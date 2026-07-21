Crea, lancia e scala con strumenti di sviluppo software basati su AI
Sviluppa, modernizza e governa le applicazioni con sicurezza
L'AI nello sviluppo software si sta spostando oltre la generazione di codice per trasformare il modo in cui il software viene consegnato. Le nostre soluzioni consentono workflow assistiti dall'AI lungo tutto il ciclo di vita, migliorando la comprensione dei sistemi, coordinando la consegna, integrando la governance e supportando un'evoluzione continua e resiliente del software su larga scala.
Applica l'AI oltre le attività di codice isolate: pianificazione, refactoring, test e pipeline, in modo che le modifiche si propaghino in modo affidabile tra i sistemi.
Accelera la consegna preservando l'integrità del sistema per ridurre il debito tecnico, rifattorizzare in sicurezza e mantenere la coerenza su grandi basi di codice.
Integrare strumenti di analytics nell'SDLC per monitorare l'utilizzo, ottimizzare le risorse e allineare l'adozione dell'AI a risultati ingegneristici misurabili.
Incorpora tempestivamente l'applicazione delle politiche e le pratiche di codifica sicure per identificare i problemi in anticipo, ridurre le rilavorazioni e standardizzare lo sviluppo senza rallentare i team.
Semplifica le attività ripetitive e riduci il carico cognitivo, consentendo agli sviluppatori di concentrarsi su lavori di ingegneria di maggior valore. Possono utilizzare chatbot o altri tipi di comandi per generare codice, oltre a test unitari che garantiscono la qualità del codice, lo trasformano, lo completano automaticamente, lo comprendono, creano la documentazione e molto altro. A seconda dei casi d'uso, puoi scegliere uno o più strumenti di codifica AI.
Modernizza le applicazioni con uno sviluppo basato sull'AI accelerando la consegna, riducendo i costi e costruendo sistemi resilienti e cloud-native in funzione dell'agilità.
Integra e orchestra gli agenti AI su diverse piattaforme con governance integrata, trasformando strumenti frammentati in soluzioni aziendali sicure e scalabili.
Abilita un'AI affidabile su larga scala con governance integrata, incorporando controlli automatizzati tra i modelli per ridurre i rischi e accelerare un'innovazione conforme.
Blue Pearl ha modernizzato applicazioni complesse in soli 3 giorni, automatizzando l'analisi del codice, il refactoring e i test, pur mantenendo l'integrità architettonica.
APIS IT ha ridotto i tempi di modernizzazione legacy da settimane a ore automatizzando l'analisi del codice, il refactoring e la trasformazione in architetture moderne.
I costi dei data center sono stati ridotti a circa il 20% rispetto ai livelli precedenti, mentre il tempo di attività del sistema ha superato il 99%, rafforzando l'affidabilità per le operazioni business-critical.
Uno degli esempi più visibili dell'innovazione rivolta ai fan di Wimbledon è Match Chat, un assistente basato sull'AI progettato per fungere da compagno in tempo reale per i tifosi che seguono una partita.