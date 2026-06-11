MONO-X ha collaborato con IBM per offrire un approccio di modernizzazione hybrid cloud basato su IBM® Cloud e IBM® Power Virtual Server. Utilizzando questa architettura, MONO-X ha sviluppato PVS One, un servizio gestito progettato per assorbire la complessità di IBM Cloud e offrire ai clienti un percorso semplificato e ad alto valore dagli ambienti IBM i on-premise al cloud.

Utilizzando IBM Cloud come livello di integrazione e Power Virtual Server come infrastruttura centrale, MONO-X ha permesso ai clienti di automatizzare workload manuali, migliorare la sostenibilità operativa e rafforzare la resilienza del sistema. La soluzione ha anche supportato lo sviluppo moderno integrando IBM® watsonx Orchestrate, consentendo agli agenti AI come IBM® Bob di operare in modo più autonomo. Consentendo un'integrazione tra sistemi basati su COBOL e moderni servizi AI, MONO-X ha dimostrato come legacy e innovazione possano coesistere all'interno di un'unica architettura pronta per il futuro.