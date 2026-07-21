Sviluppa, modernizza e governa le applicazioni con sicurezza

L'AI nello sviluppo software si sta spostando oltre la generazione di codice per trasformare il modo in cui il software viene consegnato. Le nostre soluzioni consentono workflow assistiti dall'AI lungo tutto il ciclo di vita, migliorando la comprensione dei sistemi, coordinando la consegna, integrando la governance e supportando un'evoluzione continua e resiliente del software su larga scala.