti: come l'agentic AI può sostenere un ritorno finanziario

Scopri come le organizzazioni stanno passando dal lancio di progetti pilota eterogenei di AI all'utilizzo dell'AI come motore di trasformazione centrale.

Migliora le tue competenza nell'AI

Accedi al nostro catalogo completo di oltre 100 corsi online acquistando oggi stesso un abbonamento individuale o multiutente che ti consentirà di ampliare le tue competenze su una gamma di prodotti a un prezzo contenuto.
Scopri IBM Granite

IBM Granite è una famiglia di modelli AI aperti, efficienti e affidabili, su misura per le aziende e ottimizzati per scalare le tue applicazioni AI. Esplora le opzioni relative a lingua, codice, serie temporali e guardrail.
AI Academy IBM

Condotto dai migliori leader di pensiero di IBM, il programma di studi è stato progettato per aiutare i dirigenti aziendali ad acquisire le conoscenze necessarie per dare priorità agli investimenti in AI che possono favorire la crescita.
AI in Action 2024

Abbiamo intervistato 2.000 organizzazioni in merito alle loro iniziative di AI per scoprire cosa funziona, cosa non funziona e come giocare d'anticipo.
La guida per i CEO 2025: 5 cambi di mentalità per potenziare la crescita aziendale

Introduci questi cinque cambiamenti di mentalità per eliminare le incertezze, favorire la reinvenzione del business e potenziare la crescita con l'agentic AI.
Sblocca la potenza dell'AI generativa e dell'ML

Scopri come incorporare in tutta sicurezza l'AI generativa e il machine learning nella tua azienda.
Come prosperare in questa nuova era dell'AI in tutta fiducia e sicurezza

Approfondisci i tre elementi critici di una solida strategia di AI: creare un vantaggio competitivo, scalare l'AI in tutta l'azienda e promuovere un'AI affidabile.
Soluzioni correlate
IBM® watsonx.ai

Addestra, convalida, adatta e implementa le funzionalità di AI generativa, foundation model e machine learning con IBM watsonx.ai, uno studio aziendale di nuova generazione per builder AI. Crea applicazioni AI in tempi ridotti e una minima quantità di dati.

 Esplora watsonx.ai
Soluzioni di intelligenza artificiale

Metti l'AI al servizio della tua azienda con l'esperienza leader di settore e il portfolio di soluzioni di IBM nel campo dell'AI.

 Esplora le soluzioni AI
Consulenza e servizi per l'intelligenza artificiale (AI)

I servizi di AI di IBM Consulting aiutano a reinventare il modo in cui le aziende lavorano con l'AI per la trasformazione.

 Esplora i servizi AI
Prossimi passi

Attraverso l'AI, IBM Concert scopre insight di importanza chiave sulle operazioni e fornisce raccomandazioni specifiche per migliorare le applicazioni. Scopri come Concert può migliorare il tuo business.

 Esplora Concert Esplora le soluzioni di automazione dei processi aziendali