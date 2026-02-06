Panoramica del programma Passport Advantage

|Prezzi migliori
|Un solo sito
|Una data per l'anniversario
|Con Relationship Suggested Volume Pricing (RSVP), guadagna punti su tutti gli acquisti di prodotti idonei, inclusi IBM Cloud Services, Appliances and Appliance Services, rinnovi di abbonamento e supporto IBM Software e nuove licenze. Più acquisti, più risparmi.
|Le aziende e le organizzazioni con più siti possono autorizzare altri siti a registrarsi e acquistare in base a un unico accordo.
|Con un'unica data annuale di "Anniversario" del rinnovo S&S, ottieni una visione completa dei rinnovi, eliminando la necessità di riconciliare ed elaborare più rinnovi durante l'anno.
|Aggregazione punti: hai la possibilità di aggregare punti su più siti per ottenere più velocemente livelli di sconto più elevati.
|Il consolidamento del sito offre una gestione centralizzata di account, contatti, diritti, acquisti, rinnovi e reporting per una migliore gestione degli asset software, risparmiando tempo, fatica e spese amministrative
|Le date di inizio e fine per l'acquisto di nuove licenze possono essere ripartite proporzionalmente per allinearle alla data dell'anniversario, rendendo più facile calcolare il budget per i rinnovi futuri e prevedere i risparmi RSVP man mano che ti sposti da un livello all'altro.
|Consulta i prezzi a volume del programma Passport Advantage per maggiori dettagli.
|La Società di origine del cliente, identificata come Sito di origine, è responsabile del rispetto dei termini e del coordinamento delle attività di ciascuna delle sue società enterprise partecipanti, identificate come Siti aggiuntivi, ai sensi del numero di accordo Passport Advantage dell'impresa.
|Dopo 24 mesi consecutivi di inattività, come l'assenza di nuovi ordini o di servizi continuativi, IBM può spostare il contratto e/o i siti del Cliente in uno stato terminato/inattivo.
Tabella dei livelli RSVP/SVP
Livello RSVP/SVP
BL
D
E
F
G
H
Punti
< 500
500
1.000
2.500
5.000
10.000