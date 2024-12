Da oltre 30 anni IBM collabora con la USTA per creare esperienze digitali uniche per milioni di appassionati di tennis in tutto il mondo. Quest'anno, il team ha messo a frutto la potenza dell'AI generativa per aggiungere commenti vocali agli highlights delle partite, produrre anteprime delle partite e scrivere centinaia di cronache delle partite chiamate "Match Reports".