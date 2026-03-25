Migra i diritti di Passport Advantage Express a un nuovo sito Passport Advantage o a uno esistente in qualsiasi momento.
Se sei un cliente Passport Advantage Express, hai la possibilità di trasferire i tuoi diritti Passport Advantage Express a un sito Passport Advantage nuovo o esistente in qualsiasi momento. I benefici sono misurabili.
Benefici
Una scadenza annuale
semplifica il processo di rinnovo
offre una visione completa dei tuoi rinnovi
riduce la necessità di riconciliare e gestire più rinnovi durante l'anno
Amministrazione semplificata
ti offre la flessibilità di collegare i siti Passport Advantage in un framework connesso
consente la gestione di diritti, contatti, accessi e reporting su più siti
Prezzi migliori
semplifica la previsione e la gestione dei costi della nuova licenza e del rinnovo
consente di aggregare punti tra i siti per ottenere più velocemente livelli di sconto più elevati
Confronto tra Passport Advantage e Passport Advantage Express
Passport Advantage
Ideale per grandi aziende, multinazionali e aziende con più sedi
Basato sulle relazioni
Iscrizione necessaria
Relationship Suggested Volume Pricing (RSVP)
Le date di scadenza del rinnovo (per la maggior parte delle offerte) possono essere sincronizzate con un'unica data di scadenza annuale
Gestione di più siti con un unico contratto
Aggregazione di punti
Passport Advantage Express
Progettato per le aziende più piccole e con una sola sede
Basato sulle transazioni
Nessuna iscrizione
Suggested Retail Pricing (SRP)
Più date di rinnovo allineate alle date di acquisto
Se possiedi già un sito Passport Advantage e desideri migrare i diritti del tuo sito Passport Advantage Express, richiedi un Modulo di richiesta di trasferimento licenze al tuo rappresentante IBM per i rinnovi o al tuo IBM Business Partner . Per assistenza nella ricerca di un IBM Business Partner, consulta la IBM Partner Plus Directory.