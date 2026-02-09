Passport Advantage Online per i clienti

Tour Passport Advantage Online (03:05)

Passport Advantage Online (PAO) è il dominio privato dell'organizzazione all'interno di IBM. Gli utenti autorizzati possono accedere per scaricare il software, richiedere i supporti, impostare le preferenze di notifica, acquistare nuove licenze, rinnovare l'abbonamento al software e l'assistenza IBM, gestire i diritti, generare e visualizzare i report e gestire l'accesso ad account, ruoli e privilegi.