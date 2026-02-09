Passport Advantage Online per i clienti

Una grafica blu e nera con effetto 3D, che presenta una forma triangolare.

Passport Advantage Online fornisce un accesso sicuro alle informazioni e alle applicazioni Passport Advantage specifiche del sito.

Accedi al tuo sito PAO

Prima volta su PAO? Fai un tour.

Tour Passport Advantage Online (03:05)

Passport Advantage Online (PAO) è il dominio privato dell'organizzazione all'interno di IBM. Gli utenti autorizzati possono accedere per scaricare il software, richiedere i supporti, impostare le preferenze di notifica, acquistare nuove licenze, rinnovare l'abbonamento al software e l'assistenza IBM, gestire i diritti, generare e visualizzare i report e gestire l'accesso ad account, ruoli e privilegi.

Richiedi l'accesso a PAO

Scopri come richiedere l'accesso a Passport Advantage Online (01:44)

Se non hai accesso al tuo sito PAO, richiedilo subito.

Accedi ora