Utilizzando IBM Cloud e Power Virtual Server, MONO-X riduce i costi e aumenta la resilienza per accelerare l'adozione dell'AI
MONO-X è un'azienda tecnologica con sede in Giappone e IBM Business Partner che supporta le imprese nella modernizzazione dei sistemi mission-critical, mantenendo la continuità aziendale. Con l'aumento della domanda dei clienti per la migrazione cloud e l'innovazione basata sull'AI, MONO-X ha riconosciuto la necessità di offrire un approccio di modernizzazione più agile, resiliente e sostenibile per le organizzazioni che utilizzano workload IBM i.
Molti clienti di MONO-X si affidavano a infrastrutture on-premise di lunga data che limitavano l'agilità, richiedevano operazioni manuali e rendevano sempre più difficile il trasferimento di conoscenze. Per supportare la modernizzazione, preservando al contempo il valore degli asset IBM i esistenti, i clienti avevano bisogno di una base cloud sicura che potesse ridurre la complessità operativa e consentire un'adozione più rapida delle tecnologie di AI. Senza un approccio del genere, l'aumento dei costi infrastrutturali e dei rischi operativi rischiava di ostacolare l'innovazione e la crescita futura.
MONO-X ha collaborato con IBM per offrire un approccio di modernizzazione hybrid cloud basato su IBM® Cloud e IBM® Power Virtual Server. Utilizzando questa architettura, MONO-X ha sviluppato PVS One, un servizio gestito progettato per assorbire la complessità di IBM Cloud e offrire ai clienti un percorso semplificato e ad alto valore dagli ambienti IBM i on-premise al cloud.
Utilizzando IBM Cloud come livello di integrazione e Power Virtual Server come infrastruttura centrale, MONO-X ha permesso ai clienti di automatizzare workload manuali, migliorare la sostenibilità operativa e rafforzare la resilienza del sistema. La soluzione ha anche supportato lo sviluppo moderno integrando IBM® watsonx Orchestrate, consentendo agli agenti AI come IBM® Bob di operare in modo più autonomo. Consentendo un'integrazione tra sistemi basati su COBOL e moderni servizi AI, MONO-X ha dimostrato come legacy e innovazione possano coesistere all'interno di un'unica architettura pronta per il futuro.
Con l'ambiente hybrid cloud fornito tramite PVS One, i client dii MONO-X hanno ottenuto miglioramenti misurabili in termini di efficienza dei costi, affidabilità e velocità di innovazione. I costi dei data center sono stati ridotti a circa il 20% rispetto ai livelli precedenti, mentre il tempo di attività del sistema ha superato il 99%, rafforzando l'affidabilità per le operazioni business-critical.
Gli ambienti di sviluppo di agenti AI possono ora essere forniti in circa due ore, rispetto ai quasi tre mesi degli ambienti on-premise tradizionali. La soluzione ha inoltre abilitato operazioni più automatizzate, un miglioramento del trasferimento delle conoscenze e cicli di modernizzazione più rapidi. Di conseguenza, i clienti possono preservare il valore dei loro asset IBM i integrando rapidamente le tecnologie AI nei sistemi principali, posizionandoli per una crescita sostenibile e una trasformazione digitale continua.
MONO-X è un'azienda di tecnologia giapponese specializzata nella trasformazione digitale aziendale e nella modernizzazione dei sistemi centrali. Guidata dalla sua filosofia "Riscrivere gli standard", l'azienda modernizza i sistemi mission-critical utilizzando la migrazione cloud, software autonomi e soluzioni basate su AI.
IBM Cloud e IBM Bob aiutano le organizzazioni a modernizzare le applicazioni, automatizzare i workflow e scalare l'AI in tutta l'azienda. Combinando la flessibilità dell'hybrid cloud con le funzionalità degli agenti AI, le aziende possono ridurre la complessità, accelerare l'innovazione e sbloccare nuovo valore dai sistemi esistenti.
© Copyright IBM Corporation, maggio 2026.
IBM, il logo IBM, IBM Bob, IBM Cloud, IBM Power Virtual Server e IBM watsonx Orchestrate sono marchi di IBM Corp., registrati in diverse giurisdizioni del mondo.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi possono variare a seconda delle configurazioni e delle condizioni del cliente.