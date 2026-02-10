Rinnovo dell'abbonamento e del supporto software IBM

Esamina immediatamente il preventivo per il rinnovo e scegli tra le seguenti opzioni:
- Contatta un business partner IBM autorizzato per prezzi finali e evasione
- Contatta il tuo rappresentante dei rinnovi IBM per ricevere assistenza
- Accedi a Passport Advantage Online for Customers per completare il rinnovo online*
*Nota: il rinnovo e gli ordini online di Passport Advantage sono disponibili nella maggior parte dei Paesi, ma non in tutti. Se scegli di acquistare direttamente da IBM, puoi scegliere il metodo di pagamento che preferisci. Le opzioni di pagamento includono la fatturazione, la fatturazione con il numero di acquisto o la carta di credito (soggetta a disponibilità nel tuo Paese)
Rinnova tramite PAO
- Quando ricevi il preventivo di rinnovo, fai clic su Passport Advantage Online
- Accedi con il tuo ID IBM e la tua password. Verrai indirizzato automaticamente alla schermata del preventivo di rinnovo. Lì vedrai le informazioni sul rinnovo con il numero del preventivo di rinnovo. Vedrai anche due schede aggiuntive
- La scheda Informazioni account fornisce informazioni sul tuo account, tra cui il tuo numero cliente IBM e la data di scadenza per il rinnovo.
- La scheda Rappresentante di vendita fornisce le informazioni di contatto del rappresentante di vendita IBM.
- Per rinnovare, fai clic su "Aggiungi al carrello".
- Nella schermata del carrello, vedrai tutte le voci relative a IBM Software Subscription and Support. Tieni presente che il passaggio "Prezzi" viene completato automaticamente. A questo punto hai l'opzione di
- Eliminare le voci della linea*
- Apportare delle modifiche*
- Checkout
- Per effettuare l'ordine, fai clic su "Paga"
- Ora ti trovi nella schermata "Checkout - Fatturazione e spedizione".
- Leggi i termini e le condizioni e fai clic su "Accetto".
- Fai clic sul pulsante “continua”.
- A questo punto, ti troverai nella pagina di verifica e invio dell'ordine.
- Seleziona il metodo di pagamento preferito (PPM) – Paga con carta di credito è l'impostazione predefinita. Hai anche la possibilità di pagare tramite ordine di acquisto. Nota: i metodi di pagamento possono variare a seconda del Paese.
- Per pagare con carta di credito
- Digita il numero della tua carta di credito
- Seleziona il mese di scadenza della tua carta di credito
- Seleziona l'anno di scadenza della tua carta di credito
- Inserisci il codice di sicurezza.
- Nella maggior parte delle carte, si tratta di un numero di 3 cifre stampato sul retro della carta. Compare a destra del numero della tua carta.
- Per le carte American Express, si tratta del numero di 4 cifre stampato sul fronte della tua carta. Appare sopra e prima o dopo il numero della carta.
- Quando sei pronto, fai clic sul pulsante "Invia".
- Ora sei nella schermata di conferma dell'ordine e delle relative informazioni. Questa schermata mostra il numero di riferimento dell'ordine per IBM Software Subscription and Support appena inviato.
- Stampa questa schermata e conservala, poiché contiene il numero di riferimento del tuo ordine, le informazioni sul suo metodo di pagamento e la descrizione degli articoli inclusi nel tuo ordine.