Japan Airlines Co., Ltd. (JAL) stava per dare il via alla fase successiva dei suoi piani di trasformazione digitale proprio in quel momento, e si è così trovata di fronte a un dilemma: frenare l'innovazione o portare avanti la sua audace agenda?

JAL mira a diventare la compagnia aerea più amata al mondo. Per distinguersi dalla concorrenza in un mercato affollato, l'azienda ha creato una strategia incentrata sui valori ambientali, sociali e di governance (ESG). E, come primo passo verso il suo obiettivo, ha perseguito una trasformazione digitale di vasta portata.

Takafumi Asako, Manager, General Administration Systems, IT Planning & Promotion Department di JAL, ricorda: "Per molti anni ci siamo affidati alle applicazioni ERP di SAP per supportare la nostra attività. A un certo punto ci siamo trovati davanti alla dismissione di SAP ECC (per finanza e contabilità) e SAP EC-CS (per il consolidamento), e con Business Warehouse in arrivo nel 2025. Dovevamo quindi capire come progettare un sistema finanziario di prossima generazione e decidere se continuare con l'ERP di SAP aggiornato a S/4HANA".

In JAL, il miglioramento dell'agilità operativa è da tempo un obiettivo chiave. Sostituendo i processi manuali e cartacei con flussi di lavoro automatizzati in SAP S/4HANA, l'azienda mirava a ottenere insight più approfonditi sulle proprie prestazioni finanziarie e affrontare così efficacemente un ambiente commerciale difficile.

Mentre JAL si preparava ad accelerare il suo progetto di trasformazione, la pandemia ha bloccato i viaggi aerei. L'azienda ha deciso di portare avanti i suoi piani, ma a una condizione. Come spiega Asako: "Abbiamo deciso di continuare la nostra iniziativa di trasformazione digitale con questo progetto, sapendo che IBM era in grado di fornirci personale selezionato con vasta esperienza nella migrazione in SAP S/4HANA".