AI per lo sviluppo software

Crea, lancia e scala con strumenti di sviluppo software basati su AI

Guida: passa dall'AI Coding alla distribuzione
Agentic AI per Cognos Analytics

Modernizza il ciclo di vita dello sviluppo software con l'AI

Sviluppa, modernizza e governa le applicazioni con sicurezza

L'AI nello sviluppo software si sta spostando oltre la generazione di codice per trasformare il modo in cui il software viene consegnato. Le nostre soluzioni consentono workflow assistiti dall'AI lungo tutto il ciclo di vita, migliorando la comprensione dei sistemi, coordinando la consegna, integrando la governance e supportando un'evoluzione continua e resiliente del software su larga scala.

 

Infografica: sviluppo software assistito da AI
AI che funziona su tutto l'SDLC

Applica l'AI oltre le attività di codice isolate: pianificazione, refactoring, test e pipeline, in modo che le modifiche si propaghino in modo affidabile tra i sistemi.
Modernizzazione senza regressione 

Accelera la consegna preservando l'integrità del sistema per ridurre il debito tecnico, rifattorizzare in sicurezza e mantenere la coerenza su grandi basi di codice.
Controllo dei costi con segnali chiari

Integrare strumenti di analytics nell'SDLC per monitorare l'utilizzo, ottimizzare le risorse e allineare l'adozione dell'AI a risultati ingegneristici misurabili.
Sicurezza e governance integrate 

Incorpora tempestivamente l'applicazione delle politiche e le pratiche di codifica sicure per identificare i problemi in anticipo, ridurre le rilavorazioni e standardizzare lo sviluppo senza rallentare i team.

Prodotti rilevanti

Semplifica le attività ripetitive e riduci il carico cognitivo, consentendo agli sviluppatori di concentrarsi su lavori di ingegneria di maggior valore. Possono utilizzare chatbot o altri tipi di comandi per generare codice, oltre a test unitari che garantiscono la qualità del codice, lo trasformano, lo completano automaticamente, lo comprendono, creano la documentazione e molto altro. A seconda dei casi d'uso, puoi scegliere uno o più strumenti di codifica AI.
IBM® Bob
Accelera lo sviluppo software automatizzando il lavoro complesso, dalla creazione di funzionalità alla modernizzazione dei sistemi legacy e garantendo una consegna sicura e di alta qualità.
IBM Instana
Ottieni un'observability semplice e basata su AI per i team DevOps e di ingegneria, automatizzando gli insight per migliorare le prestazioni, l'affidabilità e l'efficienza.
Terraform
Automatizza il provisioning su cloud, data center e SaaS, consentendo un unico workflow per gestire l'infrastruttura durante tutto il suo ciclo di vita.

Servizi pertinenti

Servizi per lo sviluppo di applicazioni

Modernizza le applicazioni con uno sviluppo basato sull'AI accelerando la consegna, riducendo i costi e costruendo sistemi resilienti e cloud-native in funzione dell'agilità.

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Integra e orchestra gli agenti AI su diverse piattaforme con governance integrata, trasformando strumenti frammentati in soluzioni aziendali sicure e scalabili.

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Risorse

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