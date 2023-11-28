L'intelligenza artificiale (AI) dovrebbe essere progettata per includere e bilanciare supervisione umana, autonomia e responsabilità nelle decisioni in tutto il ciclo di vita dell'AI. Il primo principio di fiducia e trasparenza di IBM afferma che lo scopo dell'AI è potenziare l'intelligenza umana. Intelligenza umana aumentata significa che l'uso dell'AI migliora l'intelligenza umana, invece di operare indipendentemente o sostituirla. Tutto ciò implica che i sistemi di AI non debbano essere trattati come esseri umani, ma piuttosto come meccanismi di supporto che possono potenziare l'intelligenza e il potenziale umano.
L'AI che aumenta l'intelligenza umana prevede la responsabilità umana per le decisioni, anche quando è supportata da un sistema di AI. Gli esseri umani devono quindi essere potenziati, non dequalificati, quando interagiscono con un sistema di AI. Sostenere un accesso inclusivo ed equo alla tecnologia, una formazione completa dei dipendenti e una potenziale riqualificazione supporta ulteriormente i principi alla base dei Pilastri dell'AI affidabile di IBM, consentendo la partecipazione all'economia basata su AI, fondata su equità, trasparenza, attendibilità, affidabilità e privacy.
Newsletter di settore
Ricevi insight selezionati sulle notizie più importanti e interessanti sull'AI. Iscriviti alla nostra newsletter settimanale Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.
L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.
Per mettere in pratica il principio di potenziare l'intelligenza umana, raccomandiamo le seguenti best practice:
Per maggiori informazioni sugli standard e sulle prospettive normative in materia di supervisione umana, ricerca, coordinamento decisionale dell'AI, casi d'uso e indicatori chiave di prestazioni, consulta il nostro POV sul potenziamento dell'intelligenza umana.
Unisciti a IBM per un webinar in cui dimostriamo come trovare un ROI reale attraverso iniziative di agentic AI, con esempi in tutti i settori, casi d'uso e le storie di successo della stessa IBM.
Scopri perché IBM è stata riconosciuta come leader nel Gartner Magic Quadrant 2025 per le piattaforme di data science e machine learning.
Scopri come le organizzazioni stanno passando dal lancio di progetti pilota eterogenei di AI all'utilizzo dell'AI come motore di trasformazione centrale.
Accedi al nostro catalogo completo di oltre 100 corsi online acquistando oggi stesso un abbonamento individuale o multiutente che ti consentirà di ampliare le tue competenze su una gamma di prodotti a un prezzo contenuto.
IBM Granite è una famiglia di modelli AI aperti, efficienti e affidabili, su misura per le aziende e ottimizzati per scalare le tue applicazioni AI. Esplora le opzioni relative a lingua, codice, serie temporali e guardrail.
Condotto dai migliori leader di pensiero di IBM, il programma di studi è stato progettato per aiutare i dirigenti aziendali ad acquisire le conoscenze necessarie per dare priorità agli investimenti in AI che possono favorire la crescita.
Abbiamo intervistato 2.000 organizzazioni in merito alle loro iniziative di AI per scoprire cosa funziona, cosa non funziona e come giocare d'anticipo.
Introduci questi cinque cambiamenti di mentalità per eliminare le incertezze, favorire la reinvenzione del business e potenziare la crescita con l'agentic AI.
Scopri come incorporare in tutta sicurezza l'AI generativa e il machine learning nella tua azienda.
Addestra, convalida, adatta e implementa le funzionalità di AI generativa, foundation model e machine learning con IBM watsonx.ai, uno studio aziendale di nuova generazione per builder AI. Crea applicazioni AI in tempi ridotti e una minima quantità di dati.
Metti l'AI al servizio della tua azienda con l'esperienza leader di settore e il portfolio di soluzioni di IBM nel campo dell'AI.
I servizi di AI di IBM Consulting aiutano a reinventare il modo in cui le aziende lavorano con l'AI per la trasformazione.
Attraverso l'AI, IBM Concert scopre insight di importanza chiave sulle operazioni e fornisce raccomandazioni specifiche per migliorare le applicazioni. Scopri come Concert può migliorare il tuo business.