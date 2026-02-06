Panoramica su IBM Software Subscription & Support

Scarica l'accesso alle ultime versioni e alle versioni del software a cui hai diritto di accedere.

Ogni versione è più potente, solida e sicura della precedente e si basa sulle funzionalità esistenti per aiutarti a:

migliorare prestazioni, produttività e usabilità

ottenere insight e risultati migliori con le funzionalità di AI integrate

proteggere il software e il sistema dalle minacce informatiche in continua evoluzione con la sicurezza integrata

raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi di business, cloud, modernizzazione e trasformazione

ridurre i costi e realizzare un maggiore ritorno sugli investimenti in software

Supporto tecnico per il software distribuito*

Opzioni di ricerca e chat migliorate dall'AI

Risposte alle domande di supporto relative all'installazione, alla distribuzione, all'uso e al codice

Connessioni a gruppi di utenti e comunità TechXchange

Accesso autorizzato a Fix Central. Consulta la politica di download IBM per Fix Central e i siti di download di programmi software

Documentazione e risoluzione dei problemi specifici del prodotto.

Risoluzione rapida dei problemi in qualsiasi momento del giorno e della settimana, basta aprire un caso dal web, dalla chat o per telefono

*Note: controlla sempre il sito IBM Product Lifecycle per assicurarti di eseguire una versione supportata del tuo software. Se scopri che la versione o la release del software che stai utilizzando ha raggiunto o raggiungerà presto la data di cessazione del supporto di base, esplora le tue opzioni.

Utilizza il tuo diritto S&S (Base Support)** per scaricare una versione o una release supportata più recente.

Prendi in considerazione l'acquisizione (ove disponibile) di IBM Extended Support se hai bisogno di più tempo per scaricare una versione o una release del software più recente.

Valuta la possibilità di acquistare Sustained Support** se non sono disponibili nuove versioni o release da scaricare.

**La tua titolarità S&S (Base Support) o Sustained Support può includere Red Hat Extended Update Support (EUS) o Red Hat Extended Lifecycle Support (ELS) Term 1 per i prodotti Red Hat selezionati. Contatta il tuo rappresentante per gli abbonamenti e le rendite per l'idoneità.

Il rinnovo dell'abbonamento e del supporto software IBM è uno dei modi più convenienti per garantire che il software acquistato oggi offra valore per gli anni a venire.