MONO-X modernizza l'IT per un'innovazione basata sull'AI

Utilizzando IBM Cloud e Power Virtual Server, MONO-X riduce i costi e aumenta la resilienza per accelerare l'adozione dell'AI

Persone che lavorano in una sala server
Aiuta i clienti a modernizzare i sistemi legacy per la crescita

MONO-X è un'azienda tecnologica con sede in Giappone e IBM Business Partner che supporta le imprese nella modernizzazione dei sistemi mission-critical, mantenendo la continuità aziendale. Con l'aumento della domanda dei clienti per la migrazione cloud e l'innovazione basata sull'AI, MONO-X ha riconosciuto la necessità di offrire un approccio di modernizzazione più agile, resiliente e sostenibile per le organizzazioni che utilizzano workload IBM i.

Molti clienti di MONO-X si affidavano a infrastrutture on-premise di lunga data che limitavano l'agilità, richiedevano operazioni manuali e rendevano sempre più difficile il trasferimento di conoscenze. Per supportare la modernizzazione, preservando al contempo il valore degli asset IBM i esistenti, i clienti avevano bisogno di una base cloud sicura che potesse ridurre la complessità operativa e consentire un'adozione più rapida delle tecnologie di AI. Senza un approccio del genere, l'aumento dei costi infrastrutturali e dei rischi operativi rischiava di ostacolare l'innovazione e la crescita futura.
20% costi del data center ridotti al 20% +99% tempo di attività di sistema raggiunto 2 ore per implementare ambienti di agenti AI
Sebbene le tendenze IT siano spesso guidate da nuove tecnologie, l'approccio di IBM dà priorità alla risoluzione delle reali sfide aziendali. Le funzioni e le architetture necessarie sono progettate con questo scopo in mente, rendendo le offerte di IBM tecnologie davvero preziose.
Kohei Shimono Presidente MONO-X
Creazione di una base di hybrid cloud per l'AI

MONO-X ha collaborato con IBM per offrire un approccio di modernizzazione hybrid cloud basato su IBM® Cloud e IBM® Power Virtual Server. Utilizzando questa architettura, MONO-X ha sviluppato PVS One, un servizio gestito progettato per assorbire la complessità di IBM Cloud e offrire ai clienti un percorso semplificato e ad alto valore dagli ambienti IBM i on-premise al cloud.

Utilizzando IBM Cloud come livello di integrazione e Power Virtual Server come infrastruttura centrale, MONO-X ha permesso ai clienti di automatizzare workload manuali, migliorare la sostenibilità operativa e rafforzare la resilienza del sistema. La soluzione ha anche supportato lo sviluppo moderno integrando IBM® watsonx Orchestrate, consentendo agli agenti AI come IBM® Bob di operare in modo più autonomo. Consentendo un'integrazione tra sistemi basati su COBOL e moderni servizi AI, MONO-X ha dimostrato come legacy e innovazione possano coesistere all'interno di un'unica architettura pronta per il futuro.
Costi inferiori, maggiore resilienza e distribuzione più rapida dell'AI

Con l'ambiente hybrid cloud fornito tramite PVS One, i client dii MONO-X hanno ottenuto miglioramenti misurabili in termini di efficienza dei costi, affidabilità e velocità di innovazione. I costi dei data center sono stati ridotti a circa il 20% rispetto ai livelli precedenti, mentre il tempo di attività del sistema ha superato il 99%, rafforzando l'affidabilità per le operazioni business-critical.

Gli ambienti di sviluppo di agenti AI possono ora essere forniti in circa due ore, rispetto ai quasi tre mesi degli ambienti on-premise tradizionali. La soluzione ha inoltre abilitato operazioni più automatizzate, un miglioramento del trasferimento delle conoscenze e cicli di modernizzazione più rapidi. Di conseguenza, i clienti possono preservare il valore dei loro asset IBM i integrando rapidamente le tecnologie AI nei sistemi principali, posizionandoli per una crescita sostenibile e una trasformazione digitale continua.
Informazioni su MONO-X

MONO-X è un'azienda di tecnologia giapponese specializzata nella trasformazione digitale aziendale e nella modernizzazione dei sistemi centrali. Guidata dalla sua filosofia "Riscrivere gli standard", l'azienda modernizza i sistemi mission-critical utilizzando la migrazione cloud, software autonomi e soluzioni basate su AI.

 Componenti della soluzione IBM Bob IBM Cloud IBM® Power Virtual Server IBM® watsonx Orchestrate
Trasforma con IBM Cloud e IBM Bob AI

IBM Cloud e IBM Bob aiutano le organizzazioni a modernizzare le applicazioni, automatizzare i workflow e scalare l'AI in tutta l'azienda. Combinando la flessibilità dell'hybrid cloud con le funzionalità degli agenti AI, le aziende possono ridurre la complessità, accelerare l'innovazione e sbloccare nuovo valore dai sistemi esistenti.

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Nota legale

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IBM, il logo IBM, IBM Bob, IBM Cloud, IBM Power Virtual Server e IBM watsonx Orchestrate sono marchi di IBM Corp., registrati in diverse giurisdizioni del mondo.

Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi possono variare a seconda delle configurazioni e delle condizioni del cliente.