Partnership fra IBM e SAP

Red Hat Enterprise Linux è il sistema operativo di preferenza per il net new business per le implementazioni della soluzione RISE with SAP. IBM e Red Hat mettono a disposizione le basi e gli strumenti ideali per l'hybrid cloud. Le nostre offerte congiunte basate sul portfolio si concentrano su ottimizzazione IT, integrazione agile, infrastruttura di hybrid cloud, sviluppo di app cloud-native e automazione, tutti componenti chiave per gli ambienti SAP attuali e futuri.