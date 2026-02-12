Panoramica di Passport Advantage / Passport Advantage Express

Illustrazione di forme geometriche in tonalità di blu, nero e grigio

Passport Advantage (PA) e Passport Advantage Express (PAE) sono programmi IBM completi attraverso i quali i clienti possono ordinare prodotti idonei (EP).

Informazioni generali

Con entrambi i programmi IBM Passport Advantage e Passport Advantage Express, i clienti possono:

  • acquisire prodotti idonei (EP) tra cui licenze per software IBM (sia senza scadenza che a tempo determinato), categorie di prodotti CEO (Opzione Enterprise Completa), abbonamento e supporto al software, cloud service, dispositivi e servizi di dispositivi e alcune offerte di terze parti soggette a termini di terze parti.
  • rinnovare IBM Software Subscription and Support, abbonamento e licenze a tempo determinato, servizi cloud e appliance.
  • acquistare e rinnovare il supporto tecnico per applicazioni open source selezionate e altre applicazioni non garantite.

 

Sebbene entrambi i programmi utilizzino un insieme comune di contratti, processi e strumenti, esistono differenze tra loro.

Confronto tra Passport Advantage e Passport Advantage Express

Passport Advantage

 

  • Ideale per grandi aziende, multinazionali e aziende con più sedi
  • Basato sulle relazioni
  • Iscrizione necessaria
  • Relationship Suggested Volume Pricing (RSVP)
  • Data di rinnovo annuale di S&S (per la maggior parte delle offerte) sincronizzata con un'unica data di scadenza
  • Gestione di più siti con un unico contratto
  • Aggregazione di punti

 

Passport Advantage Express

 

  • Progettato per le aziende più piccole e con una sola sede
  • Basato sulle transazioni
  • Nessuna iscrizione
  • Suggested Retail Pricing (SRP)
  • Date di rinnovo S&S allineate con la data di acquisto iniziale, non con un'unica data di scadenza annuale
  • Solo gestione di un sito singolo
  • Nessuna aggregazione di punti

 

Risorse
Primo piano di due persone che si stringono la mano
Leggi i contratti

È importante comprendere tutti i termini e le condizioni prima di firmare e presentare qualsiasi contratto o allegato.

Due uomini d'affari che utilizzano insieme un laptop durante una riunione
Iscriviti a Passport Advantage

Offre prezzi migliori, amministrazione semplificata del sito e una data di rinnovo annuale. Per utilizzare al meglio questi benefici, è necessario iscriversi.

Due colleghe che lavorano insieme su un laptop
Accedi a Passport Advantage Online

Passport Advantage Online fornisce un accesso sicuro alle informazioni e alle applicazioni Passport Advantage specifiche del sito.

