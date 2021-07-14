Il RAD-ML è il framework di approccio di IBM per accelerare rapidamente i tempi di produzione di applicazioni di data science tramite automazione. Supportato dalla metodologia Rapid Asset Development – Machine Learning (RAD-ML) e da altri asset e acceleratori IBM, IBM® Services for AI at Scale fornisce framework responsabili, coerenti ma innovativi per affrontare e sfruttare la data science e costruire modelli di AI/ML) ripetibili, riutilizzabili, scalabili e fruibili. L'offerta di IBM riduce radicalmente il tempo di sviluppo di questi modelli e stabilisce pipeline per accelerare la distribuzione in produzione, aumentando al contempo l'efficienza dei data scientist dei clienti, permettendo loro di concentrarsi sul raggiungimento dei Risultati aziendali attesi e fare ciò che sanno fare meglio e apprezzano di più.



IBM Services for AI at Scale è un servizio "consult-to-operate" che fornisce un mezzo per integrare e scalare in modo coerente i PoC di AI/ML nella produzione, nonché per eseguire e gestire tali modelli di AI/ML nel tempo. Gli asset sviluppati utilizzando le linee guida del metodo RAD-ML possono essere più facilmente distribuiti su architetture scalabili di machine learning.

Il RAD-ML è un framework per sviluppare asset scalabile di ML, definire la prontezza degli asset tra dimensioni funzionali e strategiche, e può essere utilizzato come punto di partenza per qualsiasi soluzione AI/ML se il client non dispone di un framework comune. Può essere utilizzato per sviluppare asset di data science autonomi o moduli su soluzioni esistenti. Consente la creazione di asset di machine learning che rispettano le tre funzionalità (attuabile, riutilizzabile e scalabile) utilizzando i seguenti concetti chiave:

▪Gli asset di machine learning devono essere integrati nei processi aziendali con un ROI dimostrato

▪Gli asset di machine learning devono essere flessibili rispetto a diversi contesti di dati e investimenti di tecnologia

▪Gli asset di machine learning devono basarsi su un design tecnologico e operativo robusto che possa essere scalato