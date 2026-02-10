In generale, per qualsiasi prodotto idoneo installato in un ambiente di virtualizzazione idoneo, è possibile concedere in licenza a uno dei seguenti:

Il numero massimo di core virtuali nelle macchine virtuali (VM) disponibili per il prodotto idoneo in un dato momento o

La capacità fisica del server in cui sono ospitate le VM quando la capacità virtuale supera la capacità fisica totale del server

Il numero totale di core verrebbe quindi applicato a qualsiasi rapporto di conversione:

Per PVU: è possibile determinare il numero corretto di PVU per core facendo riferimento alla tabella PVU

Per i VPC: 1 VPC equivale a 1 CPU virtuale (vCPU)

Per le RVU: utilizzare il documento con le informazioni sulle licenze del programma principale per determinare il numero di RVU necessarie per concedere in licenza il numero di core del processore disponibili per quel programma principale. Tutti i documenti informativi sulla licenza sono disponibili sul sito web dei Termini IBM

I rapporti SMT/HyperThreading non sono adeguati alle licenze con sottocapacità. Quando il numero totale di core virtuali raggiunge la capacità fisica, non vengono contati core aggiuntivi.

I materiali riportati di seguito contengono le regole di conteggio delle licenze per la capacità di virtualizzazione e gli scenari di conteggio, pensati per aiutarti a determinare il numero corretto di core che devono essere concessi in licenza. Queste regole sono applicabili ai server situati nella stessa regione ILMT. Le regioni ILMT si basano su continenti globali e sono definite come segue.

Regioni ILMT:

Regione 1: Nord America e Sud America

Regione 2: Europa e Africa

Regione 3: Asia e Australia

Scenari di conteggio delle licenze: