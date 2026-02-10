La licenza di sottocapacità consente di ottenere in licenza un prodotto software idoneo per una capacità inferiore a quella massima del server o del gruppo di server. Fornisce la granularità delle licenze necessaria per utilizzare al meglio varie tecnologie multi-core e virtualizzazione.
I termini di licenza del software di sottocapacità sono documentati nei contratti International Passport Advantage e Passport Advantage Express (IPAA).
Di seguito è riportato un riepilogo dei requisiti di licenza per le capacità secondarie.
I clienti che ottengono prodotti di sottocapacità idonei per l'uso in un ambiente di virtualizzazione idoneo devono ottenere titoli sufficienti a coprire tutti i core dei processori attivati* resi disponibili o gestiti dal Programma, come definito secondo le Regole di conteggio delle licenze di capacità di virtualizzazione e
Nota: la distribuzione della configurazione ILMT Lite con ILMT Disconnected Scanner è pre-approvata quando il numero di VM/LPAR di destinazione nell'ambito della capacità di virtualizzazione è inferiore a 5000 (cinquemila).
Al posto dell'ILMT, gli strumenti validati approvati sono
* Un core del processore attivato è un core disponibile per l'uso in un server fisico, indipendentemente dal fatto che la capacità del core del processore possa essere o sia limitata da tecnologie di virtualizzazione, comandi del sistema operativo, impostazioni del BIOS o restrizioni simili.
*Visita Licenze per i container per informazioni sui requisiti di idoneità e reporting per le licenze container.
Tutti i Prodotti basati sul core (compresi quelli dei Programmi bundle) che utilizzano le metriche elencate di seguito nella colonna di sinistra sono supportati per le licenze di sottocapacità. I requisiti di IBM License Metric Tool per ciascuna metrica sono elencati a destra.
|Metrica*
|ILMT obbligatorio**
|1. Processor Value Unit (PVU)
Sì
2. Resource Value Unit: Managed Activated Processor Core (RVU MAPC)
Sì
|3. Virtual Processor Core (VPC)
Sì (vedere la modifica della policy VPC di seguito)
Aggiornato il 10 maggio 2022
*Per le definizioni delle metriche PVU, RVU e VPC, consulta Metriche di licenza comunemente utilizzate.
**IBM License Metric Tool (ILMT) supporta il monitoraggio delle licenze per la metrica "Installazione" predefinita, nonché per diverse altre metriche in base al programma.
Le appliance virtuali (ad esempio OVA avviate da VMware ESXi) sono supportate tramite licenze a capacità parziale. Tutti i calcoli devono essere addebitati utilizzando le regole di conteggio della sottocapacità. Questi ambienti devono utilizzare sistemi operativi idonei e tecnologie di virtualizzazione, oltre a strumenti approvati (ad esempio, ILMT) secondo i requisiti standard di sottocapacità. Il supporto degli scanner ILMT avviene prodotto per prodotto. Consulta la documentazione del prodotto o contatta un rappresentante IBM per assicurarti che i tuoi dispositivi virtuali siano compatibili.
Con il rilascio di IBM Passport Advantage v11, per tutti i nuovi clienti a partire dal 1° febbraio 2023 e per i clienti esistenti a partire dal 1° maggio 2023, le politiche di reporting della sottocapacità che in precedenza si applicavano solo ai prodotti idonei distribuiti su metriche PVU e RVU ora si applicano a quelli distribuiti sulla metrica VPC.
Avviso preventivo: aggiornamento alla policy VPC, 13 luglio 2022
A partire dal 10 maggio 2022, IBM richiede che tutte le licenze software Virtual Processor Core (VPC) che utilizzano licenze di sottocapacità implementino l'IBM License Metric Tool (ILMT) o altri strumenti validati approvati. Il conteggio manuale della capacità non sarà più consentito.
I termini di licenza dei container non sono inclusi nella questa modifica della policy.
Azione richiesta dal cliente
Per l'utilizzo a capacità secondaria del software che utilizza la metrica Virtual Processor Core (VPC), il cliente accetta di 1) installare e configurare la versione più recente del License Metric Tool (ILMT) di IBM o di un altro strumento convalidato approvato entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente lettera (e non oltre il 1° gennaio 2023) e/o prima implementazione del prodotto VPC basato sulla sottocapacità del cliente, 2) per installare tempestivamente eventuali aggiornamenti di ILMT resi disponibili e 3) per raccogliere i dati di implementazione per ciascuno di questi EP ( Prodotto idoneo).
Per tutti i prodotti con sottocapacità è necessario installare l'ILMT (o un altro strumento approvato da IBM). (Non più valido: vedi Aggiornamento della policy per febbraio 2023).
Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà il pagamento a piena capacità per il numero totale di core fisici del processore attivati e disponibili per l'uso sul server.
Le parti elencate di seguito non sono idonee per la licenza di sottocapacità:
|Numero di parte (Lic., Spt., Reinst.)
|PID#
|Descrizione
|1. D571FLL, E02DTLL, D571GLL
|5724A39
|WebSphere MQ for HP NonStop Server
|2. D564PLL, E0287LL, D564QLL
|5724A38
|WebSphere MQ for HP OpenVMS
Quando un sistema operativo (OS) o una tecnologia di virtualizzazione non sono più supportati dal fornitore, IBM annuncia l'intenzione di rimuoverli dalla lista delle tecnologie.
Tutti questi progetti e le effettive rimozioni tecnologiche sono annunciati nel Programma di rimozione degli elementi dalla lista delle tecnologie idonee per la sottocapacità.
90 giorni dopo l'inidoneità del sistema operativo, i rinnovi parziali non sono più disponibili per il cliente.
Per essere informati sui piani più recenti di rimozione delle tecnologie di virtualizzazione e dei sistemi operativi dall'elenco di idoneità per la sottocapacità, i clienti devono abbonarsi al prodotto My Notifications for ILMT.
Note:
In generale, per qualsiasi prodotto idoneo installato in un ambiente di virtualizzazione idoneo, è possibile concedere in licenza a uno dei seguenti:
Il numero totale di core verrebbe quindi applicato a qualsiasi rapporto di conversione:
I rapporti SMT/HyperThreading non sono adeguati alle licenze con sottocapacità. Quando il numero totale di core virtuali raggiunge la capacità fisica, non vengono contati core aggiuntivi.
I materiali riportati di seguito contengono le regole di conteggio delle licenze per la capacità di virtualizzazione e gli scenari di conteggio, pensati per aiutarti a determinare il numero corretto di core che devono essere concessi in licenza. Queste regole sono applicabili ai server situati nella stessa regione ILMT. Le regioni ILMT si basano su continenti globali e sono definite come segue.
Regioni ILMT:
Scenari di conteggio delle licenze:
