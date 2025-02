Toyota Finance era determinata ad adottare un approccio "digitale + AI" per una drastica trasformazione dei propri processi aziendali. Introducendo l'AI generativa, l'azienda mirava a migliorare processi aziendali complessi che erano stati difficili da digitalizzare. In particolare, hanno accelerato l'innovazione in aree quali l'analisi dei dati, l'automazione e il supporto decisionale

In prima linea nella trasformazione digitale, sbloccare il potenziale dell'AI generativa richiede un approccio cauto e al tempo stesso audace. Le pratiche esplorative che iniziano in piccolo con un'implementazione strategica nella produzione aiutano a spianare la strada verso l'innovazione.

Toyota Finance ha lavorato a stretto contatto con i responsabili dei team Client Engineering e Customer Success di IBM su questa iniziativa, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza operativa attraverso lo sviluppo e la valutazione dell'AI generativa in un ambiente sandbox IBM Cloud.

Una volta stabilito l'ambiente sandbox IBM Cloud, Toyota Finance e IBM hanno realizzato diversi progetti pilota volti a migliorare l'efficienza del lavoro attraverso un approccio incentrato sulla co-creazione.

Questo ambiente sandbox è costituito da due elementi: una piattaforma flessibile di sviluppo di applicazioni che utilizza OpenShift e una piattaforma di AI generativa che utilizza watsonx. L'azienda ha ripetutamente sviluppato e valutato applicazioni che utilizzano l'AI generativa per verificare il potenziale per un miglioramento costante dell'efficienza operativa.

Per soddisfare la crescente necessità di implementazione dell'AI generativa, il team di co-creazione di Toyota Finance e IBM Client Engineering ha dato priorità alle aree operative di Toyota Finance e ha portato avanti diversi progetti per un periodo di 10 mesi sull'ambiente IBM Cloud. Dal novembre 2024 viene utilizzato uno di questi progetti, ossia uno strumento di supporto operativo per la correzione del contenuto delle informazioni delle e-mail degli utenti finali. Per creare uno strumento che supporti la creazione di FAQ, è in fase di verifica un altro progetto che prevede la creazione di FAQ utilizzate per rispondere alle domande dei concessionari di auto. Attualmente sono in corso verifiche e miglioramenti, con l'obiettivo di applicare lo strumento alle operazioni di produzione a febbraio 2025.