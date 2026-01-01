In generale, per qualsiasi prodotto idoneo installato in un ambiente di virtualizzazione idoneo, è possibile concedere in licenza a uno dei seguenti:
I materiali indicati di seguito contengono le regole di conteggio delle licenze per la capacità di virtualizzazione e gli scenari di conteggio, pensati per aiutarti a determinare il numero corretto di core di processore da autorizzare. Queste regole sono applicabili ai server situati nella stessa regione ILMT. Le regioni ILMT sono basate su continenti globali e sono definite come segue.
Regioni ILMT:
I materiali riportati di seguito contengono le regole di conteggio delle licenze per la capacità di virtualizzazione e gli scenari di conteggio, pensati per aiutarti a determinare il numero corretto di core del processore che devono essere concessi in licenza:
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Come determinare il numero corretto di licenze richieste per l'ambiente di virtualizzazione idoneo:
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