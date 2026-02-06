Panoramica su IBM Software Subscription & Support

IBM Software Subscription and Support (S&S) è una soluzione completa di aggiornamento e supporto tecnico inclusa nell'acquisto di ogni programma software IBM concesso in licenza nell'ambito dell'IBM International Passport Advantage Agreement (IPLA).

Finché il tuo S&S è in vigore, ottieni:

Scarica l'accesso alle ultime versioni e alle versioni del software a cui hai diritto di accedere.

Ogni versione è più potente, solida e sicura della precedente e si basa sulle funzionalità esistenti per aiutarti a:

  • migliorare prestazioni, produttività e usabilità
  • ottenere insight e risultati migliori con le funzionalità di AI integrate
  • proteggere il software e il sistema dalle minacce informatiche in continua evoluzione con la sicurezza integrata
  • raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi di business, cloud, modernizzazione e trasformazione
  • ridurre i costi e realizzare un maggiore ritorno sugli investimenti in software

Supporto tecnico per il software distribuito* 

*Note: controlla sempre il sito IBM Product Lifecycle per assicurarti di eseguire una versione supportata del tuo software. Se scopri che la versione o la release del software che stai utilizzando ha raggiunto o raggiungerà presto la data di cessazione del supporto di base, esplora le tue opzioni.

**La tua titolarità S&S (Base Support) o Sustained Support può includere Red Hat Extended Update Support (EUS) o Red Hat Extended Lifecycle Support (ELS) Term 1 per i prodotti Red Hat selezionati. Contatta il tuo rappresentante per gli abbonamenti e le rendite per l'idoneità.

Il rinnovo dell'abbonamento e del supporto software IBM è uno dei modi più convenienti per garantire che il software acquistato oggi offra valore per gli anni a venire.
Risorse
Politica di download di IBM

Consulta la politica di download IBM per Fix Central e i siti di download di programmi software.

 Scopri di più
Ottieni miglioramenti per il tuo software IBM

Utilizza al meglio la nuova e avanzata tecnologia offerta dalle ultime versioni e release del software.

 Scopri di più
Rinnova il tuo S&S per un accesso ininterrotto agli aggiornamenti e al supporto

Per garantire che i benefici di IBM Software Subscription and Support (S&S) rimangano validi, è necessario rinnovare la copertura al termine di ogni periodo. 

 Scopri di più