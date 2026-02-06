Ottieni miglioramenti per il tuo software IBM con l'abbonamento e l'assistenza al software IBM attivi

Ogni anno, IBM annuncia centinaia di nuove versioni del software, ognuna più potente, robusta e sicura della precedente. Molte sono integrate con AI e funzionalità pronte per il cloud, e tutte sono protette da un'assistenza tecnica 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Scopri le novità

Utilizza al meglio la tecnologia nuova e migliorata fornita nelle ultime versioni del software e nella versione per:

  • ridurre i costi di acquisizione del software
  • migliorare prestazioni, produttività e sicurezza
  • utilizzare al meglio l'AI integrata per ottenere migliori insight e risultati
  • accelerare la modernizzazione e la trasformazione

 

Scarica l'ultima versione del VRMS

 Utilizza i benefici attivi di IBM Software Subscription & Support per rimanere aggiornato e massimizzare il ritorno sul tuo investimento in S&S.

Accedi a Passport Advantage Online per scaricare l'ultima versione o la versione del software autorizzato a cui hai diritto e contribuire a proteggere il futuro dei tuoi investimenti software.

Risorse
Codice, uomo d'affari e ingegnere su tablet per lo sviluppo di software, lo scorrimento o l'aggiornamento del database. Programmatore, responsabile della tecnologia digitale o manager senior che progettano giochi, siti web o app nell'ufficio creativo di una startup.
Ottieni aggiornamenti e miglioramenti al tuo software IBM autorizzato

Utilizza al meglio la nuova e avanzata tecnologia offerta dalle ultime versioni e release del software.

 Scopri di più
Uomo che lavora su un quaderno con illustrazioni che rappresentano questo
Politica di download di IBM

Consulta la politica di download IBM per Fix Central e i siti di download di programmi software.

 Scopri di più
Donna che lavora con l'auricolare
Rinnova il tuo S&S per continuare ad accedere agli aggiornamenti e al supporto

Valuta le esigenze di calcolo e storage nel cloud pubblico, tenendo conto dei piani di risparmio negoziati e degli sconti per i fornitori.

 Scopri di più