Panoramica del programma Passport Advantage

Il Programma Passport Advantage agevola il guadagno di punti per i tuoi acquisti. Più compri, più risparmi.

Con il Programma Passport Advantage ottieni:

Con Relationship Suggested Volume Pricing (RSVP), guadagna punti su tutti gli acquisti di prodotti idonei, inclusi IBM Cloud Services, Appliances and Appliance Services, rinnovi di abbonamento e supporto IBM Software e nuove licenze. Più acquisti, più risparmi.Le aziende e le organizzazioni con più siti possono autorizzare altri siti a registrarsi e acquistare in base a un unico accordo.Con un'unica data annuale di "Anniversario" del rinnovo S&S, ottieni una visione completa dei rinnovi, eliminando la necessità di riconciliare ed elaborare più rinnovi durante l'anno.
Aggregazione punti: hai la possibilità di aggregare punti su più siti per ottenere più velocemente livelli di sconto più elevati.Il consolidamento del sito offre una gestione centralizzata di account, contatti, diritti, acquisti, rinnovi e reporting per una migliore gestione degli asset software, risparmiando tempo, fatica e spese amministrativeLe date di inizio e fine per l'acquisto di nuove licenze possono essere ripartite proporzionalmente per allinearle alla data dell'anniversario, rendendo più facile calcolare il budget per i rinnovi futuri e prevedere i risparmi RSVP man mano che ti sposti da un livello all'altro.
Consulta i prezzi a volume del programma Passport Advantage per maggiori dettagli.La Società di origine del cliente, identificata come Sito di origine, è responsabile del rispetto dei termini e del coordinamento delle attività di ciascuna delle sue società enterprise partecipanti, identificate come Siti aggiuntivi, ai sensi del numero di accordo Passport Advantage dell'impresa. 
 Dopo 24 mesi consecutivi di inattività, come l'assenza di nuovi ordini o di servizi continuativi, IBM può spostare il contratto e/o i siti del Cliente in uno stato terminato/inattivo. 

Prezzi a volume del programma Passport Advantage

  • IBM assegna a ciascuna offerta un valore espresso in punti, che può essere pari a zero e può essere modificato da IBM.
  • Il livello di prezzo suggerito in base al rapporto (RSVP) viene determinato sommando i punti per tutte le offerte ordinate durante un periodo di 12 mesi.
  • Il valore in punti del primo ordine del Cliente determina il livello RSVP iniziale del Cliente che sarà in vigore per gli ordini durante i prossimi 12 mesi.
  • Alla data di anniversario, il livello RSVP del Cliente viene azzerato in base all'accumulo di punti dagli ordini nel periodo precedente di 12 mesi.  Ogni nuovo livello RSVP verrà applicato agli ordini effettuati nei successivi 12 mesi. Se si ottiene un livello RSVP più alto, questo verrà applicato agli ordini fino alla successiva data di anniversario del Cliente. Se il livello RSVP del Cliente viene reimpostato a un livello inferiore, IBM non lo abbasserà di più di un livello rispetto al precedente livello RSVP del Cliente. Per ogni ordine viene calcolato anche un livello di Prezzo del Volume Suggerito (SVP), che si basa sul valore del punto per quell'ordine. Se il livello SVP per un ordine è superiore al livello attuale di RSVP del Cliente, il livello SVP si applicherà a quell'ordine.

Tabella dei livelli RSVP/SVP

Livello RSVP/SVP

  BL

  D

  E

  F

  G

  H

Punti

< 500

500

1.000

2.500

5.000

10.000

  • I siti del cliente registrati come siti di governo o siti con opzione di volume accademico beneficiano di prezzi scontati e i prezzi di volume sopra indicati non si applicano. Per ricevere i prezzi dell'opzione di volume accademico, gli EP devono essere utilizzati solo per scopi accademici o amministrativi e non possono essere utilizzati per scopi commerciali.

