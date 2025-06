Soluzioni di crittografia

Quando si accede ai dati sensibili di un'organizzazione e si memorizzano e trasmettono questi dati in ambienti ibridi e multicloud, è necessaria una protezione estremamente efficace per mantenerli al sicuro. Le soluzioni IBM per la crittografia combinano tecnologie, consulenza, integrazione di sistemi e servizi di sicurezza gestiti per garantire una crittografia agile, una quantum-safety e solide politiche di governance e di rischio.