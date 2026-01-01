Regole di conteggio delle licenze per la capacità di virtualizzazione

Informazioni generali

In generale, per qualsiasi prodotto idoneo installato in un ambiente di virtualizzazione idoneo, è possibile concedere in licenza a uno dei seguenti:

  • PVU/VPC/RVU per il numero massimo di core virtuali nelle macchine virtuali (VM) disponibili per il prodotto idoneo in un dato momento, oppure
  • PVU/VPC/RVU per il numero massimo di core fisici nel server disponibili per il prodotto idoneo in un dato momento

I materiali indicati di seguito contengono le regole di conteggio delle licenze per la capacità di virtualizzazione e gli scenari di conteggio, pensati per aiutarti a determinare il numero corretto di core di processore da autorizzare. Queste regole sono applicabili ai server situati nella stessa regione ILMT. Le regioni ILMT sono basate su continenti globali e sono definite come segue.

Regioni ILMT:

  • Regione 1: Nord America e Sud America
  • Regione 2: Europa e Africa
  • Regione 3: Asia e Australia

I materiali riportati di seguito contengono le regole di conteggio delle licenze per la capacità di virtualizzazione e gli scenari di conteggio, pensati per aiutarti a determinare il numero corretto di core del processore che devono essere concessi in licenza:

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Determinazione del numero corretto di licenze PVU/VPC/RVU richieste per l'ambiente di virtualizzazione idoneo

Come determinare il numero corretto di licenze richieste per l'ambiente di virtualizzazione idoneo:

  • Leggere i termini di licenza per la sottocapacità dell'International Passport Advantage Agreement.
  • Consultare il file qui sopra per le conoscere le regole regole di conteggio delle licenze per la capacità di virtualizzazione per il conteggio delle licenze per la capacità di virtualizzazione per l'ambiente di virtualizzazione idoneo.
  • Segui le regole di conteggio delle licenze per la capacità di virtualizzazione per determinare, in base al programma, il numero di core del processore necessari per la licenza.
  • Per le PVU: moltiplica il numero di core del processore necessari per la licenza per il numero di PVU per core richieste per quella famiglia di processori. È possibile determinare il numero corretto di PVU per core facendo riferimento alla tabella PVU.
  • Per le VPC: 1 VPC equivale a 1 CPU virtuale (vCPU); soggetto alla regola del "valore inferiore" di cui sopra
  • Per le RVU: utilizzare il documento con le informazioni sulle licenze del programma principale per determinare il numero di RVU necessarie per concedere in licenza il numero di core del processore disponibili per quel programma principale. Tutti i documenti con le informazioni sulle licenze sono disponibili qui: https://www.ibm.com/it-it/terms/?cat=software-license

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