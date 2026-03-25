Migra da Passport Advantage Express a Passport Advantage

Migra da Passport Advantage Express a Passport Advantage
Migra i diritti di Passport Advantage Express a un nuovo sito Passport Advantage o a uno esistente in qualsiasi momento.

Se sei un cliente Passport Advantage Express, hai la possibilità di trasferire i tuoi diritti Passport Advantage Express a un sito Passport Advantage nuovo o esistente in qualsiasi momento. I benefici sono misurabili.
Benefici
Una scadenza annuale
 
  • semplifica il processo di rinnovo
  • offre una visione completa dei tuoi rinnovi
  • riduce la necessità di riconciliare e gestire più rinnovi durante l'anno
Amministrazione semplificata
 
  • ti offre la flessibilità di collegare i siti Passport Advantage in un framework connesso
  • consente la gestione di diritti, contatti, accessi e reporting su più siti
Prezzi migliori
 
  • semplifica la previsione e la gestione dei costi della nuova licenza e del rinnovo
  • consente di aggregare punti tra i siti per ottenere più velocemente livelli di sconto più elevati

Confronto tra Passport Advantage e Passport Advantage Express

Passport Advantage

  • Ideale per grandi aziende, multinazionali e aziende con più sedi
  • Basato sulle relazioni
  • Iscrizione necessaria
  • Relationship Suggested Volume Pricing (RSVP)
  • Le date di scadenza del rinnovo (per la maggior parte delle offerte) possono essere sincronizzate con un'unica data di scadenza annuale
  • Gestione di più siti con un unico contratto
  • Aggregazione di punti

Passport Advantage Express

  • Progettato per le aziende più piccole e con una sola sede
  • Basato sulle transazioni
  • Nessuna iscrizione
  • Suggested Retail Pricing (SRP)
  • Più date di rinnovo allineate alle date di acquisto
  • Solo gestione di un sito singolo
  • Nessuna aggregazione di punti

Esegui la migrazione

Passport Advantage Express

  • Se non hai un sito Passport Advantage o desideri crearne uno nuovo, iscriviti a Passport Advantage.
  • Se possiedi già un sito Passport Advantage e desideri migrare i diritti del tuo sito Passport Advantage Express, richiedi un Modulo di richiesta di trasferimento licenze al tuo rappresentante IBM per i rinnovi o al tuo IBM Business Partner . Per assistenza nella ricerca di un IBM Business Partner, consulta la IBM Partner Plus Directory.