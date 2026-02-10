Rinnovo dell'abbonamento e del supporto software IBM

Per garantire che i benefici di IBM Software Subscription and Support (S&S) rimangano validi, è necessario rinnovare la copertura al termine di ogni periodo. Utilizza i link seguenti per comprendere il motivo, il momento e il modo di rinnovare.

    Usa i link qui sotto per capire perché, quando e come rinnovare

    Mantenere attivo S&S è uno dei modi più convenienti per proteggere il suo investimento nel software.

    Ti aiuta a utilizzare al meglio funzionalità nuove e avanzate per migliorare l'usabilità, le prestazioni e la sicurezza del software attualmente autorizzato. Ti mette in una posizione migliore per implementare nuove funzionalità e garantisce un accesso ininterrotto a:

    1. Aggiornamenti da Passport Advantage Online (PAO) e correzioni (incluse correzioni di difetti, restrizioni e bypass) da Fix Central
    2. Il supporto IBM per le risposte alle domande di routine sull'installazione, la distribuzione, la migrazione e l'utilizzo e l'assistenza 24x7 per i problemi di gravità 1, 7 giorni su 7, 52 settimane all'anno. Semplicemente, apri un caso dal web, tramite chat o telefono. Vai su Supporto IBM ed esplora la  Guida al supporto IBM per maggiori informazioni.

    Date di scadenza per il rinnovo

    • Per i siti Passport Advantage, i rinnovi avvengono ogni anno nella stessa data (chiamata data di "anniversario").
    • Per Passport Advantage Express, le date di rinnovo sono determinate dalle date delle transazioni. Ciò significa che l'abbonamento e il supporto al software IBM iniziano alla data di acquisizione e terminano l'ultimo giorno del mese corrispondente dell'anno successivo, a meno che la data di acquisizione non corrisponda al primo giorno del mese, nel qual caso la copertura termina l'ultimo giorno del mese.
    • Nota: se disponi di più transazioni PAE, ti consigliamo di iscriverti a Passport Advantage e trasferire i tuoi diritti per usufruire di un'unica data di anniversario annuale. Scopri come

    Notifiche di rinnovo

    • Il tuo Passport Advantage Primary riceverà una richiesta di verifica dei contatti 120 giorni prima della scadenza di ogni rinnovo. Nota: è importante che il contatto principale del sito esamini, aggiunga o elimini i contatti, assegni o riveda i ruoli utente e aggiorni i privilegi di accesso per garantire che i preventivi di rinnovo imminenti arrivino alla persona giusta.
    • I preventivi di rinnovo vengono inoltrati al tuo contatto principale, al tuo contatto per il rinnovo o al tuo contatto amministrativo (a seconda delle tue preferenze) intorno al 17 del mese o circa 105 giorni prima della data di anniversario dell'abbonamento e del supporto al software IBM*.
    • I promemoria di rinnovo tramite e-mail vengono inviati a 60, 45, 30 e 15 giorni (prima della data di rinnovo) o fino al completamento del rinnovo.

    Esamina immediatamente il preventivo per il rinnovo e scegli tra le seguenti opzioni:

    • Contatta un business partner IBM autorizzato per prezzi finali e evasione
    • Contatta il tuo rappresentante dei rinnovi IBM per ricevere assistenza
    • Accedi a Passport Advantage Online for Customers per completare il rinnovo online*

    *Nota: il rinnovo e gli ordini online di Passport Advantage sono disponibili nella maggior parte dei Paesi, ma non in tutti. Se scegli di acquistare direttamente da IBM, puoi scegliere il metodo di pagamento che preferisci. Le opzioni di pagamento includono la fatturazione, la fatturazione con il numero di acquisto o la carta di credito (soggetta a disponibilità nel tuo Paese)

    Rinnova tramite PAO

    1. Quando ricevi il preventivo di rinnovo, fai clic su Passport Advantage Online
    2. Accedi con il tuo ID IBM e la tua password. Verrai indirizzato automaticamente alla schermata del preventivo di rinnovo. Lì vedrai le informazioni sul rinnovo con il numero del preventivo di rinnovo. Vedrai anche due schede aggiuntive
      1. La scheda Informazioni account fornisce informazioni sul tuo account, tra cui il tuo numero cliente IBM e la data di scadenza per il rinnovo.
      2. La scheda Rappresentante di vendita fornisce le informazioni di contatto del rappresentante di vendita IBM.
    3. Per rinnovare, fai clic su "Aggiungi al carrello".
    4. Nella schermata del carrello, vedrai tutte le voci relative a IBM Software Subscription and Support. Tieni presente che il passaggio "Prezzi" viene completato automaticamente. A questo punto hai l'opzione di
      • Eliminare le voci della linea*
      • Apportare delle modifiche*
      • Checkout
    5. Per effettuare l'ordine, fai clic su "Paga"
      1. Ora ti trovi nella schermata "Checkout - Fatturazione e spedizione".
      2. Leggi i termini e le condizioni e fai clic su "Accetto".
      3. Fai clic sul pulsante “continua”.
    6. A questo punto, ti troverai nella pagina di verifica e invio dell'ordine.
      1. Seleziona il metodo di pagamento preferito (PPM) – Paga con carta di credito è l'impostazione predefinita. Hai anche la possibilità di pagare tramite ordine di acquisto. Nota: i metodi di pagamento possono variare a seconda del Paese.
      2. Per pagare con carta di credito
        1. Digita il numero della tua carta di credito
        2. Seleziona il mese di scadenza della tua carta di credito
        3. Seleziona l'anno di scadenza della tua carta di credito
        4. Inserisci il codice di sicurezza.
          1. Nella maggior parte delle carte, si tratta di un numero di 3 cifre stampato sul retro della carta. Compare a destra del numero della tua carta.
          2. Per le carte American Express, si tratta del numero di 4 cifre stampato sul fronte della tua carta. Appare sopra e prima o dopo il numero della carta.
      3. Quando sei pronto, fai clic sul pulsante "Invia".
    7. Ora sei nella schermata di conferma dell'ordine e delle relative informazioni. Questa schermata mostra il numero di riferimento dell'ordine per IBM Software Subscription and Support appena inviato.
      1. Stampa questa schermata e conservala, poiché contiene il numero di riferimento del tuo ordine, le informazioni sul suo metodo di pagamento e la descrizione degli articoli inclusi nel tuo ordine.

     